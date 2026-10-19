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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Jose Mourinho contesta alegações sobre cartão vermelho para Arda Guler após vitória do Real Madrid sobre o Sevilla

A. Guler
Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid x Sevilla
Sevilla
La Liga

Jose Mourinho rejeitou as alegações de que Arda Guler deveria ter sido expulso durante a vitória convincente do Real Madrid sobre o Sevilla. O técnico português afirmou não ter visto nenhuma imagem da suposta cotovelada em Gerard Fernandez e acusou o técnico adversário de tentar desviar a atenção do resultado final.

  • Real Madrid goleia o Sevilla

    Mourinho minimizou a polêmica após a vitória do Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla no domingo. O técnico rejeitou as alegações de que Guler deveria ter sido expulso por uma cotovelada no primeiro tempo.

    O lance ocorreu quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. Guler se envolveu em um choque com Gerard Fernandez, do Sevilla, e o banco adversário pediu enfaticamente o cartão vermelho direto.

    No entanto, o árbitro deixou o jogo seguir sem intervir. O Real Madrid aproveitou o fato de Guler ter permanecido em campo e conquistou uma vitória tranquila com gols de Guler, Kylian Mbappe e Yan Diomande.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Mourinho exige provas em vídeo

    Após o apito final, Mourinho disse não entender o debate em torno de sua promessa turca. O experiente treinador sugeriu que o adversário estava apenas tentando desviar a atenção de uma derrota pesada.

    “Ninguém conseguiu me mostrar o que dizem que aconteceu”, afirmou Mourinho na entrevista coletiva após a partida. “Não há imagens. Pedi imagens da TV e da minha comissão técnica, que tem a câmera tática, mas não consegui ver nenhuma imagem do que estão falando, do que irritou Luis [Garcia Plaza].

    “Sinceramente, se um dia acontecer algo que nos beneficie, não terei problema em dizer isso. Mas acho que o contrário vai acontecer muitas outras vezes, essa é a tendência. Não vi nada. Até sábado, se alguém me enviar uma imagem clara e objetiva de algo que não vi, e que meu jogador diz que não aconteceu, estarei lá [para falar sobre isso]. Até lá, nada.”

  • Garcia Plaza fica furioso

    O técnico do Sevilla, Plaza, fez uma avaliação completamente diferente do desentendimento no primeiro tempo. Para ele, sua equipe foi privada de uma vantagem crucial que poderia ter mudado o rumo da partida.

    “Hoje, deveríamos ter jogado com um jogador a mais desde os 25 minutos, 11 contra 10”, disse Plaza. “Não quero falar sobre o jogo depois disso. É inacreditável. Eu vi. No intervalo, Peque dizia: ‘Ele me bateu.’ Era cartão vermelho. Talvez não tivéssemos vencido, mas deveríamos ter jogado 11 contra 10 por 65 minutos. Esse é o resumo do jogo.”

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    O foco se volta para o El Clásico

    Apesar da polêmica que ainda persiste, o Madrid conquistou três pontos fundamentais para manter vivas as chances de título. A vitória por 4 a 1 garante que a equipe de Mourinho siga pressionando os primeiros colocados.

    Com o resultado, o Madrid fica seis pontos atrás do Barcelona, líder do campeonato. O cenário está armado para um confronto de grandes proporções no próximo compromisso da equipe pela competição. O Real Madrid enfrentará o Barcelona no El Clásico neste fim de semana. Antes disso, porém, a equipe de Mourinho receberá o RB Leipzig pela Champions League na quarta-feira.

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