Mourinho minimizou a polêmica após a vitória do Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla no domingo. O técnico rejeitou as alegações de que Guler deveria ter sido expulso por uma cotovelada no primeiro tempo.

O lance ocorreu quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. Guler se envolveu em um choque com Gerard Fernandez, do Sevilla, e o banco adversário pediu enfaticamente o cartão vermelho direto.

No entanto, o árbitro deixou o jogo seguir sem intervir. O Real Madrid aproveitou o fato de Guler ter permanecido em campo e conquistou uma vitória tranquila com gols de Guler, Kylian Mbappe e Yan Diomande.