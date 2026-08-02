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José Mourinho confirma que Vinicius Junior vai se juntar ao Real Madrid em breve em meio a rumores de transferência para o Arsenal
Arsenal pronto para agir diante de impasse contratual
O Arsenal vem monitorando de perto a situação de Vinicius no Bernabéu, onde as negociações por contrato chegaram a um impasse visível. Com o internacional brasileiro entrando no último ano de seu contrato atual, que expira em 2027, a cúpula do Emirates Stadium acredita que há uma janela de oportunidade única para fechar um acordo que chocaria o mundo do futebol.
Os obstáculos financeiros são significativos, mas o clube do norte de Londres parece não se intimidar com os custos potenciais envolvidos em uma operação de tamanha repercussão. Relatos indicam disposição para quebrar a estrutura salarial tradicional do clube e utilizar acordos lucrativos de direitos de imagem para atender às exigências de um jogador amplamente considerado um dos melhores do mundo.
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Mourinho fala sobre o retorno de Vinicius
Apesar dos rumores persistentes que ligam Vinicius a uma transferência bombástica para o norte de Londres, Mouurinho espera que seu ponta talismânico se apresente em breve na capital espanhola. Com vários jogadores importantes ainda em um período de folga estendido após a Copa do Mundo, Mourinho admitiu que está ansioso para reunir seu elenco completo o mais rápido possível.
"Estou preocupado por não ter todos, e gostaria de ter três semanas de trabalho com os outros. Não é possível", disse Mourinho, ao site oficial do clube. "Na segunda-feira, Vini Jr, Brahim e Bernardo vão chegar. Pouco a pouco, até chegarem os garotos que jogaram as semifinais e a final da Copa do Mundo, sendo o único da final Cucurella."
Análise tática do empate da Fiorentina
Mourinho comandou seu primeiro jogo desde o retorno ao banco do Real Madrid no sábado, um empate por 2 a 2 na pré-temporada contra a Fiorentina, no Wörthersee Stadium. O Madrid abriu dois gols de vantagem com Endrick e o jogador da base Alexis Ciria, mas acabou cedendo o empate após os gols de Roberto Piccoli e Moise Kean. Mourinho observou que sua equipe mostrou "três caras" durante a partida: fresca, cansada e super cansada.
"Gostei de tudo. Foi um Madrid com três caras: fresco, cansado e super cansado. O time fresco jogou muito bem, e o placar de 2 a 1 ficou muito curto", observou Mourinho. "O primeiro tempo foi de altíssimo nível, e poderíamos ter ido para o intervalo vencendo por três ou quatro a zero com tranquilidade."
"No segundo tempo, o jogo ficou mais físico contra um time tipicamente italiano, com grande fisicalidade. Depois disso, vimos Moise Kean jogando na área contra dois jogadores de 18 anos, que fizeram uma grande partida e estão evoluindo, mas, fisicamente, ainda não estão no nível para lidar com alguém como Moise. A terceira cara, da qual também gostei muito, foi a de super cansaço, mas em que o time soube ser um time, controlar o jogo e retomar o domínio."
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Jovens e novos reforços impressionam o técnico
Além das estrelas já consolidadas, o amistoso contra a Fiorentina serviu como plataforma para novos rostos e talentos da base mostrarem seu valor. Denzel Dumfries e Endrick receberam elogios tanto pelo nível físico quanto pelo comprometimento.
"Dumfries e Endrick treinaram por três dias e jogaram mais de 70 minutos. É um esforço fantástico que, para mim, significa uma disposição de dar tudo de si", explicou. "Joan e Mario são dois garotos com um futuro fantástico, que mostraram enorme classe enquanto o jogo não ficou muito físico. Adorei ver a qualidade dos jovens."
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