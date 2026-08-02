José Mourinho confirma que Vinicius Junior vai se juntar ao Real Madrid em breve em meio a rumores de transferência para o Arsenal

Mourinho comandou seu primeiro jogo desde o retorno ao banco do Real Madrid no sábado, um empate por 2 a 2 na pré-temporada contra a Fiorentina, no Wörthersee Stadium. O Madrid abriu dois gols de vantagem com Endrick e o jogador da base Alexis Ciria, mas acabou cedendo o empate após os gols de Roberto Piccoli e Moise Kean. Mourinho observou que sua equipe mostrou "três caras" durante a partida: fresca, cansada e super cansada.

"Gostei de tudo. Foi um Madrid com três caras: fresco, cansado e super cansado. O time fresco jogou muito bem, e o placar de 2 a 1 ficou muito curto", observou Mourinho. "O primeiro tempo foi de altíssimo nível, e poderíamos ter ido para o intervalo vencendo por três ou quatro a zero com tranquilidade."

"No segundo tempo, o jogo ficou mais físico contra um time tipicamente italiano, com grande fisicalidade. Depois disso, vimos Moise Kean jogando na área contra dois jogadores de 18 anos, que fizeram uma grande partida e estão evoluindo, mas, fisicamente, ainda não estão no nível para lidar com alguém como Moise. A terceira cara, da qual também gostei muito, foi a de super cansaço, mas em que o time soube ser um time, controlar o jogo e retomar o domínio."