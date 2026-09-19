José Mourinho confirma que não pediu a Zinedine Zidane para deixar Aurélien Tchouaméni fora da seleção da França

Zidane decidiu deixar Tchouameni fora de sua primeira convocação como técnico da França para os próximos quatro jogos. O jogador vem lidando com uma lesão na virilha e fez apenas três partidas pelo Real Madrid nesta temporada, incluindo apenas uma como titular, na derrota por 3 a 2 para o Elche.

Falando em entrevista coletiva no sábado, antes do clássico de Madri, Mourinho esclareceu a situação envolvendo seu jogador. Ele deixou claro que o Real Madrid não pressionou a França a tirar o jogador dos compromissos internacionais.