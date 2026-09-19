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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

José Mourinho confirma que não pediu a Zinedine Zidane para deixar Aurélien Tchouaméni fora da seleção da França

J. Mourinho
Z. Zidane
A. Tchouameni
Real Madrid
França

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, negou com firmeza qualquer envolvimento na recente decisão tomada pelo novo técnico da França, Zinedine Zidane, de deixar o meio-campista Aurélien Tchouameni fora da convocação da seleção nacional. O treinador português disse ter ficado surpreso com a notícia, mas apoiou totalmente a medida, que permite ao jogador se recuperar adequadamente de uma lesão na virilha ainda em curso.

  • Mourinho nega envolvimento

    Zidane decidiu deixar Tchouameni fora de sua primeira convocação como técnico da França para os próximos quatro jogos. O jogador vem lidando com uma lesão na virilha e fez apenas três partidas pelo Real Madrid nesta temporada, incluindo apenas uma como titular, na derrota por 3 a 2 para o Elche.

    Falando em entrevista coletiva no sábado, antes do clássico de Madri, Mourinho esclareceu a situação envolvendo seu jogador. Ele deixou claro que o Real Madrid não pressionou a França a tirar o jogador dos compromissos internacionais.

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  • mourinhoGetty Images

    Surpresa para o técnico português

    Mourinho explicou que a decisão foi tomada inteiramente entre Zidane e Tchouameni, sem qualquer interferência externa. O treinador afirmou: "Não tive nenhuma influência na decisão. Não liguei para Zidane e Zidane não me ligou. Fui pego de surpresa. Mas eles (Zidane e Tchouameni) conversaram e concordaram que a melhor coisa para ele era aproveitar essa pausa para fazer a pré-temporada que não pôde fazer."

    O técnico português destacou que Tchouameni precisa desesperadamente desse tempo para recuperar a plena forma física, já que a falta de uma pré-temporada adequada restringiu muito seu tempo de jogo.

  • Um privilégio para o Real Madrid

    Mourinho acredita que essa ausência é altamente benéfica para o Real Madrid, pois dá a Tchouameni a chance de descansar e se recuperar adequadamente sem as exigências físicas dos compromissos internacionais.

    Mourinho acrescentou: "O técnico da seleção avisou a ele que contava com ele para o futuro e eles concordaram com essa decisão, que, para nós, é um privilégio. Porque, depois do dérbi, ele terá seus dias de folga e poderá voltar mais forte." Esse entendimento mútuo garante que Tchouameni continuará sendo uma parte importante da seleção daqui para frente.

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  • real madridGetty Images

    O que vem pela frente para Tchouameni?

    Após o dérbi de Madri no domingo, o Real Madrid terá uma pausa considerável antes de seu próximo compromisso. A equipe só voltará a jogar em 10 de outubro, contra o Villarreal, antes de enfrentar a Roma pela Champions League quatro dias depois. Esse período prolongado de recuperação deve permitir que Tchouameni se recupere completamente e finalmente se firme como titular regular de Mourinho.

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