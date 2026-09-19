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José Mourinho confirma que não pediu a Zinedine Zidane para deixar Aurélien Tchouaméni fora da seleção da França
Mourinho nega envolvimento
Zidane decidiu deixar Tchouameni fora de sua primeira convocação como técnico da França para os próximos quatro jogos. O jogador vem lidando com uma lesão na virilha e fez apenas três partidas pelo Real Madrid nesta temporada, incluindo apenas uma como titular, na derrota por 3 a 2 para o Elche.
Falando em entrevista coletiva no sábado, antes do clássico de Madri, Mourinho esclareceu a situação envolvendo seu jogador. Ele deixou claro que o Real Madrid não pressionou a França a tirar o jogador dos compromissos internacionais.
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Surpresa para o técnico português
Mourinho explicou que a decisão foi tomada inteiramente entre Zidane e Tchouameni, sem qualquer interferência externa. O treinador afirmou: "Não tive nenhuma influência na decisão. Não liguei para Zidane e Zidane não me ligou. Fui pego de surpresa. Mas eles (Zidane e Tchouameni) conversaram e concordaram que a melhor coisa para ele era aproveitar essa pausa para fazer a pré-temporada que não pôde fazer."
O técnico português destacou que Tchouameni precisa desesperadamente desse tempo para recuperar a plena forma física, já que a falta de uma pré-temporada adequada restringiu muito seu tempo de jogo.
Um privilégio para o Real Madrid
Mourinho acredita que essa ausência é altamente benéfica para o Real Madrid, pois dá a Tchouameni a chance de descansar e se recuperar adequadamente sem as exigências físicas dos compromissos internacionais.
Mourinho acrescentou: "O técnico da seleção avisou a ele que contava com ele para o futuro e eles concordaram com essa decisão, que, para nós, é um privilégio. Porque, depois do dérbi, ele terá seus dias de folga e poderá voltar mais forte." Esse entendimento mútuo garante que Tchouameni continuará sendo uma parte importante da seleção daqui para frente.
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O que vem pela frente para Tchouameni?
Após o dérbi de Madri no domingo, o Real Madrid terá uma pausa considerável antes de seu próximo compromisso. A equipe só voltará a jogar em 10 de outubro, contra o Villarreal, antes de enfrentar a Roma pela Champions League quatro dias depois. Esse período prolongado de recuperação deve permitir que Tchouameni se recupere completamente e finalmente se firme como titular regular de Mourinho.
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