José Mourinho coloca em dúvida seu futuro no Benfica em meio a rumores sobre possíveis ligações com o Real Madrid e a Premier League

O experiente técnico foi questionado diretamente durante uma coletiva de imprensa se poderia confirmar que estaria no banco do Benfica na temporada 2026-27. Sua resposta foi típica do homem, oferecendo uma avaliação direta sobre a rapidez com que as coisas podem mudar no mundo do futebol moderno. “Não posso dizer, como poderia afirmar tal coisa? Não depende apenas de mim! É óbvio”, disse Mourinho aos repórteres quando questionado sobre sua permanência.

Numa analogia detalhada, o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United comparou a sua situação à de qualquer outro funcionário dentro de um clube ou mesmo à de um jornalista numa redação. “Um treinador na estrutura de um clube, um técnico, um jogador, um diretor de imprensa, um fisioterapeuta, todos nós na estrutura de um clube, assim como você, como jornalista do A BOLA, não podemos garantir que estaremos no A BOLA pelos próximos 10 anos; talvez você queira estar, mas não pode garantir isso. Obviamente, eu não posso garantir”, afirmou com firmeza.