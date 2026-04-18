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José Mourinho coloca em dúvida seu futuro no Benfica em meio a rumores sobre possíveis ligações com o Real Madrid e a Premier League
Mourinho não se pronuncia sobre permanência em Lisboa
O experiente técnico foi questionado diretamente durante uma coletiva de imprensa se poderia confirmar que estaria no banco do Benfica na temporada 2026-27. Sua resposta foi típica do homem, oferecendo uma avaliação direta sobre a rapidez com que as coisas podem mudar no mundo do futebol moderno. “Não posso dizer, como poderia afirmar tal coisa? Não depende apenas de mim! É óbvio”, disse Mourinho aos repórteres quando questionado sobre sua permanência.
Numa analogia detalhada, o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United comparou a sua situação à de qualquer outro funcionário dentro de um clube ou mesmo à de um jornalista numa redação. “Um treinador na estrutura de um clube, um técnico, um jogador, um diretor de imprensa, um fisioterapeuta, todos nós na estrutura de um clube, assim como você, como jornalista do A BOLA, não podemos garantir que estaremos no A BOLA pelos próximos 10 anos; talvez você queira estar, mas não pode garantir isso. Obviamente, eu não posso garantir”, afirmou com firmeza.
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Reunião no Real Madrid está prevista
O momento em que Mourinho fez esses comentários enigmáticos é particularmente significativo, tendo em vista o crescente burburinho em torno de um possível retorno ao Santiago Bernabéu. Notícias dão conta de que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está pronto para tomar medidas drásticas após uma queda no desempenho da equipe sob o comando de Álvaro Arbeloa. Entende-se que a diretoria do clube da capital espanhola está considerando seriamente “O Especial” como principal candidato para liderar uma reformulação do elenco.
Mourinho viveu três anos repletos de títulos em Madri, entre 2010 e 2013, e manteve uma forte relação com Pérez, apesar de sua eventual saída. Relatos sugerem que ele está acompanhando de perto a situação na Espanha, ciente de que a diretoria do Real Madrid está preparando uma reunião para discutir o futuro da comissão técnica. Para um homem que se destaca nos maiores palcos, a atração de uma “revolução” no Bernabéu pode ser difícil de ignorar.
Grandes clubes da Premier League acompanham a situação
Além do interesse da Espanha, há rumores significativos sobre um retorno à Premier League, onde Mourinho construiu grande parte de seu status lendário com o Chelsea e o Manchester United. Relatos sugerem que ele é o principal candidato ao cargo no Newcastle United, caso os Magpies decidam dispensar Eddie Howe neste verão.
A diretoria do St James' Park, apoiada por investidores sauditas, estaria atraída pela ideia de ter uma figura de renome mundial para liderar a próxima era do clube. Mourinho tem falado frequentemente de seu profundo carinho pelo Newcastle, em grande parte devido à orientação que recebeu de Sir Bobby Robson, e a perspectiva de um último desafio na primeira divisão inglesa poderia ser suficiente para tirá-lo de Lisboa, caso o projeto seja o certo.
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A luta do Benfica pelo segundo lugar sob o comando de Mourinho
Mourinho, cujo contrato com o Benfica vai até o verão de 2027, assumiu o comando em setembro de 2025, após uma passagem decepcionante pelo Fenerbahçe. Atualmente, o Benfica ocupa a terceira posição na Primeira Liga, com 69 pontos em 29 partidas. Antes do confronto decisivo de amanhã, o Sporting CP ocupa o segundo lugar, com 71 pontos e um jogo a menos, enquanto o Porto lidera a tabela com 76 pontos. Mourinho busca agora garantir pelo menos o segundo lugar para assegurar uma vaga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima temporada.