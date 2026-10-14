O Milan sofreu um grande revés na tentativa de contratar o jovem brasileiro Endrick antes da próxima janela de transferências, em janeiro. Mourinho interveio pessoalmente para impedir uma possível saída por empréstimo do atacante, considerado uma grande promessa, e descartou uma transferência no meio da temporada.

O clube italiano esperava aproveitar a recente falta de minutos de Endrick para fechar um acordo no meio da temporada. O Milan via no talentoso atacante um nome ideal para reforçar o elenco. No entanto, os planos ambiciosos do clube foram barrados pelo treinador. Mourinho segue determinado a manter o jovem jogador sob seu comando até o fim da campanha.