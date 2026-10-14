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Jose Mourinho barra transferência de Endrick, e técnico do Real Madrid dá duro golpe nas esperanças do AC Milan de contratá-lo
Milan sofre revés no mercado de transferências
O Milan sofreu um grande revés na tentativa de contratar o jovem brasileiro Endrick antes da próxima janela de transferências, em janeiro. Mourinho interveio pessoalmente para impedir uma possível saída por empréstimo do atacante, considerado uma grande promessa, e descartou uma transferência no meio da temporada.
O clube italiano esperava aproveitar a recente falta de minutos de Endrick para fechar um acordo no meio da temporada. O Milan via no talentoso atacante um nome ideal para reforçar o elenco. No entanto, os planos ambiciosos do clube foram barrados pelo treinador. Mourinho segue determinado a manter o jovem jogador sob seu comando até o fim da campanha.
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Mourinho explica ausência de Endrick
A evolução imediata de Endrick foi interrompida por uma lesão frustrante na pré-temporada, que o afastou por mais de um mês. Esse problema físico limitou bastante suas oportunidades de impressionar no início da temporada.
Em entrevista à TNT Sports Brasil, Mourinho explicou de forma clara e sincera por que o atacante tem ficado no banco de reservas. O técnico detalhou uma situação tática específica que impediu a entrada do jogador durante a partida.
“É verdade que não dei a ele uma oportunidade de verdade depois de sua recuperação, mas, contra o Villarreal, ele estava prestes a entrar”, revelou Mourinho. “Então marcamos um gol e, em inferioridade numérica, é normal que o treinador considere outras opções.”
Mantendo o talento brasileiro
Apesar da forte concorrência por vagas no ataque, Mourinho segue plenamente convencido da qualidade de elite de Endrick e de seu potencial a longo prazo. O renomado técnico português não está disposto a autorizar uma saída temporária do clube para atender ao AC Milan.
O clube da Serie A havia identificado o jovem atacante como o reforço ideal para aumentar seu poder ofensivo em janeiro. Seus dirigentes acreditavam que um empréstimo de curto prazo beneficiaria todas as partes ao garantir ao jogador oportunidades na equipe principal. Agora, porém, a diretoria do clube de San Siro terá de buscar outros alvos para reforçar o ataque.
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Sucesso à vista
Endrick agora precisa ter paciência e continuar lutando com determinação por uma vaga no time titular de Mourinho. O treinador deixou bem claro que o adolescente terá, em algum momento, sua oportunidade de brilhar.
“Não acho que Endrick precise ser emprestado e acredito que ele pode ter muito sucesso aqui”, concluiu Mourinho.
A jovem promessa brasileira espera jogar com muito mais frequência nas próximas semanas. O calendário apertado do inverno inevitavelmente abrirá novas oportunidades para o rodízio do elenco em todas as competições.
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