O Real Madrid deu sequência à preparação para a próxima temporada com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, no Riazor. O resultado garantiu que o Real Madrid conquistasse o Troféu Teresa Herrera pela décima vez na ilustre história do clube, marcando sua primeira participação no tradicional torneio desde 2013. Brahim Diaz foi o grande nome da partida, concluindo uma jogada rápida pouco antes do apito do intervalo para manter a invencibilidade da equipe durante a programação de verão.

Em entrevista à Real Madrid TV, Mourinho enfatizou a importância de tratar o amistoso com respeito, dado o histórico do adversário. "Foi uma partida séria contra uma equipe que está voltando à La Liga, este troféu tem uma longa tradição, então eles deram tudo de si e nos obrigaram a jogar com seriedade", explicou o técnico.