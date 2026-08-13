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José Mourinho avisa as estrelas do Real Madrid de que "o verdadeiro trabalho" começa na próxima semana após vitória sobre o Deportivo
Uma partida séria
O Real Madrid deu sequência à preparação para a próxima temporada com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, no Riazor. O resultado garantiu que o Real Madrid conquistasse o Troféu Teresa Herrera pela décima vez na ilustre história do clube, marcando sua primeira participação no tradicional torneio desde 2013. Brahim Diaz foi o grande nome da partida, concluindo uma jogada rápida pouco antes do apito do intervalo para manter a invencibilidade da equipe durante a programação de verão.
Em entrevista à Real Madrid TV, Mourinho enfatizou a importância de tratar o amistoso com respeito, dado o histórico do adversário. "Foi uma partida séria contra uma equipe que está voltando à La Liga, este troféu tem uma longa tradição, então eles deram tudo de si e nos obrigaram a jogar com seriedade", explicou o técnico.
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Lições táticas de La Coruna
Embora o placar tenha permanecido modesto, a atuação ofereceu a Mourinho informações valiosas sobre como seu time lidará com os bloqueios defensivos que provavelmente encontrará ao longo da temporada nacional. O treinador observou que a natureza física e tática do jogo serviu como uma simulação perfeita da dureza da primeira divisão espanhola. Ele elogiou seus jogadores pelo profissionalismo, especialmente pela capacidade de garantir a vitória sem se desgastarem desnecessariamente antes de os jogos competitivos começarem oficialmente.
“Teremos muitos jogos assim em La Liga, e vencemos sem nos desgastarmos ao extremo”, comentou o ex-técnico de Chelsea e Inter. “Vocês sabem quem são os cinco que estão em Valdebebas. E, na próxima semana, o verdadeiro trabalho começa.”
Gerenciando os minutos
Um dos principais temas da segunda passagem de Mourinho pela capital espanhola tem sido sua abordagem meticulosa em relação à condição física dos jogadores e ao controle de carga. Contra o Deportivo, o treinador fez mudanças significativas para garantir que seus principais meio-campistas permanecessem descansados, substituindo vários nomes de destaque no intervalo. Ele foi enfático ao falar sobre sua recusa em sobrecarregar seu grupo principal durante esses amistosos, observando que a prioridade segue sendo a experimentação tática, e não testes individuais de resistência neste estágio específico do verão.
“Tenho que fazer mudanças; não quero dar minutos demais aos mesmos jogadores", afirmou Mourinho. "Hoje, Fede (Federico Valverde) e Arda [Guler] jogaram apenas 45 minutos. Esta partida é para vencer, mas ainda mais para trabalhar e testar coisas. E do que eu gosto é que, em um jogo como este, com mudanças na escalação e na formação, o time jogou para buscar o resultado."
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Em preparação para a abertura da temporada
O confronto contra o Deportivo foi escolhido de forma deliberada para aumentar o nível de competitividade do elenco. Mourinho esteve fortemente envolvido no planejamento da agenda de verão, garantindo uma elevação gradual da dificuldade. A vitória na Galícia vem na sequência de uma série de partidas pensadas para exigir dos jogadores tanto mental quanto fisicamente, garantindo que estejam calejados para a batalha quando os primeiros três pontos da temporada estiverem em jogo. O treinador segue com os pés no chão e se recusa a dar importância excessiva às conquistas de troféus durante a fase de exibição.
“A dificuldade das partidas, da forma como as organizamos, está aumentando”, concluiu Mourinho. “Sabemos como esses torneios são. Vale o que vale para o time da casa. Competir assim é um treino muito bom para nós.”
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