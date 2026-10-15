AFP
Traduzido por
Jose Mourinho assume a culpa por desastre tático do Real Madrid antes de substituições impulsionarem reação impressionante em sete minutos na casa da Roma
Reservas que entraram no fim mudam o rumo do jogo
O Madrid parecia destinado à derrota após ficar perdendo por 3 a 1 para a resistente equipe de Gian Piero Gasperini. No entanto, uma sequência fulminante de sete minutos mudou completamente o rumo do confronto europeu.
Por volta dos 60 minutos, Mourinho recorreu ao banco e colocou Endrick e Arda Guler em campo. Mais tarde, também entraram Carlos Espi e Bernardo Silva. As mudanças deram novo fôlego aos gigantes espanhóis.
Endrick e Espi marcaram e eliminaram a vantagem da Roma. O ex-zagueiro da Roma Antonio Rudiger completou a impressionante virada aos 90 minutos, de cabeça, após a segunda assistência de Guler na noite, garantindo os três pontos na fase de liga.
- Gribaudi/ImagePhoto
Mourinho assume a culpa
O técnico do Madrid assumiu toda a responsabilidade pelo péssimo início de sua equipe e elogiou a postura incansável do adversário. No entanto, ele sempre acreditou que a intensidade da Roma acabaria diminuindo.
“O primeiro tempo foi culpa do treinador; o segundo, culpa dos jogadores”, disse Mourinho aos jornalistas. “O futebol é um jogo estratégico de 90 minutos. Os adversários importam, e o adversário de hoje foi incrivelmente forte. É uma equipe formidável.
“Mas é impossível jogar com aquela intensidade, da forma como eles jogaram, durante 90 minutos inteiros. Fiz as substituições que achei necessárias. Mas, no primeiro tempo, eles realmente nos castigaram.”
Recepção de herói em Roma
Além do resultado dramático, a noite marcou um reencontro emocionante entre Mourinho e a torcida da Roma. O público do Stadio Olimpico recebeu o ex-técnico, que deixou o clube em janeiro de 2024, com uma longa ovação. Torcedores ultras exibiram faixas enormes em homenagem à conquista da Conference League de 2022. Uma delas dizia: “Quem trouxer glória a Roma, Roma o honrará para sempre.” Mourinho admitiu depois que a homenagem o deixou “sem palavras”.
Enquanto isso, a partida também teve um breve momento de tensão envolvendo Vinicius Jr. O ponta brasileiro disse aos repórteres que ficou irritado ao ser substituído aos 59 minutos, após cometer um erro que levou ao segundo gol da Roma.
“Foi difícil para Vini”, explicou Mourinho. “Vini perdeu uma bola que não deveria ter perdido. Mas acontece. Eu também cometo erros. É natural que ele não fique feliz. A frustração é normal. Mas, depois da partida, ele estava muito feliz com a vitória.”
- Getty Images Sport
Impulso para o Real Madrid
Essa classificação dramática na Europa mantém o Real Madrid firme na disputa pela Champions League. A vitória mostra a força do elenco, com os reservas sendo decisivos quando os titulares não corresponderam.
Mourinho agora se concentrará em administrar um vestiário repleto de estrelas. Garantir que os jogadores importantes canalizem sua frustração de forma positiva será crucial para o Real Madrid enfrentar as exigências implacáveis da sequência de jogos nacionais e europeus.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.