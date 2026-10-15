O Madrid parecia destinado à derrota após ficar perdendo por 3 a 1 para a resistente equipe de Gian Piero Gasperini. No entanto, uma sequência fulminante de sete minutos mudou completamente o rumo do confronto europeu.

Por volta dos 60 minutos, Mourinho recorreu ao banco e colocou Endrick e Arda Guler em campo. Mais tarde, também entraram Carlos Espi e Bernardo Silva. As mudanças deram novo fôlego aos gigantes espanhóis.

Endrick e Espi marcaram e eliminaram a vantagem da Roma. O ex-zagueiro da Roma Antonio Rudiger completou a impressionante virada aos 90 minutos, de cabeça, após a segunda assistência de Guler na noite, garantindo os três pontos na fase de liga.



