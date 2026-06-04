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José Mourinho alega violações à liberdade de expressão ao levar a Turquia ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, enquanto assume o cargo de técnico do Real Madrid, devido ao período conturbado no Fenerbahçe
Mourinho critica a TFF em Estrasburgo
O autoproclamado “Special One” não é estranho a polêmicas à beira do campo, mas sua última ação levou a batalha judicial muito além do gramado. Após deixar o Fenerbahçe em agosto de 2025, Mourinho entrou oficialmente com um recurso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), em Estrasburgo, para contestar as sanções disciplinares que lhe foram impostas pela Federação Turca de Futebol (TFF).
A ação judicial gira em torno da resposta aos comentários de Mourinho após a vitória do Fenerbahçe contra o Trabzonspor em novembro de 2024. Ele foi punido com suspensão de um jogo e uma multa significativa pelas autoridades por criticar o VAR e as autoridades do futebol turco. As sanções permaneceram em vigor após o recurso do técnico ter sido indeferido, levando o técnico de 63 anos a buscar intervenção judicial internacional, de acordo com a NTV.
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Supostas violações da liberdade de expressão
Em sua petição ao tribunal, Mourinho levantou sérias preocupações quanto à transparência e imparcialidade do sistema judicial esportivo turco. O experiente técnico alega que “as instâncias do futebol na Turquia não são independentes” e que seu direito à “liberdade de expressão foi violado” após suas críticas aos padrões de arbitragem na Super Lig.
Mourinho já havia manifestado abertamente sua insatisfação com o ambiente do futebol turco no passado, frequentemente destacando o que considerava problemas sistêmicos. Ao levar o caso ao TEDH, ele está efetivamente colocando os procedimentos disciplinares da TFF em julgamento, argumentando que o sistema falha em proteger os direitos legais básicos dos participantes.
Os direitos a um julgamento justo sob a lupa
Para além da questão da liberdade de expressão, o atual treinador do Benfica — que continua a ser a primeira escolha de Florentino Pérez caso vença a corrida à presidência do Real Madrid — argumenta que o seu direito a um julgamento justo foi sistematicamente negado. Ele salientou, especificamente, que nunca lhe foi entregue uma decisão fundamentada relativa à sua punição, o que, em sua opinião, impediu uma defesa legítima.
O processo judicial afirma que “o direito a um julgamento justo foi negado” porque a justificativa fundamentada para a punição nunca lhe foi entregue. Essa falha processual, segundo a equipe jurídica de Mourinho, constitui uma violação dos protocolos europeus de direitos humanos que a Turquia é obrigada a respeitar por força de tratado.
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As críticas contundentes de Mourinho estão no centro da polêmica
O TEDH analisou o pedido e solicitou formalmente uma contestação ao Estado turco. Isso representa um avanço significativo, já que o tribunal aceita apenas uma pequena fração dos pedidos que atendem aos seus rigorosos critérios para reclamações relacionadas a direitos humanos. A TFF e o Ministério da Justiça da Turquia têm agora um prazo máximo de seis meses para apresentar sua posição oficial e contestação ao tribunal.
Os comentários de Mourinho em 2024 viram o técnico português criticar os padrões de arbitragem, declarando ousadamente o árbitro do VAR como o “homem do jogo”, enquanto descartava o árbitro em campo como “apenas um garoto”. Mourinho afirmou ainda que sua equipe estava enfrentando todo um “sistema”, e não apenas seus adversários em campo, chegando a admitir que não teria aceitado o cargo no Fenerbahçe se tivesse sido informado de toda a realidade sobre o ambiente da liga antes de chegar.
Enquanto o curso continua, espera-se que Mourinho seja confirmado como novo técnico do Real Madrid nas próximas semanas, apesar da controvérsia que surgiu depois que o presidente Florentino Pérez o utilizou em um vídeo para promover sua campanha de reeleição.