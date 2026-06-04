O TEDH analisou o pedido e solicitou formalmente uma contestação ao Estado turco. Isso representa um avanço significativo, já que o tribunal aceita apenas uma pequena fração dos pedidos que atendem aos seus rigorosos critérios para reclamações relacionadas a direitos humanos. A TFF e o Ministério da Justiça da Turquia têm agora um prazo máximo de seis meses para apresentar sua posição oficial e contestação ao tribunal.

Os comentários de Mourinho em 2024 viram o técnico português criticar os padrões de arbitragem, declarando ousadamente o árbitro do VAR como o “homem do jogo”, enquanto descartava o árbitro em campo como “apenas um garoto”. Mourinho afirmou ainda que sua equipe estava enfrentando todo um “sistema”, e não apenas seus adversários em campo, chegando a admitir que não teria aceitado o cargo no Fenerbahçe se tivesse sido informado de toda a realidade sobre o ambiente da liga antes de chegar.

Enquanto o curso continua, espera-se que Mourinho seja confirmado como novo técnico do Real Madrid nas próximas semanas, apesar da controvérsia que surgiu depois que o presidente Florentino Pérez o utilizou em um vídeo para promover sua campanha de reeleição.