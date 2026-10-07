Cole aproveitou a experiência com Mourinho depois de subir das categorias de base em Stamford Bridge e está em melhor posição do que a maioria para avaliar se o homem certo para o cargo foi encontrado em Madri.

Perguntado se as qualidades “especiais” permanecem, Cole, que falava em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “Eu sei que ele encontrou um pouco de dificuldade até aqui. Mas acho que é sempre assim quando você vai para um novo clube. Não é um sucesso instantâneo, é? O sucesso é construído com o tempo. Jose sabe disso mais do que qualquer um.

“Mas ele é conhecido por chegar já em uma temporada, fazer o trabalho e sair. Mas acho que, com este time, há tantos tipos diferentes de ego que ele vai ter de administrar, porque foi por isso que o contrataram.

“Ele é como uma figura paterna para a maioria dos jogadores. E vai ter de tentar entender isso o mais rápido possível. É um clube enorme. O Real Madrid não é bobo. Ele conhece o trabalho. Já esteve lá antes.

“Mas eu tenho fé em Jose Mourinho. Acho que ele é um técnico de primeira classe. Mas acho que, com este elenco de jogadores, ele precisa tentar encontrar uma maneira de uni-los. Porque acho que já faz alguns anos que eles não têm sucesso. Eles também tiveram alguns técnicos em que as coisas não saíram exatamente como o planejado. Então eles definitivamente precisam de algo como Jose Mourinho.

“Mas eles precisam comprar a ideia do que ele está fazendo. É tão simples quanto isso. E só ele pode estruturar isso da forma que achar melhor no trabalho. E eu tenho fé nele para trazer os dias de glória de volta ao Real Madrid. É engraçado dizer isso, não é?!”