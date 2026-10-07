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José Mourinho ainda tem a magia de "Special"? O Real Madrid precisa que o técnico português atue como uma "figura paterna" ao lidar com os egos de Kylian Mbappe, Vinicius Junior e companhia
Mourinho está de volta a Madri 13 anos após a primeira passagem
Mourinho voltou à capital espanhola para uma segunda passagem por um dos cargos de treinador mais quentes do futebol. Ele conquistou o título de La Liga em sua passagem anterior pelo comando, quando travava batalhas com o icônico Barcelona de Pep Guardiola, e recebeu a missão de repetir esse sucesso.
Já se passaram cerca de 13 anos desde a última vez em que o ex-técnico de Chelsea, Inter e Manchester United ocupou o banco de reservas em Madri, e o treinador de 63 anos agora é um tipo de técnico completamente diferente. Sua paixão pelo jogo nunca diminuirá, e sua inabalável autoconfiança faz com que ele siga sempre em busca dos maiores desafios.
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Mbappé, Bellingham e Vini Jr entre os 'Galácticos'
Um verdadeiro presente, com o Real passando duas temporadas sem conquistar um grande troféu, apesar de ter o recordista francês Mbappe liderando seu ataque. Ele conta com o competente apoio de o astro inglês Bellingham e do ponta brasileiro Vinicius Junior.
Não há dúvidas sobre o talento à disposição de Mourinho, mas será que eles são um grupo de indivíduos sem espírito coletivo? Um homem que conquistou troféus em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha ainda mantém os recursos táticos necessários para tirar o melhor de um grupo de ‘Galácticos’?
Mourinho ainda é um tipo de técnico "especial"?
Cole aproveitou a experiência com Mourinho depois de subir das categorias de base em Stamford Bridge e está em melhor posição do que a maioria para avaliar se o homem certo para o cargo foi encontrado em Madri.
Perguntado se as qualidades “especiais” permanecem, Cole, que falava em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “Eu sei que ele encontrou um pouco de dificuldade até aqui. Mas acho que é sempre assim quando você vai para um novo clube. Não é um sucesso instantâneo, é? O sucesso é construído com o tempo. Jose sabe disso mais do que qualquer um.
“Mas ele é conhecido por chegar já em uma temporada, fazer o trabalho e sair. Mas acho que, com este time, há tantos tipos diferentes de ego que ele vai ter de administrar, porque foi por isso que o contrataram.
“Ele é como uma figura paterna para a maioria dos jogadores. E vai ter de tentar entender isso o mais rápido possível. É um clube enorme. O Real Madrid não é bobo. Ele conhece o trabalho. Já esteve lá antes.
“Mas eu tenho fé em Jose Mourinho. Acho que ele é um técnico de primeira classe. Mas acho que, com este elenco de jogadores, ele precisa tentar encontrar uma maneira de uni-los. Porque acho que já faz alguns anos que eles não têm sucesso. Eles também tiveram alguns técnicos em que as coisas não saíram exatamente como o planejado. Então eles definitivamente precisam de algo como Jose Mourinho.
“Mas eles precisam comprar a ideia do que ele está fazendo. É tão simples quanto isso. E só ele pode estruturar isso da forma que achar melhor no trabalho. E eu tenho fé nele para trazer os dias de glória de volta ao Real Madrid. É engraçado dizer isso, não é?!”
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O Real deve brigar por títulos nacionais e europeus
A expectativa no Bernabéu é disputar todos os títulos possíveis em qualquer temporada. Mais uma busca pela supremacia na Champions League já foi iniciada, mas o Real já ficou seis pontos atrás do rival de El Clásico, o Barcelona, na tabela da La Liga.
Mourinho, que assinou um contrato de três anos ao refazer o caminho de volta para Madri, sabe que vive de resultados e precisa atender às exigências da diretoria e da torcida. O Real voltará a campo no sábado para receber o Villarreal, antes de seguir para a Itália para um confronto europeu com a Roma, ex-clube de seu treinador.
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