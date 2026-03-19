José Mourinho afirmou que “haveria apenas um vencedor” se enfrentasse o lendário Brian Clough, enquanto o ícone do Nottingham Forest fala abertamente sobre as semelhanças com Roy Keane

Crossley teve a oportunidade de pisar aquele gramado em inúmeras ocasiões ao longo dos seus 12 anos como jogador do Forest. Ele viveu com emoção o fim do histórico mandato de 18 anos de Clough, com a emoção tomando conta de Trentside quando uma despedida comovente foi realizada em 1993.

Questionado sobre por que os treinadores modernos têm dificuldade em desfrutar de tanta longevidade, Crossley disse: “Pessoalmente, acho que hoje em dia um treinador entra por uma porta e já sente uma pressão enorme vinda de cima. Volte no tempo e pense em gente como [Arsène] Wenger, [Alex] Ferguson, até mesmo Mourinho quando chegou ao Chelsea e os Brian Cloughs. Eles eram chamados de diretores técnicos do clube de futebol. Não eram chamados de treinadores principais. Não havia um diretor de contratações. Então, eles dirigiam o clube de cima a baixo. Assim, contratavam os jogadores que queriam para se encaixar em seu time. Escolhiam os jovens que estavam surgindo. Ninguém mais. Eles faziam isso. E acredito que foi aí que o jogo mudou completamente.

“Agora — eu quero dizer gerente — agora um treinador principal é colocado no comando de uma equipe para treiná-la, mas outra pessoa contrata os jogadores. Eu realmente não entendo isso. E aí surge uma confusão em que o gerente pode pensar: ‘Bem, eu não quero esse jogador. Sim, bem, você vai ficar com ele. Faça o melhor com ele, porque queremos vendê-lo depois, seja ele um jovem ou o que for’. Então, eu não entendo, porque não acredito que se possa ter sucesso assim.

“Acredito que os treinadores entram em um clube de futebol… Repito, os treinadores, ou melhor, o técnico principal, entra em um clube de futebol hoje e, no instante em que entra, teme pelo seu emprego, porque se perder três ou quatro jogos seguidos, fica sob pressão da diretoria, dos torcedores, de quem quer que seja. E no futebol moderno de hoje, parece que a culpa é sempre do treinador. Nunca ouço falar dos jogadores, enquanto antigamente eram os jogadores que levavam a culpa se o time não estivesse indo bem, não o técnico. Mas agora é assim, ouço essa frase: ‘Ele perdeu o vestiário’. Ainda não sei bem o que isso significa. Como eles sabem quando não estão lá dentro?

“Então, acho que tudo isso junto, e talvez eu esteja sendo um pouco da velha guarda aqui, mas nos anos 90, quando eu achava o futebol ótimo — grandes jogadores, campos ruins, dava para fazer desarmes, dava para chutar as pessoas e levantá-las, dava para falar com o árbitro, dava para falar com a imprensa, dava para falar com o técnico, dava para ir falar com o técnico e discutir as coisas que estavam dando errado. Acho que isso se perdeu.

“Eu estava assistindo um pouco do Overlap outro dia e o Gary Neville mencionou a FA Cup. Por que a FA Cup perdeu o seu brilho? Porque o sonho de toda criança, quando éramos crianças, era jogar a final da FA Cup. Não se falava em ganhar o campeonato. Falava-se em ganhar a final da FA Cup. E então o Gary Neville disse que, para chegar à final da FA Cup, o clube recebe 1,7 milhão de libras ou algo assim. Para subir uma posição na Premier League, são 3,1 milhões de libras. É por isso que estão poupando jogadores para se prepararem para o sábado, porque vale mais dinheiro subir uma posição na Premier League do que ganhá-la. Quer dizer, vamos lá. O que é isso?”

Clough ficou famoso por nunca ter conquistado a FA Cup, sofrendo uma derrota para o Tottenham na final de 1991. Mourinho conquistou esse troféu durante sua primeira passagem pelo Chelsea, com os treinadores modernos buscando imitar as conquistas de figuras lendárias que vieram antes deles.