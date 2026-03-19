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José Mourinho afirmou que “haveria apenas um vencedor” se enfrentasse o lendário Brian Clough, enquanto o ícone do Nottingham Forest fala abertamente sobre as semelhanças com Roy Keane
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Por que Clough e Mourinho são grandes nomes do futebol
Clough, que sempre foi assumidamente franco, ficará para sempre associado aos “Homens do Milagre”, que trouxeram dois títulos continentais consecutivos para o City Ground em 1979 e 1980. Ao lado de Peter Taylor, ele transformou um time provinciano da segunda divisão nos reis da Europa.
O futebol inglês talvez nunca mais veja alguém como ele, já que os treinadores abrem mão do controle total em qualquer clube, mas Mourinho ocupa um patamar de talento semelhante quando se trata de estrategistas geniais. Ele conquistou títulos da Liga dos Campeões com o Porto e a Inter, além de ter levado o Chelsea e o Real Madrid à glória nos campeonatos nacionais.
Clough x Mourinho teria sido um sucesso de bilheteria
Crossley foi um dos que tiveram o privilégio de trabalhar sob o comando de Clough no Forest. Em entrevista ao GOAL enquanto montava o elenco do Bally Bet All-Stars, Crossley, quando questionado se um confronto entre “Old Big ‘Ead” e “The Special One” teria sido um sucesso de bilheteria — com um ex-jogador dos Reds proporcionando um drama semelhante para o público televisivo em 2026 —, respondeu: “Sim, teria. Mas eu sei que teria havido apenas um vencedor!
“Já vi entrevistas com grandes entrevistados, como Parkinson, e tem o Muhammad Ali e tudo mais. Só há um vencedor quando Brian Clough está envolvido. Mas, meu Deus, teria sido um ótimo programa de TV.
“É por isso que adoro [Roy] Keane, porque ele tem as características dele [Clough]. Posso assistir a um jogo de futebol numa tarde de domingo e, se estiver chato, posso desligar. Mas ligo de novo no final do jogo porque quero ouvir o que Keane está dizendo. E acho que seria o mesmo com Brian Clough.
“Brian Clough não perderia uma discussão com ninguém. Certa vez, ele nos disse que seria primeiro-ministro e nós acreditamos nele. Eu só gostaria que ele estivesse aqui hoje para participar dessas disputas com os treinadores. Mas só haveria um vencedor. Todos nós sabemos disso.”
Seguindo os passos icônicos de Clough no City Ground
Crossley está tendo sua primeira experiência como técnico neste momento, já que ficou encarregado de montar o elenco do Bally Bet All-Stars Vets, que enfrentará um time de lendas do Forest no City Ground em maio.
Questionado sobre como está se preparando para seguir os passos icônicos de Clough, Crossley disse: “Fiz algumas anotações e estou trabalhando nisso diariamente. Está indo bem. Os veteranos podem se inscrever pela página do clube e ainda têm tempo para isso até o dia 24 de março. É uma chance de jogar no City Ground e uma oportunidade para eu escolher esses jogadores.
“Mas também vou contar com algumas surpresas que estão jogando futebol de veteranos e que talvez eu tenha que convocar para o meu time. Uma vez fui multado por jogar como reforço no time do filho do Clough. A FA não pode me multar por fazer isso agora, como responsável pelos veteranos, então posso convocar quem eu quiser! Então fiquem de olho. As pessoas ainda podem se inscrever e vamos escolher jogadores aleatoriamente para jogar no City Ground. Que grande oportunidade.”
Por que os treinadores de hoje têm dificuldade em igualar a longevidade de Clough?
Crossley teve a oportunidade de pisar aquele gramado em inúmeras ocasiões ao longo dos seus 12 anos como jogador do Forest. Ele viveu com emoção o fim do histórico mandato de 18 anos de Clough, com a emoção tomando conta de Trentside quando uma despedida comovente foi realizada em 1993.
Questionado sobre por que os treinadores modernos têm dificuldade em desfrutar de tanta longevidade, Crossley disse: “Pessoalmente, acho que hoje em dia um treinador entra por uma porta e já sente uma pressão enorme vinda de cima. Volte no tempo e pense em gente como [Arsène] Wenger, [Alex] Ferguson, até mesmo Mourinho quando chegou ao Chelsea e os Brian Cloughs. Eles eram chamados de diretores técnicos do clube de futebol. Não eram chamados de treinadores principais. Não havia um diretor de contratações. Então, eles dirigiam o clube de cima a baixo. Assim, contratavam os jogadores que queriam para se encaixar em seu time. Escolhiam os jovens que estavam surgindo. Ninguém mais. Eles faziam isso. E acredito que foi aí que o jogo mudou completamente.
“Agora — eu quero dizer gerente — agora um treinador principal é colocado no comando de uma equipe para treiná-la, mas outra pessoa contrata os jogadores. Eu realmente não entendo isso. E aí surge uma confusão em que o gerente pode pensar: ‘Bem, eu não quero esse jogador. Sim, bem, você vai ficar com ele. Faça o melhor com ele, porque queremos vendê-lo depois, seja ele um jovem ou o que for’. Então, eu não entendo, porque não acredito que se possa ter sucesso assim.
“Acredito que os treinadores entram em um clube de futebol… Repito, os treinadores, ou melhor, o técnico principal, entra em um clube de futebol hoje e, no instante em que entra, teme pelo seu emprego, porque se perder três ou quatro jogos seguidos, fica sob pressão da diretoria, dos torcedores, de quem quer que seja. E no futebol moderno de hoje, parece que a culpa é sempre do treinador. Nunca ouço falar dos jogadores, enquanto antigamente eram os jogadores que levavam a culpa se o time não estivesse indo bem, não o técnico. Mas agora é assim, ouço essa frase: ‘Ele perdeu o vestiário’. Ainda não sei bem o que isso significa. Como eles sabem quando não estão lá dentro?
“Então, acho que tudo isso junto, e talvez eu esteja sendo um pouco da velha guarda aqui, mas nos anos 90, quando eu achava o futebol ótimo — grandes jogadores, campos ruins, dava para fazer desarmes, dava para chutar as pessoas e levantá-las, dava para falar com o árbitro, dava para falar com a imprensa, dava para falar com o técnico, dava para ir falar com o técnico e discutir as coisas que estavam dando errado. Acho que isso se perdeu.
“Eu estava assistindo um pouco do Overlap outro dia e o Gary Neville mencionou a FA Cup. Por que a FA Cup perdeu o seu brilho? Porque o sonho de toda criança, quando éramos crianças, era jogar a final da FA Cup. Não se falava em ganhar o campeonato. Falava-se em ganhar a final da FA Cup. E então o Gary Neville disse que, para chegar à final da FA Cup, o clube recebe 1,7 milhão de libras ou algo assim. Para subir uma posição na Premier League, são 3,1 milhões de libras. É por isso que estão poupando jogadores para se prepararem para o sábado, porque vale mais dinheiro subir uma posição na Premier League do que ganhá-la. Quer dizer, vamos lá. O que é isso?”
Clough ficou famoso por nunca ter conquistado a FA Cup, sofrendo uma derrota para o Tottenham na final de 1991. Mourinho conquistou esse troféu durante sua primeira passagem pelo Chelsea, com os treinadores modernos buscando imitar as conquistas de figuras lendárias que vieram antes deles.
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Como entrar para o time All-Stars Vets que está sendo formado por Crossley
A Bally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem como missão dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande jogador do Forest, Mark Crossley, recebeu o desafio de formar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial. Crossley contará com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest enquanto monta o Bally Bet All-Stars.
O All-Stars receberá então tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, para enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas no final de maio. Acha que tem o que é preciso? Se você tem mais de 30 anos e está pronto para enfrentar as lendas, inscreva-se agora clicando neste link e faça parte disso.