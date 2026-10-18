AFP
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Jose Mourinho afirma que Vinicius Jr deveria ter DEIXADO o Real Madrid para ir a um país onde é “respeitado”, em meio a especulações sobre uma ida ao Arsenal
Substituído, expulso e sob pressão
Vinicius atravessa um período turbulento na capital espanhola. O ponta brasileiro atualmente cumpre suspensão de quatro jogos em La Liga após receber um cartão vermelho direto contra o Villarreal. As tensões voltaram a aumentar no meio da semana, quando ele foi substituído cedo durante a emocionante vitória de virada do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma.
Apesar de ter sido fundamental nas conquistas da Champions League pelo Real Madrid em 2022 e 2024, o jogador de 26 anos sofreu uma queda perceptível de rendimento. A má fase fez com que fosse vaiado por parte da torcida no Bernabeu.
A dinâmica no Real Madrid mudou após a chegada de Kylian Mbappe, vindo do Paris Saint-Germain, em 2024. O Arsenal foi fortemente ligado a Vinicius durante o verão, antes de o atacante assinar uma renovação de contrato de grande valor que o mantém no Real Madrid até 2032.
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“Eu teria forçado minha saída”
Antes do confronto do Madrid com o Sevilla pelo campeonato, Mourinho se disse espantado com a resistência do brasileiro. O treinador afirmou que não teria suportado o mesmo tratamento hostil por parte da torcida.
“Se eu fosse [Vinicius], no lugar dele, provavelmente não estaria aqui”, disse Mourinho aos jornalistas. “No verão passado, eu teria forçado minha saída para uma liga, um país, clubes e estádios onde o respeitassem.”
O técnico português logo esclareceu que o profundo carinho do jogador pelo clube foi o que, no fim das contas, o manteve na Espanha.
“Quando ele assinou aquele contrato, assinou porque Madrid é sua casa, e o Real Madrid é sua casa”, acrescentou Mourinho. “O que eu disse antes é que duvido que conseguiria, como jogador com muitas opções, duvido que teria a força psicológica dele para aguentar.”
Uma noite difícil em Roma
A atenção sobre Vinicius se intensificou durante o confronto contra a Roma pela Champions League. Mourinho substituiu o ponta aos 59 minutos, quando o Madrid perdia por 3 a 1, depois que ele perdeu a posse de bola na jogada que resultou no segundo gol da Roma. Endrick entrou em seu lugar e inspirou uma reação impressionante.
Vinicius demonstrou abertamente sua frustração com a substituição precoce, mas manteve-se firme. “É natural que eu fique bravo quando sou substituído, porque sempre quero jogar todos os minutos, dar o meu melhor e ajudar a equipe”, admitiu o atacante.
Ele também refletiu sobre sua trajetória desde que chegou ao Real Madrid e minimizou as críticas atuais. “Quando eu tinha 18 anos, muita gente ria de mim, dizendo que eu não marcaria nenhum gol. Hoje, tenho mais de 100 com esta camisa. Muitos duvidaram de mim... A boa fase vai voltar, e os gols também; tenho certeza disso, não tenho dúvida alguma.”
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Redenção na Champions League
Enquanto Vinicius segue fora dos jogos nacionais por causa da suspensão, ele terá a chance de calar seus críticos no cenário europeu. Mourinho já confirmou que o brasileiro voltará ao time titular do Madrid para o próximo confronto da Champions League contra o RB Leipzig.
Com Endrick em busca de mais minutos e Mbappe dominando os holofotes, Vinicius precisa recuperar rapidamente sua forma para aliviar a pressão crescente e justificar sua vultosa renovação de contrato de longo prazo.
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