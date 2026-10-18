Vinicius atravessa um período turbulento na capital espanhola. O ponta brasileiro atualmente cumpre suspensão de quatro jogos em La Liga após receber um cartão vermelho direto contra o Villarreal. As tensões voltaram a aumentar no meio da semana, quando ele foi substituído cedo durante a emocionante vitória de virada do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma.

Apesar de ter sido fundamental nas conquistas da Champions League pelo Real Madrid em 2022 e 2024, o jogador de 26 anos sofreu uma queda perceptível de rendimento. A má fase fez com que fosse vaiado por parte da torcida no Bernabeu.

A dinâmica no Real Madrid mudou após a chegada de Kylian Mbappe, vindo do Paris Saint-Germain, em 2024. O Arsenal foi fortemente ligado a Vinicius durante o verão, antes de o atacante assinar uma renovação de contrato de grande valor que o mantém no Real Madrid até 2032.



