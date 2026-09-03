O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, fez muitos elogios a Lionel Messi após a aposentadoria do campeão mundial argentino da seleção da Argentina. Em entrevista coletiva antes do jogo de sua equipe contra o Real Betis, Mourinho expressou sua profunda admiração pela qualidade duradoura do atacante. O técnico português brincou que até terá de assistir à Major League Soccer, uma competição da qual não gosta particularmente, apenas para aproveitar os anos finais da ilustre carreira de Messi.

"Falar sobre Messi é complicado", disse Mourinho, destacando como o veterano atacante continua a desafiar as expectativas. "Não há muito mais a dizer, e não há palavras que possam descrever sua qualidade como jogador."