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José Mourinho admite que o futebol sentirá falta de Lionel Messi e fala sobre a situação de Julián Alvarez no Atlético de Madrid
Prestando homenagem a um ícone de geração
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, fez muitos elogios a Lionel Messi após a aposentadoria do campeão mundial argentino da seleção da Argentina. Em entrevista coletiva antes do jogo de sua equipe contra o Real Betis, Mourinho expressou sua profunda admiração pela qualidade duradoura do atacante. O técnico português brincou que até terá de assistir à Major League Soccer, uma competição da qual não gosta particularmente, apenas para aproveitar os anos finais da ilustre carreira de Messi.
"Falar sobre Messi é complicado", disse Mourinho, destacando como o veterano atacante continua a desafiar as expectativas. "Não há muito mais a dizer, e não há palavras que possam descrever sua qualidade como jogador."
- Panoramic by PsnewZ
Uma história compartilhada que remonta a 2003
O respeito mútuo de Mourinho por Messi está enraizado em uma história no futebol que se estende por mais de duas décadas, voltando à famosa academia La Masia, do Barcelona, onde Messi se desenvolveu. Os caminhos dos dois se cruzaram de forma marcante em 16 de novembro de 2003, quando um Messi adolescente fez sua estreia não oficial pelo time principal do Barcelona contra um Porto comandado por Mourinho. Embora o Porto tenha vencido aquele amistoso por 2 a 0 em sua caminhada rumo ao título da Champions League naquela mesma temporada, aquilo marcou o início de uma era para um jogador que definiria uma geração.
Abordando a saga da transferência de Julian Alvarez
Voltando seu foco para as atuais questões domésticas, Mourinho também foi questionado sobre Julian Alvarez e sua frustrada transferência no verão para o Barcelona, saindo do Atletico Madrid. O técnico do Real Madrid se recusou a entrar em especulações, enfatizando que o treinador do Atletico, Diego Simeone, tem autoridade total sobre os assuntos internos do clube. Mourinho estabeleceu uma regra pragmática em relação ao comprometimento dos jogadores agora que a janela de transferências foi oficialmente encerrada.
"Minha sensação é que, a partir de ontem e pelo menos até 31 de dezembro, ele será um jogador importante para seu clube", observou Mourinho sobre o futuro imediato de Alvarez.
- AFP
De olho nos desafios domésticos
Com a janela de transferências de verão agora encerrada, Mourinho espera que todos os jogadores com futuro indefinido voltem a concentrar-se totalmente nos seus compromissos esportivos atuais até, no mínimo, janeiro. Para o técnico do Real Madrid, manter a disciplina profissional é fundamental enquanto sua equipe se prepara para uma sequência exigente de partidas. Enquanto isso, o mundo do futebol continua a refletir sobre o legado duradouro de ícones como Messi, cujo impacto monumental no jogo transcende as intensas rivalidades entre clubes.
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