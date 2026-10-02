Falando aos repórteres na zona mista, o atacante destacou sua determinação de retribuir a confiança de Scaloni: "Tento aproveitar ao máximo cada oportunidade que o treinador me dá. É uma honra jogar pela Seleção."

Ao relembrar o momento decisivo que selou a vitória, Lopez disse: "Muito feliz, felizmente o gol saiu, o primeiro, e é um presente da vida."

Prestando homenagem às suas raízes, ele acrescentou: "Dedico isso à minha família, à minha mãe, ao povo da minha cidade, San Lorenzo."