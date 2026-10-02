AFP
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José Manuel López celebra primeiro gol pela Argentina como “um presente da vida”, enquanto despedida de Lionel Messi se aproxima
Atacante sacramenta goleada dominante em amistoso
O imponente atacante do Palmeiras abriu sua conta internacional para coroar uma vitória dominante da Argentina em Córdoba na noite de quarta-feira. Lopez marcou de perto para fechar uma goleada por quatro gols, após tentos anteriores de Lautaro Martinez, Nico Paz e Cristian Romero. O jogador de 25 anos fazia sua sétima partida pela seleção depois de entrar como substituto no segundo tempo.
- Getty Images Sport
Primeiro gol desencadeia comemoração emocionante
Falando aos repórteres na zona mista, o atacante destacou sua determinação de retribuir a confiança de Scaloni: "Tento aproveitar ao máximo cada oportunidade que o treinador me dá. É uma honra jogar pela Seleção."
Ao relembrar o momento decisivo que selou a vitória, Lopez disse: "Muito feliz, felizmente o gol saiu, o primeiro, e é um presente da vida."
Prestando homenagem às suas raízes, ele acrescentou: "Dedico isso à minha família, à minha mãe, ao povo da minha cidade, San Lorenzo."
Elenco se une em torno de ícone que vai se aposentar
A atuação dominante em Córdoba aconteceu em meio ao contexto emocional da iminente saída de Messi do cenário internacional. Ao refletir sobre seu breve período dividindo o vestiário com o capitão icônico, Lopez disse: "Pessoalmente, tudo é novo para mim. Só tive Leo por pouco tempo, mas aproveitei ao máximo. Vamos apoiá-lo, e queremos que ele esteja conosco para sempre."
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Despedida monumental encabeça a programação de amistosos
Um resultado contundente contra a Bolívia oferece uma base tranquilizadora para Scaloni rodar seu elenco antes do duelo de sábado contra Burkina Faso. Esse compromisso serve como ensaio geral antes de Messi fazer sua emocionante despedida final contra Benin no Estadio Monumental, três dias depois. Para Lopez, manter esse embalo no ataque será fundamental em sua tentativa de assegurar um lugar permanente na era emergente da Argentina.
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