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Hussein Hamdy

Traduzido por

Jornalista italiano ao Koora: Spalletti mencionou o nome de Salah várias vezes... e Díaz se tornou a primeira opção da Juventus

M. Salah
B. Diaz
L. Spalletti
S. Inzaghi
R. Mancini
A. Conte
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Mercado de transferências emocionante

Vários jogadores árabes têm sido associados a uma possível transferência para a Juventus neste verão, especialmente porque Luciano Spalletti, técnico dos Bianconeri, está trabalhando para colocar o time de volta nos trilhos após o fracasso na classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Conversamos com Luca Momblano, um dos principais jornalistas italianos especializados na cobertura de notícias da Juventus, tanto em sites quanto em canais esportivos, para esclarecer a verdade sobre os rumores envolvendo Mohamed Salah e Ibrahim Díaz e uma possível transferência para os bianconeri, além de vários outros assuntos interessantes.

Momblano trabalhou no canal e na revista da Juventus antes de se tornar jornalista de TV no canal Juventibus; além disso, escreve sobre os bianconeri na rede SportMediaset.

O texto da entrevista com Momblano foi o seguinte:

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    O retorno de Salah ao Calcio

    A imprensa italiana mencionou mais de uma vez que Mohamed Salah estaria sendo cotado para uma transferência para a Juventus neste verão... Será que isso é verdade ou apenas rumores decorrentes da relação anterior entre Salah e Spalletti na Roma?

    É certo que Spalletti mencionou o nome de Salah várias vezes em conversas informais na sede da Juventus. Era apenas uma ideia ou um desejo, mas a possibilidade de isso se concretizar é improvável... É claro que o técnico é um grande admirador de Salah, mas na Itália não há o poder financeiro necessário para contratar o astro egípcio.

    Você acha que a Juventus precisa de Salah do ponto de vista técnico, especialmente com Consesao já ocupando a posição de ponta direita?

    Salah está em um nível totalmente diferente em comparação com Consesao, mas este último também é um dos melhores jogadores do elenco quando entra como reserva no decorrer da partida... A dupla poderia ter sido uma excelente adição ao elenco da Juve, especialmente porque o número de partidas é grande, e Salah precisa administrar cuidadosamente seu esforço para atingir seu melhor nível.

    Você tem alguma informação que indique que Salah esteja negociando com algum outro clube da Série A?

    Nenhum clube italiano se atreveu a perguntar sobre a possibilidade de contratar Salah, com exceção da Juventus, mas tudo se limitou a comentários que refletiam admiração pelo jogador, sem que nenhuma proposta oficial fosse apresentada.

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  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahim Díaz... uma opção importante

    O jornal *Tuttosport* informou que a Juventus apresentou uma proposta para contratar Ibrahim Díaz, do Real Madrid, por empréstimo com opção de compra. Há alguma novidade sobre essa negociação?

    Díaz é a primeira opção de Spalletti há meses, já que ele considera que o craque marroquino é um elemento decisivo para todo o sistema ofensivo da Juventus. Comolli estava pensando em Bernardo Silva, enquanto Spalletti sempre foi mais realista e, até hoje, continua pedindo a Carnivali que se esforce para tentar, de forma séria, contratar Díaz.

    Lemos que Alisson Becker já tem um acordo com a Juventus... A negociação foi interrompida ou ainda há chance de ser concluída neste verão?

    Alisson voltou atrás em relação ao que havia combinado com a Juventus. O contrato estava pronto, e até mesmo os departamentos jurídicos estavam cientes disso. Isso colocou Comoli em uma situação extremamente difícil antes de sua saída do clube.

  • luca Momblanoluca Momblano

    Quem tem mais chances de liderar a Itália?

    A imprensa italiana noticiou recentemente que Roberto Mancini está prestes a voltar a comandar a seleção italiana. Até que ponto essas notícias são verdadeiras? E há outros candidatos para treinar a Itália?

    Mancini está confiante de que será o próximo técnico da seleção italiana e pediu apenas dois milhões de euros por ano, durante quatro anos, para levar a Itália de volta à Copa do Mundo. No entanto, há quem ainda pressione pela contratação de Conte, mas ele receberia o dobro desse valor.

    Spalletti garantiu seu cargo na Juventus para a próxima temporada, apesar de não ter conseguido a classificação para a Liga dos Campeões?

    Spalletti está em dívida com a Juventus após o fracasso na classificação para a Liga dos Campeões... A confiança existe, mas no ano que vem ele não pode cometer erros: ele precisa, sem dúvida, disputar o título do campeonato.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O futuro de Inzagi

    Temos lido muitas notícias sobre o retorno de Simone Inzaghi à Série A, apesar das garantias de que ele continuaria no Al-Hilal... De fato, houve algum contato da Itália com Inzaghi, seja por parte de clubes ou da seleção italiana?

    Vou contar a vocês algo inacreditável, mas verdadeiro: a Juventus, liderada por Comolli, entrou em contato com Inzaghi em abril passado, antes da renovação do contrato de Spalletti (por dois anos). Não acredito que Inzaghi tenha sido considerado, sequer por um momento, para treinar a Azzurra... E, pelo que sei, Simone passará mais um ano na Arábia Saudita antes de voltar para a Europa.

    A Liga Saudita conquistou seguidores e torcedores na Itália? E como o público italiano encara a ida de treinadores para trabalhar na Liga Saudita, como aconteceu com Stefano Pioli e Simone Inzaghi?

    Minha impressão é que não, se o que se quer dizer é acompanhar os jogos. Já os jogadores são acompanhados, mas o contato do público italiano com o que acontece na Liga Roshen ocorre principalmente pelas redes sociais.