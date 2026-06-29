Jornalista italiano ao Koora: Spalletti mencionou o nome de Salah várias vezes... e Díaz se tornou a primeira opção da Juventus

Vários jogadores árabes têm sido associados a uma possível transferência para a Juventus neste verão, especialmente porque Luciano Spalletti, técnico dos Bianconeri, está trabalhando para colocar o time de volta nos trilhos após o fracasso na classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.
Conversamos com Luca Momblano, um dos principais jornalistas italianos especializados na cobertura de notícias da Juventus, tanto em sites quanto em canais esportivos, para esclarecer a verdade sobre os rumores envolvendo Mohamed Salah e Ibrahim Díaz e uma possível transferência para os bianconeri, além de vários outros assuntos interessantes.
Momblano trabalhou no canal e na revista da Juventus antes de se tornar jornalista de TV no canal Juventibus; além disso, escreve sobre os bianconeri na rede SportMediaset.
O texto da entrevista com Momblano foi o seguinte: