Jornalista italiano ao Koora: Spalletti mencionou o nome de Salah várias vezes... e Díaz se tornou a primeira opção da Juventus

A imprensa italiana mencionou mais de uma vez que Mohamed Salah estaria sendo cotado para uma transferência para a Juventus neste verão... Será que isso é verdade ou apenas rumores decorrentes da relação anterior entre Salah e Spalletti na Roma?

É certo que Spalletti mencionou o nome de Salah várias vezes em conversas informais na sede da Juventus. Era apenas uma ideia ou um desejo, mas a possibilidade de isso se concretizar é improvável... É claro que o técnico é um grande admirador de Salah, mas na Itália não há o poder financeiro necessário para contratar o astro egípcio.

Você acha que a Juventus precisa de Salah do ponto de vista técnico, especialmente com Consesao já ocupando a posição de ponta direita?

Salah está em um nível totalmente diferente em comparação com Consesao, mas este último também é um dos melhores jogadores do elenco quando entra como reserva no decorrer da partida... A dupla poderia ter sido uma excelente adição ao elenco da Juve, especialmente porque o número de partidas é grande, e Salah precisa administrar cuidadosamente seu esforço para atingir seu melhor nível.

Você tem alguma informação que indique que Salah esteja negociando com algum outro clube da Série A?

Nenhum clube italiano se atreveu a perguntar sobre a possibilidade de contratar Salah, com exceção da Juventus, mas tudo se limitou a comentários que refletiam admiração pelo jogador, sem que nenhuma proposta oficial fosse apresentada.