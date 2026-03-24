Jornal espanhol detona Neymar e critica condução da carreira: "chegou ao fundo do poço"

O jornal espanhol AS publicou uma análise dura sobre Neymar, criticando o momento recente de sua carreira e intitulando-o de "o fundo do poço". O texto destaca que o jogador não apareceu na convocação feita por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia e que, nos dias seguintes à divulgação da lista, o atacante passou horas participando de um torneio de poker online.

O periódico citou uma apuração do portal Leo Dias para reforçar a crítica ao comportamento do jogador: “Neymar passou quase 24 horas jogando poker online de riscos altos entre sexta e domingo, enquanto estava oficialmente afastado da partida do Santos contra o Cruzeiro por ‘gestão de carga de trabalho’”. O AS ainda citou a recente frase do técnico santista, Cuca, que afirmou que Neymar não tem condições de jogar a cada três dias.

Segundo a publicação, o episódio levantou sérias dúvidas nos bastidores sobre as reais prioridades de Neymar neste momento da carreira. A situação ganhou ainda mais repercussão por ocorrer logo após o atacante ficar fora da lista da seleção brasileira, aumentando o debate sobre sua condição física e seu foco às vésperas da definição do elenco para a Copa do Mundo.