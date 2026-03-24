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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Jornal espanhol detona Neymar e critica condução da carreira: "chegou ao fundo do poço"

Neymar
Brasil
Santos
C. Ancelotti

Em análise contundente, diário da Espanha questiona prioridades do craque após ausência em convocação da seleção brasileira e participação em torneio de poker durante período de afastamento do Santos

O jornal espanhol AS publicou uma análise dura sobre Neymar, criticando o momento recente de sua carreira e intitulando-o de "o fundo do poço". O texto destaca que o jogador não apareceu na convocação feita por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia e que, nos dias seguintes à divulgação da lista, o atacante passou horas participando de um torneio de poker online.

O periódico citou uma apuração do portal Leo Dias para reforçar a crítica ao comportamento do jogador: “Neymar passou quase 24 horas jogando poker online de riscos altos entre sexta e domingo, enquanto estava oficialmente afastado da partida do Santos contra o Cruzeiro por ‘gestão de carga de trabalho’”. O AS ainda citou a recente frase do técnico santista, Cuca, que afirmou que Neymar não tem condições de jogar a cada três dias.

Segundo a publicação, o episódio levantou sérias dúvidas nos bastidores sobre as reais prioridades de Neymar neste momento da carreira. A situação ganhou ainda mais repercussão por ocorrer logo após o atacante ficar fora da lista da seleção brasileira, aumentando o debate sobre sua condição física e seu foco às vésperas da definição do elenco para a Copa do Mundo.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAININGAFP

    Os apoiadores de Neymar

    Apesar da crítica, o jornal AS não deixou de citar figuras influentes do futebol brasileiro que publicamente declararam apoio à Neymar, e que afirmaram que o camisa 10 do Santos merece uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Entre eles, Marquinhos, Romário e Zico, estrelas do passado e do presente do Brasil.

    Marquinhos, que foi companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain e na seleção, afirmou: "Acredito sinceramente que tudo vai dar certo para o Neymar. Pelo que ele me diz, está muito ansioso pela oportunidade e para voltar com tudo. Nós, como sócios, brasileiros e torcedores, também queremos que ele participe desta Copa do Mundo."

    Já Romário, campeão do mundo com o Brasil em 1994, foi citado ao enviar uma mensagem para o treinador da seleção, Carlo Ancelotti: “Preste atenção, senhor. Um craque tem que jogar. A seleção brasileira é para os melhores. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar. É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja 100%, do que convocar outro. Talento não deve ser desperdiçado."

    Por último, o AS cita Zico, astro da seleção das copas de 1978 a 1982, que disse que "se ele [Neymar] jogasse regularmente, e eu fosse técnico da seleção, eu o convocaria, mas não para amistosos."

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  • Neymar Brazil 2023Getty Images

    Os números de Neymar com a seleção brasileira

    Apesar de não ser convocado à seleção brasileira desde 2023, Neymar permanece como o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols, além de o segundo maior assistente (atrás de Pelé), com 59 passes para gol. Ele é, também, o terceiro jogador com mais jogos vestindo a Amarelinha, com 128, estando atrás apenas de Roberto Carlos (132) e Cafu (150).


  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os próximos jogos do Santos

    Ocupando a 16ª colocação na tabela do Brasileirão 2026, o Santos recentemente demitiu seu treinador, Juan Pablo Vojvoda, e contratou Cuca, que faz sua quarta passagem pelo clube.

    Sem Neymar no empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, o novo técnico espera contar com seu camisa 10 no próximo confronto do Peixe, em casa, contra o Remo, no dia 2 de abril, às 19h (horário de Brasília), após a Data Fifa de março.

    Em seguida, o clube santista viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, no domingo, 5 de abril, às 17h30 (de Brasília).

    Depois dessa partida, o próximo jogo da equipe será válido pela Copa Sul-Americana 2026, na rodada de abertura do torneio, contra o Deportivo Cuenca, do Equador. O confronto acontece na cidade de Cuenca, no dia 8 de abril, às 19h (de Brasília).

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