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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Jornal espanhol: De Zico a Trezeguet... O Hall da Fama do Egito faz história

M. Ziko
Trezeguet
M. Salah
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Os Faraós na Copa do Mundo

A seleção egípcia conseguiu sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de reverter uma desvantagem e vencer a Nova Zelândia em Vancouver, pondo fim a um complexo que atormentou as gerações anteriores, que não conseguiram saborear a vitória no torneio mundial.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a seleção egípcia teve mais dificuldades do que o esperado para superar a Nova Zelândia, depois de ter demonstrado novamente algumas dificuldades no ataque durante o primeiro tempo, quando não representou uma ameaça real ao gol de Crocombe.

No entanto, a equipe de Hossam Hassan apresentou um segundo tempo impecável, no qual virou o placar, conquistando o que todas as gerações anteriores não conseguiram: a vitória em uma partida da Copa do Mundo.

Ela destacou que vários nomes se destacaram entre os heróis da noite no Canadá, como Mohamed Salah, Omar Marmoush e Imam Ashour, mas, ao lado deles, brilharam dois jogadores que compartilham apelidos que não correspondem aos seus nomes verdadeiros: “Zico” e “Trezeguet”.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De jogador desconhecido a peça fundamental

    Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandria, 1997), conhecido no mundo do futebol como “Zico”, foi a estrela mais destacada na partida contra a Nova Zelândia.

    O meio-campista do Pyramids marcou o gol de empate e deu a assistência para Mohamed Salah marcar o gol que colocou o time na frente por 2 a 1 contra a seleção “All Whites”, confirmando sua importância na escalação titular do técnico Hossam Hassan, embora essa posição não existisse há apenas um mês.

    Zico ostenta esse apelido em sua camisa em homenagem ao lendário jogador de futebol brasileiro Zico, uma prática comum no Egito.

    Ele herdou o apelido de seu irmão, Mohamed, a quem as pessoas ao seu redor começaram a chamar de “Zico” por causa do nome “Zaki” em seu nome verdadeiro. Assim, Mustafa ficou conhecido no início de sua carreira como “Zico, o Pequeno”, apelido que o acompanhou por toda a sua trajetória no futebol.

    O jogador disse: “Zico é meu ídolo como jogador. Assisti a vídeos dele. É meu jogador favorito. Meu pai falava muito sobre ele e eu assistia aos vídeos no YouTube”.

    Após uma carreira inteira nos campos egípcios, Zico se transferiu no verão passado para o Pyramids, um dos clubes mais fortes do Egito, e seus números com a equipe — 14 gols e 5 assistências em 41 partidas na temporada — renderam-lhe a convocação de Hossam Hassan para disputar a Copa do Mundo.

    E não parou por aí: essa foi a primeira vez que ele integrou a lista da seleção egípcia.

    Zico disse após a vitória sobre a Nova Zelândia: “Eu estava muito longe da seleção e, sinceramente, não esperava por isso. Estava prestes a sair de férias e, de repente, me vi na Copa do Mundo”.

    Após a vitória sobre a Nova Zelândia e aproveitando o tropeço da Bélgica diante do Irã, a seleção egípcia busca terminar a fase de grupos do Grupo 7 na liderança e garantir sua primeira classificação histórica para as oitavas de final.

    Zico comentou sobre isso: “Somos a seleção mais forte da África. Por que não ir o mais longe possível neste torneio?”.

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    O companheiro de sempre de Salah

    Após o segundo gol de Mohamed Salah, que surgiu a partir de um passe de Zico, a seleção egípcia marcou o gol que garantiu a vitória. O gol saiu de um escanteio cobrado pelo “Faraó” e foi convertido por Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (Kafr el-Sheikh, 1994), conhecido como “Trezeguet”, com uma cabeçada na trave mais próxima.

    O atacante do Al-Ahly, ao contrário de seu companheiro Zico, é uma das presenças constantes nas convocações da seleção egípcia na última década, tornando-se um dos líderes da equipe ao lado do astro do Liverpool, Mohamed Salah.

    O apelido “Trezeguet”, inspirado no atacante francês David Trezeguet, campeão da Copa do Mundo de 1998, remonta a Badr Rajab, um de seus treinadores durante a fase de base.

    O técnico disse: “Desde o início, percebi a semelhança entre ele e Trezeguet, tanto na aparência quanto no estilo de jogo. Ele era forte nas jogadas aéreas e marcava gols de maneira semelhante, por isso dei esse apelido a ele. Nunca imaginei que esse apelido o acompanharia por todos esses anos”.

    Trezeguet, de 31 anos, disputa a atual Copa do Mundo relativamente longe dos holofotes em seu país e desempenha um papel menos proeminente do ponto de vista técnico em comparação com torneios anteriores.

    Trezeguet disse: “Faço parte da seleção egípcia há 12 anos e sei o quanto vale vestir a camisa do Egito e a importância de representar esse emblema. Tentamos passar nossa experiência para os jogadores mais jovens e os novatos, especialmente porque milhões de jogadores sonham em estar no nosso lugar.”

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