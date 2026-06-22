Jornal espanhol: De Zico a Trezeguet... O Hall da Fama do Egito faz história

Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandria, 1997), conhecido no mundo do futebol como “Zico”, foi a estrela mais destacada na partida contra a Nova Zelândia.

O meio-campista do Pyramids marcou o gol de empate e deu a assistência para Mohamed Salah marcar o gol que colocou o time na frente por 2 a 1 contra a seleção “All Whites”, confirmando sua importância na escalação titular do técnico Hossam Hassan, embora essa posição não existisse há apenas um mês.

Zico ostenta esse apelido em sua camisa em homenagem ao lendário jogador de futebol brasileiro Zico, uma prática comum no Egito.

Ele herdou o apelido de seu irmão, Mohamed, a quem as pessoas ao seu redor começaram a chamar de “Zico” por causa do nome “Zaki” em seu nome verdadeiro. Assim, Mustafa ficou conhecido no início de sua carreira como “Zico, o Pequeno”, apelido que o acompanhou por toda a sua trajetória no futebol.

O jogador disse: “Zico é meu ídolo como jogador. Assisti a vídeos dele. É meu jogador favorito. Meu pai falava muito sobre ele e eu assistia aos vídeos no YouTube”.

Após uma carreira inteira nos campos egípcios, Zico se transferiu no verão passado para o Pyramids, um dos clubes mais fortes do Egito, e seus números com a equipe — 14 gols e 5 assistências em 41 partidas na temporada — renderam-lhe a convocação de Hossam Hassan para disputar a Copa do Mundo.

E não parou por aí: essa foi a primeira vez que ele integrou a lista da seleção egípcia.

Zico disse após a vitória sobre a Nova Zelândia: “Eu estava muito longe da seleção e, sinceramente, não esperava por isso. Estava prestes a sair de férias e, de repente, me vi na Copa do Mundo”.

Após a vitória sobre a Nova Zelândia e aproveitando o tropeço da Bélgica diante do Irã, a seleção egípcia busca terminar a fase de grupos do Grupo 7 na liderança e garantir sua primeira classificação histórica para as oitavas de final.

Zico comentou sobre isso: “Somos a seleção mais forte da África. Por que não ir o mais longe possível neste torneio?”.