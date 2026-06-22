Jornal espanhol: De Zico a Trezeguet... O Hall da Fama do Egito faz história

A seleção egípcia conseguiu sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de reverter uma desvantagem e vencer a Nova Zelândia em Vancouver, pondo fim a um complexo que atormentou as gerações anteriores, que não conseguiram saborear a vitória no torneio mundial.
De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a seleção egípcia teve mais dificuldades do que o esperado para superar a Nova Zelândia, depois de ter demonstrado novamente algumas dificuldades no ataque durante o primeiro tempo, quando não representou uma ameaça real ao gol de Crocombe.
No entanto, a equipe de Hossam Hassan apresentou um segundo tempo impecável, no qual virou o placar, conquistando o que todas as gerações anteriores não conseguiram: a vitória em uma partida da Copa do Mundo.
Ela destacou que vários nomes se destacaram entre os heróis da noite no Canadá, como Mohamed Salah, Omar Marmoush e Imam Ashour, mas, ao lado deles, brilharam dois jogadores que compartilham apelidos que não correspondem aos seus nomes verdadeiros: “Zico” e “Trezeguet”.