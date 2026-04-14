Getty/GOAL
Traduzido por
Jorginho, ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, retira críticas à Chappell Roan após incidente com a segurança do hotel
Primeiros comentários de Jorginho
A polêmica surgiu em março, durante o festival Lollapalooza, quando Jorginho alegou que sua filha de 11 anos foi abordada por um segurança de uma forma que ele descreveu como “extremamente agressiva”. Segundo o ex-jogador da seleção italiana, a menina havia apenas passado por uma mesa no hotel para verificar se era o cantor de “Good Luck, Babe!”.
Jorginho inicialmente compartilhou o incidente nas redes sociais, revelando que sua filha ficou em lágrimas após o encontro. O meio-campista sugeriu que o segurança estava ligado à comitiva de Roan e expressou decepção com o que considerou um tratamento severo em relação a uma jovem fã.
- Getty Images Entertainment
O cantor nega qualquer envolvimento
Roan respondeu rapidamente às acusações, deixando claro que não tinha conhecimento do incidente e que não havia instruído a segurança a abordar ninguém.
Em sua própria postagem nas redes sociais, divulgada pelo Instagram Stories, Roan disse: “Eu não pedi ao segurança para se aproximar dessa mãe e da criança. Eles não vieram até mim. Não estavam fazendo nada. É injusto que a segurança simplesmente presuma que alguém não tem boas intenções, quando não há motivo para acreditar nisso, já que nem mesmo uma ação foi tomada.”
Jorginho esclarece a situação
O meio-campista confirmou agora que o segurança em questão não era funcionário da Roan. Em uma declaração posterior, Jorginho escreveu: “Fiz minha declaração inicial no calor do momento, depois de saber que meu filho e minha esposa haviam sido abordados por um segurança adulto de forma intimidante. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger minha família, e foi exatamente isso que fiz. O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o levou a abordá-los, e não acreditemos que uma criança de 11 anos no café da manhã pudesse ser razoavelmente vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, agora está claro que ele não estava agindo em nome de Chappell.
“Fico feliz em esclarecer os fatos. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação teve sobre Chappell Roan, Catherine, Ada e nossa família. Sempre defenderei minha família. Mas também sei reconhecer quando as coisas não eram exatamente o que pareciam à primeira vista. Obrigado pelo apoio que recebemos durante este momento delicado. No entanto, quero deixar uma coisa bem clara: não apoio nem incentivo discursos de ódio ou ataques online de nenhum lado. Respeito, empatia e humildade são valores que defendo e ensino à minha família todos os dias. No que me diz respeito, este assunto está encerrado.”
- Getty Images Sport
E agora?
Roan ainda não se pronunciou sobre o novo esclarecimento de Jorginho. O meio-campista continuará agora a cumprir suas obrigações com o Flamengo, que ocupa a segunda posição na classificação do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, com 20 pontos em dez partidas, seis pontos atrás do líder Palmeiras, que disputou uma partida a mais. O time enfrentará o Independiente de Medellín na fase de grupos da Copa Libertadores, seguido por uma partida do campeonato contra o Bahia.