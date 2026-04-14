Jorginho, ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, retira críticas à Chappell Roan após incidente com a segurança do hotel

O meio-campista confirmou agora que o segurança em questão não era funcionário da Roan. Em uma declaração posterior, Jorginho escreveu: “Fiz minha declaração inicial no calor do momento, depois de saber que meu filho e minha esposa haviam sido abordados por um segurança adulto de forma intimidante. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger minha família, e foi exatamente isso que fiz. O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o levou a abordá-los, e não acreditemos que uma criança de 11 anos no café da manhã pudesse ser razoavelmente vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, agora está claro que ele não estava agindo em nome de Chappell.

“Fico feliz em esclarecer os fatos. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação teve sobre Chappell Roan, Catherine, Ada e nossa família. Sempre defenderei minha família. Mas também sei reconhecer quando as coisas não eram exatamente o que pareciam à primeira vista. Obrigado pelo apoio que recebemos durante este momento delicado. No entanto, quero deixar uma coisa bem clara: não apoio nem incentivo discursos de ódio ou ataques online de nenhum lado. Respeito, empatia e humildade são valores que defendo e ensino à minha família todos os dias. No que me diz respeito, este assunto está encerrado.”