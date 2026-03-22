Jorginho contra Chappell Roan e sua equipe: filha em lágrimas após um encontro no hotel, a reconstituição

Mas a raiva de Jorginho pelo episódio não parou por aí. O meio-campista de 34 anos do Flamengo marcou a conta do Instagram de Roan e escreveu uma mensagem em letras maiúsculas: “SEM OS SEUS FÃS, VOCÊS NÃO SERIAM NADA. E FALO AOS SEUS FÃS: ELA NÃO MERECE O CARINHO DE VOCÊS”.





Suas mensagens foram republicadas e compartilhadas por sua esposa, a cantora Catherine Harding, também conhecida como Cat Cavelli e anteriormente ligada ao ator de Hollywood Jude Law, com quem teve Ada. A postagem de denúncia do jogador incluía também uma foto do cartaz feito pela filha para a apresentação de Roan.





Em outras mensagens, Jorginho descreveu a reação da cantora como “completamente desproporcional” e “extremamente agressiva”. A revista People observou que Roan há muito tempo luta pelo respeito aos limites entre ela, os fãs e os paparazzi. Há poucas semanas, a própria artista acusou um grupo de fotógrafos e admiradores que a esperavam do lado de fora do restaurante onde ela jantava de tê-la “molestado”.