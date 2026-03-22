Jorginho contra uma estrela pop mundialmente famosa em defesa da filha de um ator muito famoso. Parece o enredo de um filme, mas foi o que aconteceu nas últimas horas, quando o ex-jogador do Napoli, agora no Flamengo, usou seu perfil no Instagram para denunciar um episódio desagradável que aconteceu com a filha de sua esposa, que já se tornou parte de sua família. Vamos reconstituir a polêmica entre o campeão europeu de 2021 com a Itália e Chappell Roan.
Traduzido por
Jorginho contra Chappell Roan e sua equipe: filha em lágrimas após um encontro no hotel, a reconstituição
Em uma história no Instagram, Jorginho criticou a pop star Chappell Roan e sua equipe, que teriam deixado sua filha de 11 anos “abalada” e “em lágrimas” após um encontro no hotel. Mas o que aconteceu? Tudo começou por coincidência: a família de Jorginho se encontrou no mesmo hotel em São Paulo que a famosa cantora, e a pequena Ada Law pediu para tirar uma foto com ela. A menina tenta se aproximar de Chappell Roan, mas é impedida por uma intervenção brusca da segurança da artista que, segundo o relato do jogador, usando um tom duro, sacode a filha de Jorginho, levando-a às lágrimas.
- Jorginho Instagram
Esta é a versão do ex-jogador do Napoli, compartilhada em uma postagem escrita tanto em português quanto em inglês. “Passei por uma situação muito desagradável hoje. Minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza. Esta manhã, minha filha estava muito animada: ela tinha preparado um cartaz porque iria encontrar Chappell Roan. Por acaso, ela descobriu que estava hospedada no mesmo hotel que a artista. Enquanto minha filha tomava café da manhã, ela a viu passar em frente à sua mesa. Minha filha, como qualquer menina de 11 anos, a reconheceu, ficou emocionada e perguntou se era mesmo ela. Roan nem sequer se aproximou dela, apenas passou em frente à mesa e sorriu para a pergunta da minha filha, que não perguntou nem disse mais nada. O que aconteceu depois é realmente incrível. Um guarda-costas da cantora se aproximou da mesa onde minha família estava tomando café da manhã e começou a ameaçar, dizendo à minha esposa que ela não deveria ter permitido isso à minha filha, pois se tratava de algo incômodo, uma falta de respeito. Ele também disse que iria apresentar queixa contra eles ao hotel. Durante tudo isso, minha filha estava em lágrimas e muito abalada com o que estava acontecendo. Vivo o futebol há muitos anos, sei o que significa a exposição pública e o respeito pelos limites. No caso da minha filha, tratava-se apenas de uma criança que admirava alguém. Considero muito triste ver esse tipo de tratamento por parte de quem deveria compreender a importância dos fãs. Afinal, são eles que constroem tudo isso. Espero que o que aconteceu sirva para refletir. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente uma criança”.
Mas a raiva de Jorginho pelo episódio não parou por aí. O meio-campista de 34 anos do Flamengo marcou a conta do Instagram de Roan e escreveu uma mensagem em letras maiúsculas: “SEM OS SEUS FÃS, VOCÊS NÃO SERIAM NADA. E FALO AOS SEUS FÃS: ELA NÃO MERECE O CARINHO DE VOCÊS”.
Suas mensagens foram republicadas e compartilhadas por sua esposa, a cantora Catherine Harding, também conhecida como Cat Cavelli e anteriormente ligada ao ator de Hollywood Jude Law, com quem teve Ada. A postagem de denúncia do jogador incluía também uma foto do cartaz feito pela filha para a apresentação de Roan.
Em outras mensagens, Jorginho descreveu a reação da cantora como “completamente desproporcional” e “extremamente agressiva”. A revista People observou que Roan há muito tempo luta pelo respeito aos limites entre ela, os fãs e os paparazzi. Há poucas semanas, a própria artista acusou um grupo de fotógrafos e admiradores que a esperavam do lado de fora do restaurante onde ela jantava de tê-la “molestado”.