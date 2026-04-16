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Jorginho admite que perdeu a “alegria” pelo futebol sob o comando de Mikel Arteta no Arsenal
Encontrando a "alegria" longe dos Emirados
Jorginho revelou que sua saída do Arsenal como jogador sem contrato no verão passado foi motivada por uma necessidade fundamental de reencontrar a felicidade em campo. Depois de se transferir do Chelsea para o Arsenal em 2023, o experiente meio-campista passou a ser cada vez mais utilizado como reserva, em vez de titular, o que acabou afetando sua abordagem mental em relação ao jogo. Ele assinou com o Flamengo em uma transferência sem custos após a confirmação de sua saída do Arsenal.
“Quero me sentir vivo e importante para a equipe”, explicou Jorginho em entrevista ao The Times. “Quando um jogador não está em campo, é difícil manter a motivação. Senti que precisava ir para um lugar onde pudesse jogar com alegria.” O meio-campista disputou 79 partidas pelos Gunners, embora apenas 27 delas tenham sido como titular.
- AFP
Táticas em comparação com "trabalhos de casa"
Além do seu tempo de jogo individual, Jorginho também destacou o ambiente tático intensivo criado por Arteta. O Arsenal tornou-se famoso por sua abordagem meticulosa nas jogadas ensaiadas, uma estratégia que Jorginho compara a um trabalho escolar rotineiro, mesmo que isso traga resultados tangíveis no placar.
“Parece mesmo um dever de casa, essa é a realidade. Mas quando você faz o dever de casa e depois faz a prova, você tem um bom resultado”, observou Jorginho. “Acho que as pessoas estão percebendo agora a importância das jogadas ensaiadas… Por que seria um problema se concentrar e trabalhar mais nisso, se você obtém resultados que deixam todo mundo feliz?”
A busca pela beleza do futebol
O meio-campista italiano sugeriu que o foco excessivo nas jogadas ensaiadas pode estar prejudicando a identidade do Arsenal como uma equipe de ataque fluido. Ele alertou que uma ênfase exagerada em resultados específicos baseados em dados pode levar a um declínio no futebol “bonito” que torcedores e jogadores costumam ansiar durante o calor da disputa pelo título da Premier League.
Jorginho acrescentou: “Mas a questão é que, se você se concentrar apenas nisso e esquecer o lado do futebol, é claro que não terá um futebol bonito. Então, acho que tudo se resume a equilíbrio. Talvez, porque quando você se concentra tanto nos resultados e se concentra excessivamente em uma coisa, que agora são as jogadas ensaiadas, então talvez a outra parte, o futebol, seja um pouco esquecida, digamos assim. Mas o futebol está sempre em evolução.”
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Dicas para a disputa pelo título
Enquanto o Arsenal continua em busca do seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas, Jorginho deu alguns conselhos aos seus ex-companheiros de equipe. Ele acredita que o peso psicológico dos fracassos anteriores precisa ser deixado de lado para que os Gunners consigam finalmente conquistar o título.
Refletindo sobre as chances da equipe à medida que a temporada se aproxima de seu clímax dramático, ele disse: “Espero que eles esqueçam os últimos anos, porque se pensarem nisso, podem acabar se pressionando. Acho que eles precisam apenas perceber o quanto são fortes e em que posição privilegiada se encontram.”
O Arsenal está atualmente na liderança da Premier League, com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City. No entanto, o City tem um jogo a menos, o que aumenta imensamente a pressão para o tão esperado confronto entre as duas equipes no Etihad Stadium no próximo domingo.