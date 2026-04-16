Jorginho admite que perdeu a “alegria” pelo futebol sob o comando de Mikel Arteta no Arsenal

Jorginho revelou que sua saída do Arsenal como jogador sem contrato no verão passado foi motivada por uma necessidade fundamental de reencontrar a felicidade em campo. Depois de se transferir do Chelsea para o Arsenal em 2023, o experiente meio-campista passou a ser cada vez mais utilizado como reserva, em vez de titular, o que acabou afetando sua abordagem mental em relação ao jogo. Ele assinou com o Flamengo em uma transferência sem custos após a confirmação de sua saída do Arsenal.

“Quero me sentir vivo e importante para a equipe”, explicou Jorginho em entrevista ao The Times. “Quando um jogador não está em campo, é difícil manter a motivação. Senti que precisava ir para um lugar onde pudesse jogar com alegria.” O meio-campista disputou 79 partidas pelos Gunners, embora apenas 27 delas tenham sido como titular.