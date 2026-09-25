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Yosua Arya
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Jorge Jesus explica decisão de substituir Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal sobre País de Gales

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
Portugal x País de Gales
País de Gales
Liga das Nações A

Cristiano Ronaldo teve uma noite frustrante por Portugal depois de perder uma chance claríssima na vitória apertada da seleção na Liga das Nações sobre o País de Gales. O técnico Jorge Jesus depois substituiu o veterano atacante no segundo tempo e, mais tarde, explicou o motivo tático por trás de sua decisão implacável.

  • Uma noite frustrante para Ronaldo

    Ronaldo teve uma atuação extremamente difícil durante a vitória apertada de Portugal por 1 a 0 sobre o País de Gales pela Liga das Nações na quinta-feira. O atacante de 41 anos teve dificuldade para causar um impacto positivo e desperdiçou uma grande oportunidade de balançar as redes.

    Beneficiado por um passe brilhante do companheiro de meio-campo Ruben Neves, Ronaldo não conseguiu converter o que parecia ser uma finalização simples. Como resultado direto de suas dificuldades, o técnico de Portugal, Jesus, optou por fazer uma mudança decisiva. O veterano atacante foi substituído aos 68 minutos da partida.

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    Jesus explica sua mudança tática

    Jesus não se esquivou de discutir sua decisão de substituir seu capitão. Falando diretamente à Canal11após o apito final, o técnico de Portugal fez uma avaliação brutalmente honesta das condições físicas de Ronaldo. O treinador explicou que o confronto equilibrado exigia uma abordagem tática muito diferente para garantir os três pontos.

    "A partida exigia essa mudança", afirmou Jesus ao ser questionado sobre a substituição de grande repercussão no segundo tempo. "Faltavam 25 minutos e eu queria colocar um jogador rápido na primeira linha defensiva, capaz de pressionar os dois zagueiros."

  • Impacto em queda no terço final

    Ronaldo, que ostenta impressionantes 146 gols em 234 partidas pela seleção, simplesmente ficou sem energia. Jesus admitiu que seu principal jogador já não era mais capaz de executar a pressão alta exigida na frente.

    "Cris não conseguia mais fazer isso", explicou o ex-treinador do Benfica. "Eu sabia que, ofensivamente, ele não podia fazer muito mais."

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    Testes pela Liga das Nações continuam para Portugal

    Depois da suada vitória sobre o País de Gales, Portugal precisa rapidamente voltar suas atenções para os próximos compromissos internacionais. A seleção portuguesa está programada para enfrentar a Noruega neste domingo, enquanto busca ganhar ainda mais embalo na Liga das Nações.

    Apenas quatro dias depois, Jesus e seu elenco viajarão para encarar a Dinamarca em mais um confronto crucial fora de casa. Por fim, a equipe encerrará esta pausa internacional incrivelmente movimentada com um segundo duelo contra a Noruega, em 4 de outubro. Resta saber exatamente o quanto Ronaldo será utilizado ao longo desses próximos testes.

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