Ronaldo teve uma atuação extremamente difícil durante a vitória apertada de Portugal por 1 a 0 sobre o País de Gales pela Liga das Nações na quinta-feira. O atacante de 41 anos teve dificuldade para causar um impacto positivo e desperdiçou uma grande oportunidade de balançar as redes.

Beneficiado por um passe brilhante do companheiro de meio-campo Ruben Neves, Ronaldo não conseguiu converter o que parecia ser uma finalização simples. Como resultado direto de suas dificuldades, o técnico de Portugal, Jesus, optou por fazer uma mudança decisiva. O veterano atacante foi substituído aos 68 minutos da partida.