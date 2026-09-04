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Jordi Cruyff se gaba de acordo secreto por Brandt e rebate alegações de risco financeiro
Cruyff reflete sobre uma janela transformadora
O diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, falou à ESPN NL para fazer um balanço de uma janela de transferências exigente, na qual o clube de Amsterdã contratou talentos internacionais de elite. Reforços de destaque, incluindo Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat e Julian Brandt, optaram por se juntar ao projeto de reconstrução do clube.
Cruyff enfatizou que o Ajax mantém um prestígio global imenso, o que facilita convencer figuras experientes em busca de sucesso imediato.
"Quando você menciona o nome Ajax, dá para ver nos olhos deles que ficam muito interessados", disse Cruyff. "Temos que voltar ao topo. Jogadores experientes querem competir e atuar no mais alto nível agora."
- AFP
Toque pessoal e negociações discretas
Cruyff revelou sua abordagem pessoal para convencer alvos, com foco em conexões humanas individuais, e não apenas em conversas puramente técnicas. Ele destacou a contratação discreta do meia alemão Julian Brandt como seu momento favorito pessoal.
O clube manteve as negociações em total sigilo antes de anunciar a transferência de forma inesperada em uma noite de sexta-feira.
"Pela primeira vez, nós, como clube, mostramos que determinamos quando a informação é divulgada", afirmou Cruyff. Citando seu lendário pai, Johan, ele acrescentou: "Se você não chuta, nunca vai marcar. Às vezes, você simplesmente tem que tentar."
Rebatendo alegações de risco financeiro
Ao abordar críticas externas sobre possíveis riscos para a estrutura salarial, Cruyff defendeu com veemência a aposta em jogadores livres no mercado e em empréstimos. Ele argumentou que contratar atletas sem pagar taxas de transferência oferece flexibilidade e minimiza o impacto financeiro negativo em comparação com o pagamento de custos de transferência enormes.
Cruyff observou que a receita com vendas superou significativamente os gastos, mantendo o balanço geral saudável apesar da perda da receita da Champions League.
"Isso não é arriscado de forma alguma", afirmou Cruyff. "O maior risco é pagar taxas de transferência caras de um clube para outro. Oito dos 11 novos jogadores chegaram de graça ou por empréstimo."
- AFP
Elenco pronto para brigar pelo título
Cruyff aceitou a realidade de perder jovens talentos como Mika Godts para o Paris Saint-Germain, reconhecendo o papel da Eredivisie como trampolim para a elite da Europa. A atenção agora se volta para testar o elenco radicalmente transformado no próximo confronto do De Topper contra o PSV.
Embora reconheça que o PSV possui uma estabilidade consolidada, Cruyff espera que o Ajax dispute todos os troféus disponíveis.
"Demos um grande passo na direção certa", concluiu Cruyff. "Nosso trabalho agora é provar isso de forma concreta em campo."
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