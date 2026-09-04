O diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, falou à ESPN NL para fazer um balanço de uma janela de transferências exigente, na qual o clube de Amsterdã contratou talentos internacionais de elite. Reforços de destaque, incluindo Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat e Julian Brandt, optaram por se juntar ao projeto de reconstrução do clube.

Cruyff enfatizou que o Ajax mantém um prestígio global imenso, o que facilita convencer figuras experientes em busca de sucesso imediato.

"Quando você menciona o nome Ajax, dá para ver nos olhos deles que ficam muito interessados", disse Cruyff. "Temos que voltar ao topo. Jogadores experientes querem competir e atuar no mais alto nível agora."



