Falando em parceria com BOYLE Sports, Given expressou sua surpresa com a falta de especulações de transferência em torno de Pickford, apesar de suas atuações consistentes no mais alto nível.

Ao comentar a situação do goleiro, Given afirmou: "Jordan Pickford está no Everton há quase 10 anos e também foi o camisa 1 da Inglaterra durante a maior parte desse período, além de ter quebrado o recorde de aparições da Inglaterra em jogos de Copa do Mundo. É estranho que não tenhamos ouvido falar de outros clubes tentando contratá-lo durante esse tempo.

"Talvez ele simplesmente esteja muito bem estabelecido no Everton. Obviamente não sabemos se houve propostas por Jordan ao longo dos anos, mas normalmente há uma espécie de dança das cadeiras entre goleiros em alguns verões, como quando falamos de técnicos mudando de clube.

"Jordan está no futebol há tanto tempo que você pensa que ele deve ter 34 ou 35 anos, mas ele tem apenas 32. Eu me transferi para o Manchester City quando tinha 33, e os goleiros em geral também melhoram com a idade. Ele ainda tem muitos anos no mais alto nível, mas talvez Jordan esteja feliz onde está. Você pensaria que o Chelsea estaria ao telefone amanhã e aproveitaria a chance de contratá-lo se ele desse qualquer sinal positivo.

"Realmente me surpreende que não vejamos rumores sobre ele, porque algumas das defesas que ele faz pelo Everton são simplesmente fenomenais. Lembro de ele espalmar uma por cima do travessão em um chute de Sandro Tonali no St James' Park na temporada passada, foi inacreditável, mas ele tem isso no repertório.

"Ele é meio que um 'Steady Eddie', e se você acha que estou diminuindo ele ao dizer isso, não estou. Estou elogiando.

"Quando você tem um goleiro que é tão seguro, isso é uma grande vantagem, e ele tem muita personalidade. Algumas pessoas dizem que isso pode passar do ponto às vezes, mas isso mostra sua paixão, sua fome e seu desejo de que o time vá bem. É a vontade dele de vencer, você não pode treinar isso nem ensinar. É simplesmente quem ele é, e eu não me incomodo nem um pouco com isso."