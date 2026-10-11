Jordan Henderson revela como convenceu Cole Palmer e Morgan Rogers a deixá-lo responsável pelas cobranças de falta do Chelsea

Henderson contou como foram as divertidas negociações em campo antes de seu golaço de falta contra o Bournemouth. Apesar de ter ao seu lado especialistas mais jovens e de destaque, como Cole Palmer e Morgan Rogers, o experiente meio-campista conseguiu garantir a cobrança. Henderson revelou que a decisão se baseou em horas de treino em Cobham ao lado de Austin MacPhee, treinador de bolas paradas do Chelsea.

Após a partida, Henderson falou sobre a confiança que a comissão técnica depositou nele. “Alguns dos rapazes e Austin confiam um pouco em mim. Então, quando tenho confiança em mim mesmo, posso assumir a cobrança. Mas, para ser sincero, trabalhamos nisso nos treinos na última semana ou nas últimas duas, e eu estava acertando com bastante regularidade. Austin disse: ‘Esquece, é isso que vamos fazer’. Morgs não ficou muito feliz, mas, quando chegamos lá, ele disse: ‘Então vai’. Cole perguntou: ‘Em qual canto vamos comemorar quando você marcar?!’. Eu disse que eles queriam o lado direito e, felizmente, mandei a bola para dentro”, revelou Henderson.