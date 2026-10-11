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Jordan Henderson revela como convenceu Cole Palmer e Morgan Rogers a deixá-lo responsável pelas cobranças de falta do Chelsea
O segredo por trás da mudança nas bolas paradas
Henderson contou como foram as divertidas negociações em campo antes de seu golaço de falta contra o Bournemouth. Apesar de ter ao seu lado especialistas mais jovens e de destaque, como Cole Palmer e Morgan Rogers, o experiente meio-campista conseguiu garantir a cobrança. Henderson revelou que a decisão se baseou em horas de treino em Cobham ao lado de Austin MacPhee, treinador de bolas paradas do Chelsea.
Após a partida, Henderson falou sobre a confiança que a comissão técnica depositou nele. “Alguns dos rapazes e Austin confiam um pouco em mim. Então, quando tenho confiança em mim mesmo, posso assumir a cobrança. Mas, para ser sincero, trabalhamos nisso nos treinos na última semana ou nas últimas duas, e eu estava acertando com bastante regularidade. Austin disse: ‘Esquece, é isso que vamos fazer’. Morgs não ficou muito feliz, mas, quando chegamos lá, ele disse: ‘Então vai’. Cole perguntou: ‘Em qual canto vamos comemorar quando você marcar?!’. Eu disse que eles queriam o lado direito e, felizmente, mandei a bola para dentro”, revelou Henderson.
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Uma estreia dos sonhos em Stamford Bridge
Foi uma tarde marcante para Henderson, que fazia sua aguardada estreia em casa pelo Chelsea. Depois de enfrentar dificuldades por causa de uma lesão sofrida durante o verão, o ex-capitão do Liverpool queria deixar sua marca diante da torcida do Chelsea. Ele não perdeu tempo: balançou a rede nos primeiros dois minutos e, mais tarde, deu uma assistência importante para Morgan Rogers no início avassalador da equipe de Xabi Alonso.
“Foi um bom dia. Era minha estreia em casa, então foi um dia importante para mim. Fiquei muito feliz por jogar aqui. Já fazia um tempo desde a minha lesão no verão, então foi bom estar no Stamford Bridge pela primeira vez e jogar. Fizemos uma boa partida e conseguimos um bom resultado, que é o mais importante”, acrescentou o meio-campista.
A solidez defensiva serve de base
Embora os cinco gols tenham chamado a atenção, Henderson fez questão de destacar a importância do trabalho do Chelsea sem a bola. Ele elogiou a concentração defensiva de todo o elenco e observou que a solidez na defesa permitiu aos jogadores de criação se destacarem. O Chelsea manteve a disciplina nas transições e impediu que o Bournemouth voltasse ao jogo após a pressão inicial.
“Senti que hoje a concentração e o foco foram muito bons durante a maior parte do jogo. Quando você faz isso, acaba sendo recompensado. São jogadores fantásticos, com um talento enorme, claro. O que mais me agradou hoje foi o trabalho que fizemos e a postura defensiva sem a bola. Isso ajuda a equipe, nos fortalece e nos dá uma base quando defendemos como equipe”, explicou.
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Trio de ataque recebe elogios de veterano
O trio de ataque formado por Rogers, Palmer e Joao Pedro continua sendo um dos mais promissores da Premier League nesta temporada. Henderson elogiou a eficiência dos três diante do gol, mas reiterou que a dedicação em campo é o que realmente os diferencia. Ao pressionar os defensores e recuperar a bola no campo de ataque, eles facilitaram o trabalho do meio-campo e da defesa.
“Quando recuperamos a bola, eles são muito bons nas transições. Podem superar qualquer equipe com a técnica, a velocidade, a força e a eficiência diante do gol. Sei que todos vão falar dos gols, e é isso que todos querem ver, claro. Mas, para mim, eles trabalharam de forma extraordinária pela equipe hoje, e foi isso que mais me impressionou”, concluiu Henderson.
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