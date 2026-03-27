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Jordan Henderson junta-se a Wayne Rooney no seleto grupo de jogadores de elite, ao ser escalado como titular pela Inglaterra contra o Uruguai
Marco histórico em Wembley
A escalação desta noite marca uma conquista monumental para Henderson, que se torna apenas o quarto jogador da história a manter uma carreira na seleção inglesa por mais de uma década e meia. De acordo com dados do The Athletic, ele se junta a uma lista de elite que inclui Sir Stanley Matthews (22 anos e 229 dias), Peter Shilton (19 anos e 225 dias) e Wayne Rooney (15 anos e 277 dias). Tendo servido à seleção nacional por 15 anos e 131 dias, a consistência de Henderson ao longo de diferentes épocas do futebol inglês permanece inigualável entre seus colegas em atividade.
- AFP
Da estreia ao sucesso consolidado
A trajetória de Henderson começou em 17 de novembro de 2010. Depois de ter sido deixado de fora da seleção sub-21, ele recebeu uma convocação surpresa para a seleção principal para um amistoso contra a França. Ele fez sua estreia naquela noite, começando no meio-campo ao lado de seu então companheiro de equipe no Liverpool, Steven Gerrard. Desde aquela noite, ele se tornou uma figura constante no elenco, evoluindo de uma jovem promessa para um líder experiente que vem lidando com as pressões do cenário internacional há mais de uma década.
Uma década de experiência em torneios
O histórico do meio-campista em torneios é extenso. Ele foi convocado para a seleção da Euro 2012 como substituto de Frank Lampard, que estava lesionado. Posteriormente, foi titular na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e integrou a seleção na Euro 2016 na França. Sua influência atingiu o auge durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde ajudou a Inglaterra a chegar às semifinais, apesar de ter perdido um pênalti na dramática vitória nos pênaltis contra a Colômbia.
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A recuperação do Brentford e o retorno à seleção
Embora Henderson tenha ficado a um passo de se tornar o primeiro inglês a disputar sete grandes torneios após ter sido deixado de fora da seleção para a Euro 2024, seu desempenho recente garantiu sua volta à equipe. Desde que se juntou ao Brentford no verão de 2025 com um contrato de dois anos, ele viveu um renascimento na carreira. Nesta temporada, ele disputou 31 partidas em todas as competições, marcando um gol e dando três assistências. Sua liderança foi fundamental para levar os Bees ao sétimo lugar na Premier League, provando que, mesmo nesta fase da carreira, ele continua sendo um trunfo vital tanto para o clube quanto para a seleção.