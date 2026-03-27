Jordan Henderson junta-se a Wayne Rooney no seleto grupo de jogadores de elite, ao ser escalado como titular pela Inglaterra contra o Uruguai

Embora Henderson tenha ficado a um passo de se tornar o primeiro inglês a disputar sete grandes torneios após ter sido deixado de fora da seleção para a Euro 2024, seu desempenho recente garantiu sua volta à equipe. Desde que se juntou ao Brentford no verão de 2025 com um contrato de dois anos, ele viveu um renascimento na carreira. Nesta temporada, ele disputou 31 partidas em todas as competições, marcando um gol e dando três assistências. Sua liderança foi fundamental para levar os Bees ao sétimo lugar na Premier League, provando que, mesmo nesta fase da carreira, ele continua sendo um trunfo vital tanto para o clube quanto para a seleção.