Jordan Henderson ficará fora do restante da Copa do Mundo, já que uma lesão bizarra no pulso obriga o meio-campista da Inglaterra a se submeter a uma cirurgia

A vitória dos Três Leões por 3 a 2 sobre o México deveria ter sido uma noite de pura alegria, mas, para Henderson, terminou em agonia. O meio-campista do Brentford, que ficou no banco durante o confronto frenético, sofreu uma grave lesão no pulso ao tentar se juntar aos companheiros diante da torcida visitante. Relatos indicam que ele tropeçou em um painel publicitário ao subir em direção aos torcedores logo após o apito final. O site The Athletic informa que será necessária uma cirurgia, embora não esteja claro quando o jogador de 36 anos será operado nem por quanto tempo ficará afastado dos gramados.

A situação se agravou rapidamente quando a equipe médica correu para o local. Em cenas preocupantes para a seleção inglesa, Henderson foi visto recebendo oxigênio antes de ser retirado do campo em uma maca. Ele foi imediatamente transportado para um hospital na Cidade do México para avaliação, enquanto o restante da equipe retornou à sua base em Kansas City para se preparar para o jogo da próxima semana contra a Noruega.