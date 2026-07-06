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Jordan Henderson ficará fora do restante da Copa do Mundo, já que uma lesão bizarra no pulso obriga o meio-campista da Inglaterra a se submeter a uma cirurgia
A comemoração se transforma em desastre para Henderson
A vitória dos Três Leões por 3 a 2 sobre o México deveria ter sido uma noite de pura alegria, mas, para Henderson, terminou em agonia. O meio-campista do Brentford, que ficou no banco durante o confronto frenético, sofreu uma grave lesão no pulso ao tentar se juntar aos companheiros diante da torcida visitante. Relatos indicam que ele tropeçou em um painel publicitário ao subir em direção aos torcedores logo após o apito final. O site The Athletic informa que será necessária uma cirurgia, embora não esteja claro quando o jogador de 36 anos será operado nem por quanto tempo ficará afastado dos gramados.
A situação se agravou rapidamente quando a equipe médica correu para o local. Em cenas preocupantes para a seleção inglesa, Henderson foi visto recebendo oxigênio antes de ser retirado do campo em uma maca. Ele foi imediatamente transportado para um hospital na Cidade do México para avaliação, enquanto o restante da equipe retornou à sua base em Kansas City para se preparar para o jogo da próxima semana contra a Noruega.
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Tuchel confirma um grande revés
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, não conseguiu esconder sua decepção ao falar com a imprensa após a partida. O treinador alemão confirmou que o ex-capitão do Liverpool, de 36 anos, não estará disponível para o próximo confronto das quartas de final contra a Noruega. “Estou triste porque Jordan machucou o pulso”, disse Tuchel aos repórteres. “É algo bastante sério. Ele está no hospital. Isso não combina com o resto da noite. Não sei como será o procedimento.”
A ausência de Henderson priva a Inglaterra de um líder no vestiário, que recentemente completou sua 90ª partida pela seleção. Embora seu tempo em campo tenha sido limitado neste verão — sua única participação foi como reserva no final da partida contra o Panamá —, sua experiência era considerada vital para uma equipe que viu Jarell Quansah ser expulso durante a mesma partida, o que reduziu ainda mais as opções de escalação de Tuchel.
Bellingham oferece apoio ao companheiro de equipe veterano
Jude Bellingham, o herói da noite com dois gols, reservou um momento para refletir sobre o infortúnio do companheiro de equipe. Apesar da euforia pela vitória, o astro do Real Madrid reconheceu que o elenco estava pensando no experiente meio-campista.
“Ele está passando por um momento difícil, mas nossa equipe médica tem tudo sob controle. Não sou a pessoa mais indicada para dar muitos detalhes, pois não sei muito do que está acontecendo, mas todos estavam lá para apoiá-lo”, disse Bellingham.
De acordo com o The Athletic, a equipe médica está coordenando com especialistas para agendar a cirurgia, o que efetivamente encerra sua quarta participação na Copa do Mundo. Henderson vinha sendo uma presença marcante no banco, e seu acidente inesperado lançou uma pequena sombra sobre o que foi uma noite histórica para o futebol inglês no México.
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Preparações para as quartas de final sob um clima de incerteza
Enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega, a seleção precisa agora enfrentar as fases finais do torneio sem um de seus jogadores mais experientes. A lesão de Henderson é a mais recente reviravolta em uma campanha na Copa do Mundo marcada por grande drama, tanto dentro quanto fora de campo. A única contribuição do meio-campista em campo foi aquela breve participação na fase de grupos — um desfecho frustrante para um jogador que defende seu país há mais de uma década.
Com Quansah também enfrentando uma suspensão após o cartão vermelho, Tuchel enfrenta uma dor de cabeça cada vez maior em relação à profundidade do elenco. Os Três Leões precisarão se reorganizar rapidamente ao entrarem na reta final do torneio, sabendo que seu líder veterano estará torcendo por eles das arquibancadas, em vez de no banco de reservas.
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