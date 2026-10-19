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Jordan Henderson faz alerta em tom desafiador sobre a Inglaterra enquanto meio-campista veterano vive boa fase sob o comando de Xabi Alonso no Chelsea
Henderson brilha, e Chelsea conquista vitória crucial fora de casa
O jogador de 36 anos voltou a se destacar sob o comando de Xabi Alonso após sua surpreendente transferência do Brentford no verão. Depois de marcar dois gols e dar uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth na semana passada, o veterano meio-campista foi titular pela terceira vez pelo Chelsea na disputada vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League, no Hill Dickinson Stadium. O resultado garantiu ao clube seu primeiro jogo sem sofrer gols na primeira divisão desde janeiro.
A vitória do Chelsea em Merseyside foi garantida pelos dois gols de Pedro Neto no segundo tempo. O ponta abriu o placar apenas 44 segundos após o reinício da partida e marcou seu primeiro doblete na Premier League aos 90 minutos, aproveitando uma cobrança de falta de Henderson que sofreu um desvio. A partida ficou marcada por uma grave lesão na cabeça do goleiro Emiliano Martínez após um forte choque com Jarrad Branthwaite.
- Getty Images Sport
“Ainda sinto que posso jogar no mais alto nível”
Fora das convocações recentes para a Liga das Nações por ter tido poucos minutos em campo, Henderson segue em contato com o técnico da Inglaterra, Tuchel. O ex-capitão do Liverpool insiste que sua carreira na seleção está longe de acabar e pretende lutar por seu lugar.
“Sempre vou querer jogar pela Inglaterra”, afirmou Henderson. “Ainda sinto que posso atuar no mais alto nível, mas preciso cumprir meu papel no Chelsea, ter boas atuações e esperar para ver. Representar a Inglaterra é sempre uma honra e algo muito importante para mim. Se eu sentir que estou jogando no mais alto nível, é claro que sempre vou querer fazer parte da seleção.”
Ele acrescentou, sobre a esperança de voltar a ser convocado: “Enquanto eu estiver jogando e me sentindo bem, sempre vou querer me dar uma chance [de ser convocado]. É claro que isso depende do técnico, das decisões que ele toma sobre a convocação e tudo mais. Só preciso continuar tendo boas atuações e ver o que acontece.”
Calando os céticos de Stamford Bridge
Quando o Chelsea se afastou de sua estratégia de contratações voltada para jovens para contratar Henderson, críticos sugeriram injustamente que ele havia chegado apenas para motivar o elenco no vestiário e cobrar o cumprimento dos padrões da equipe. No entanto, após suas recentes atuações de destaque, o veterano está determinado a responder em campo.
“Estou gostando do desafio. Acho que muita gente falou sobre a transferência quando cheguei, mas, para mim, só preciso responder em campo”, continuou. “Ajuda estar cercado de grandes jogadores, e sinto que o time está ficando cada vez mais entrosado.
“Não penso muito no que os outros dizem. Meu papel é tão importante quanto o de qualquer outro jogador do time. Só preciso contribuir com o que tenho a oferecer.
“Mas eles também me ajudam. Não se trata apenas de eu vir para cá ajudar os jogadores mais jovens. Os mais jovens também podem ajudar os mais experientes. Ainda estou aprendendo e evoluindo.
“Vai haver muitas opiniões diferentes. Tento usar isso como motivação, como energia para provar mais uma vez que estão errados. Só quero fazer meu trabalho em campo. É lá que eu respondo de verdade.”
- AFP
Uma sequência decisiva de confrontos de peso
O Chelsea terá agora um teste duro para provar suas credenciais, com três jogos consecutivos contra rivais tradicionais do grupo dos seis grandes. A equipe de Alonso enfrenta o Tottenham neste sábado, antes de encarar o Liverpool na quarta fase da Copa da Liga Inglesa. Depois, encerra uma exigente sequência de jogos em outubro ao receber o Manchester United em Stamford Bridge, dando a Henderson a oportunidade ideal para impressionar Tuchel antes da próxima pausa para jogos de seleções.
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