Fora das convocações recentes para a Liga das Nações por ter tido poucos minutos em campo, Henderson segue em contato com o técnico da Inglaterra, Tuchel. O ex-capitão do Liverpool insiste que sua carreira na seleção está longe de acabar e pretende lutar por seu lugar.

“Sempre vou querer jogar pela Inglaterra”, afirmou Henderson. “Ainda sinto que posso atuar no mais alto nível, mas preciso cumprir meu papel no Chelsea, ter boas atuações e esperar para ver. Representar a Inglaterra é sempre uma honra e algo muito importante para mim. Se eu sentir que estou jogando no mais alto nível, é claro que sempre vou querer fazer parte da seleção.”

Ele acrescentou, sobre a esperança de voltar a ser convocado: “Enquanto eu estiver jogando e me sentindo bem, sempre vou querer me dar uma chance [de ser convocado]. É claro que isso depende do técnico, das decisões que ele toma sobre a convocação e tudo mais. Só preciso continuar tendo boas atuações e ver o que acontece.”



