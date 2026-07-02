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Jonathan Tah quebra o silêncio sobre a decepção da Alemanha na Copa do Mundo, quando o zagueiro se prontificou a cobrar o pênalti decisivo enquanto seus companheiros de equipe se afastaram
O pesadelo em Nova Jersey
Tah finalmente falou sobre o momento que marcará sua carreira, admitindo que a falha decisiva na cobrança de pênalti contra o Paraguai passou pela sua cabeça “milhares de vezes”. O zagueiro de 30 anos, que foi o sexto a cobrar, foi o infeliz vilão da disputa de pênaltis, mandando a bola por cima do travessão antes que José Canale, do Paraguai, acertasse o pênalti, condenando a equipe de Julian Nagelsmann à derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após um frustrante empate em 1 a 1 na prorrogação.
Recorrendo às redes sociais para lidar com o impacto emocional, o astro do Bayern de Munique foi sincero sobre o desgaste psicológico causado pela derrota. “O pênalti perdido já passou pela minha cabeça milhares de vezes e você tenta, de alguma forma, direcioná-lo para o gol em seus pensamentos”, escreveu Tah em seu Instagram. “Mas a realidade é que a bola não entrou. E isso dói. Estou incrivelmente decepcionado e triste por estarmos fora do torneio. Para ser sincero, ainda não percebi isso totalmente.”
- AFP
Coragem em meio à falta de voluntários
Embora a falha vá dominar as manchetes, surgiram relatos sugerindo uma falta de liderança nas fileiras alemãs durante a disputa de pênaltis. De acordo com o BILD, enquanto outros astros experientes hesitaram em cobrar o sexto pênalti, Tah — que nunca havia cobrado um pênalti em toda a sua carreira profissional — se ofereceu para assumir a responsabilidade naquele momento de alta pressão.
Essa falta de urgência do time foi criticada pelo lendário goleiro Oliver Kahn, que observou que “um time de ponta não procura voluntários” em momentos como esse. Apesar do resultado, Tah insistiu que não se esconderia no futuro, afirmando: “Eu cobraria de novo na próxima vez! Com total convicção e confiança para marcar pelo time da Alemanha. Não deu certo desta vez, mas isso não vai me impedir de tentar novamente na próxima. Nós, como time, seguimos em frente e eu também sigo em frente, não importa o que aconteça!”
Controvérsia em torno do VAR aumenta a frustração alemã
A disputa de pênaltis poderia ter sido totalmente evitada se uma decisão polêmica na prorrogação tivesse sido favorável à Alemanha. Tah achou que tinha garantido a vitória com um gol no final da partida, mas os árbitros anularam a jogada por uma suposta falta de Waldemar Anton sobre o goleiro. Nagelsmann ficou furioso na linha lateral e, em suas declarações pós-jogo, classificou a decisão do árbitro como “um escândalo”. Nagelsmann argumentou que o contato foi mínimo e que sua equipe havia sido privada de um gol legítimo de vitória antes mesmo de a sorteio dos pênaltis acontecer.
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Apoio em massa ao astro do Bayern
Apesar das críticas dirigidas ao desempenho geral da equipe, Tah recebeu um apoio significativo da comunidade esportiva. O astro da NBA Dennis Schroder, os ex-companheiros de equipe Granit Xhaka e o ex-jogador da seleção alemã Cacau estavam entre aqueles que enviaram mensagens de apoio nas redes sociais.
Seu clube, o Bayern de Munique, também se manifestou em apoio ao zagueiro central, respondendo à sua postagem com: “Orgulho é pouco”. Enquanto a Alemanha enfrenta um período de profunda reflexão após a eliminação nas oitavas de final, a disposição de Tah em assumir a responsabilidade sugere que ele continua sendo uma peça fundamental nos planos futuros da DFB.