Jonathan Tah quebra o silêncio sobre a decepção da Alemanha na Copa do Mundo, quando o zagueiro se prontificou a cobrar o pênalti decisivo enquanto seus companheiros de equipe se afastaram

Tah finalmente falou sobre o momento que marcará sua carreira, admitindo que a falha decisiva na cobrança de pênalti contra o Paraguai passou pela sua cabeça “milhares de vezes”. O zagueiro de 30 anos, que foi o sexto a cobrar, foi o infeliz vilão da disputa de pênaltis, mandando a bola por cima do travessão antes que José Canale, do Paraguai, acertasse o pênalti, condenando a equipe de Julian Nagelsmann à derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após um frustrante empate em 1 a 1 na prorrogação.

Recorrendo às redes sociais para lidar com o impacto emocional, o astro do Bayern de Munique foi sincero sobre o desgaste psicológico causado pela derrota. “O pênalti perdido já passou pela minha cabeça milhares de vezes e você tenta, de alguma forma, direcioná-lo para o gol em seus pensamentos”, escreveu Tah em seu Instagram. “Mas a realidade é que a bola não entrou. E isso dói. Estou incrivelmente decepcionado e triste por estarmos fora do torneio. Para ser sincero, ainda não percebi isso totalmente.”



