Ciente de que os adversários lideram seu campeonato nacional e demonstraram muita garra apesar da derrota por 3 a 1 em Stuttgart na primeira rodada, o zagueiro cobrou dedicação total de seus companheiros de equipe.

Ao destacar os perigos menos evidentes que os donos da casa representam, Tah alertou: "Sabemos que eles estarão confiantes. São os campeões e lideram a tabela. São muito bons nas bolas paradas. Não vão se retrair, mesmo contra o Bayern. Também vimos contra o Stuttgart que eles não ficaram apenas na defesa. Esse não é o estilo de jogo deles, e também não esperamos que façam isso.

"É sempre importante nunca subestimar um adversário. Fala-se muito sobre favoritos, mas nós não falamos nesses termos. Nós nos concentramos no nosso potencial e no nosso jogo. É isso que queremos fazer sempre. Não importa quem seja o adversário. Queremos sempre dar 100%."