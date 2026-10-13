AFP
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Jonathan Tah alerta o Bayern de Munique para não se acomodar antes do confronto com o Viking pela Champions League
Gigantes do continente exigem comprometimento total
Tah afirmou que o Bayern de Munique não pode se dar ao luxo de subestimar os adversários escandinavos, mesmo após iniciar sua campanha europeia com uma contundente goleada de 5 a 0 sobre o também norueguês Bodo/Glimt. O ataque do Bayern tem sido implacável: marcou 62 gols em suas últimas 22 partidas continentais, sem passar em branco em nenhuma delas. Ainda assim, o zagueiro pediu concentração total para manter a invencibilidade quando o time enfrentar o Viking.
- NTB
Defensor determinado destaca ameaça das bolas paradas
Ciente de que os adversários lideram seu campeonato nacional e demonstraram muita garra apesar da derrota por 3 a 1 em Stuttgart na primeira rodada, o zagueiro cobrou dedicação total de seus companheiros de equipe.
Ao destacar os perigos menos evidentes que os donos da casa representam, Tah alertou: "Sabemos que eles estarão confiantes. São os campeões e lideram a tabela. São muito bons nas bolas paradas. Não vão se retrair, mesmo contra o Bayern. Também vimos contra o Stuttgart que eles não ficaram apenas na defesa. Esse não é o estilo de jogo deles, e também não esperamos que façam isso.
"É sempre importante nunca subestimar um adversário. Fala-se muito sobre favoritos, mas nós não falamos nesses termos. Nós nos concentramos no nosso potencial e no nosso jogo. É isso que queremos fazer sempre. Não importa quem seja o adversário. Queremos sempre dar 100%."
Técnico belga exige postura implacável
O técnico Vincent Kompany adotou o mesmo tom cauteloso e rejeitou a ideia de que a viagem a Stavanger seria um compromisso de rotina para seus jogadores. Ao destacar a importância de manter uma mentalidade de alto nível na principal competição europeia, o ex-zagueiro do Manchester City afirmou: "É a Champions League. Cada jogo é um desafio. Se chegarmos aqui e dissermos que queremos ser o Bayern, isso é uma questão de mentalidade. É um jogo especial para o Viking, mas não quero que ninguém sinta que ele não é importante para nós. Independentemente do que acontecer na partida, vamos entrar em campo sabendo que tudo pode acontecer."
- Eibner
Teste norueguês antecede calendário exigente
A visita à Lyse Arena será um teste crucial para o Bayern de Munique, que busca consolidar sua posição na fase de liga antes que o calendário fique ainda mais intenso. Kompany pode aproveitar a ocasião para poupar jogadores importantes, já que a sequência apertada de jogos nacionais e europeus começa a desgastar o elenco. Uma vitória convincente na Noruega seria a base ideal para manter o embalo do Bayern em todas as competições.
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