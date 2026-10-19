AFP
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Jonathan Tah alerta o Bayern de Munique para a ameaça do Arsenal antes de enfrentar Kai Havertz, “ainda subestimado”
Tah se reencontra com Havertz, que “ainda é subestimado”
Enquanto o Bayern de Munique se prepara para mais uma noite europeia decisiva na Allianz Arena, Tah se vê sob os holofotes, especificamente por sua relação com um adversário importante. O zagueiro, conhecido por sua força física, enfrentará o Arsenal na quarta-feira e fez questão de apontar seu compatriota Havertz como uma grande ameaça que muitos observadores ainda não reconhecem devidamente.
Depois de dividir o vestiário com Havertz por vários anos no Bayer Leverkusen, Tah conhece bem a inteligência tática e a qualidade técnica que o ex-jogador do Chelsea acrescenta ao ataque de Mikel Arteta, mesmo que o discurso público às vezes sugira o contrário.
Ao falar sobre o desafio singular de enfrentar um amigo próximo em um dos maiores palcos do futebol, Tah destacou o vínculo que os dois construíram ao longo da última década, sem deixar de lado a competitividade. “Kai é meu bom amigo há dez anos. Tem um ótimo caráter, é um jogador incrível e, para ser sincero, ainda é subestimado”, afirmou o zagueiro em conversa com o BuliNews.
Ele também falou sobre a falta de reconhecimento ao atacante versátil: “Não acho que ele receba o reconhecimento que merece. Já conversamos sobre o jogo. Estou muito ansioso por ele.”
- Getty Images Sport
Respeitando a evolução e a identidade do Arsenal
O próximo confronto não será apenas um encontro entre amigos, mas também a repetição de uma rivalidade continental retomada na temporada passada. Tah observou que o clube do norte de Londres passou por uma transformação significativa e se tornou uma das equipes mais coesas e difíceis de superar no futebol europeu.
O respeito pelo projeto do Arsenal é evidente no Bayern. Tah reconheceu que o time londrino não pode mais ser superado apenas pelo peso da reputação. “O Arsenal tem feito um ótimo trabalho nos últimos anos, pela maneira como construiu este time e esta identidade”, explicou. Ao recordar a intensidade dos confrontos mais recentes entre as equipes, acrescentou: “Enfrentamos o Arsenal no ano passado e sentimos como foi difícil jogar contra ele. É mais interessante quando um time tem um jogador que você conhece e quer apoiar.”
O efeito Kompany e a liderança defensiva
Embora o foco muitas vezes esteja nos adversários, Tah também fez questão de falar sobre sua evolução desde a chegada de Vincent Kompany à Allianz Arena. O ex-capitão do Manchester City trouxe uma nova perspectiva ao comando técnico do Bayern, com atenção especial às qualidades de liderança dos jogadores mais experientes.
O jogador da seleção alemã elogiou a forma como o jovem treinador incorporou sua experiência como atleta aos métodos de trabalho, criando um ambiente em que os jogadores são incentivados a assumir responsabilidades. “Ele é alguém que realmente enxerga o quadro todo. Olha além do jogo, além do campo. Está muito focado em desenvolver a personalidade de um jogador”, confessou Tah. Ele observou que o belga quer que seja um líder como Kompany foi e acrescentou: “Ele é tão jovem que, ao observar como lida com as coisas como treinador, às vezes você tem a sensação de que faz o mesmo que faria como jogador.”
- Getty Images Sport
Mantendo a mentalidade vencedora em Munique
O diretor esportivo Max Eberl deu mais um motivo para otimismo ao confirmar que Kompany deve poder estar à beira do campo na quarta-feira. A notícia é um reforço para um elenco que abraçou por completo a filosofia da nova comissão técnica. Ao resumir o clima no vestiário, Tah manteve a confiança nas chances de avançar. “Estamos convencidos de que, se colocarmos essa identidade em prática, podemos vencer qualquer jogo”, afirmou o jogador da seleção alemã. Com o retorno de nomes importantes e um plano claro, o Bayern parece pronto para voltar a se testar contra um dos clubes de elite da Inglaterra.
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