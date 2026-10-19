Enquanto o Bayern de Munique se prepara para mais uma noite europeia decisiva na Allianz Arena, Tah se vê sob os holofotes, especificamente por sua relação com um adversário importante. O zagueiro, conhecido por sua força física, enfrentará o Arsenal na quarta-feira e fez questão de apontar seu compatriota Havertz como uma grande ameaça que muitos observadores ainda não reconhecem devidamente.

Depois de dividir o vestiário com Havertz por vários anos no Bayer Leverkusen, Tah conhece bem a inteligência tática e a qualidade técnica que o ex-jogador do Chelsea acrescenta ao ataque de Mikel Arteta, mesmo que o discurso público às vezes sugira o contrário.

Ao falar sobre o desafio singular de enfrentar um amigo próximo em um dos maiores palcos do futebol, Tah destacou o vínculo que os dois construíram ao longo da última década, sem deixar de lado a competitividade. “Kai é meu bom amigo há dez anos. Tem um ótimo caráter, é um jogador incrível e, para ser sincero, ainda é subestimado”, afirmou o zagueiro em conversa com o BuliNews.

Ele também falou sobre a falta de reconhecimento ao atacante versátil: “Não acho que ele receba o reconhecimento que merece. Já conversamos sobre o jogo. Estou muito ansioso por ele.”