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Jonathan Rowe sonha com o retorno à Premier League, mas o atacante do Bologna espera chamar a atenção de Thomas Tuchel para garantir uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo
Adaptando-se à vida na Itália
Depois de ter enfrentado dificuldades iniciais para se adaptar aos rigores táticos do futebol italiano após sua transferência do Marselha no verão passado, Rowe está agora em grande fase diante do gol. O ponta tornou-se uma peça fundamental da equipe de Vincenzo Italiano, contribuindo com seis gols até o momento, sendo que cinco deles foram marcados neste início frenético de 2026.
Em entrevista ao Corriere di Bologna, o atacante refletiu sobre sua trajetória da Championship até o Stadio Renato Dall'Ara.
“É o melhor momento desde a minha chegada a Bolonha. O melhor da minha carreira continua sendo meu último ano no Norwich, na Championship. Joguei com muita frequência, marquei muitos gols, inclusive alguns importantes”, admitiu Rowe.
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Em busca do sonho dos Três Leões
Nascido nas proximidades do Estádio de Wembley, a ligação de Rowe à seleção nacional começou muito antes de ele se tornar profissional. Durante a infância, o famoso arco era visível do jardim de sua casa, e ele chegou a atuar como mascote durante um amistoso entre Inglaterra e Brasil em 2013.
Agora, com Thomas Tuchel no comando e a Copa do Mundo se aproximando, o jogador de 22 anos está desesperado para passar da seleção sub-21 para a principal a tempo do torneio na América do Norte.
“Sim, faltam dois meses e vou tentar chamar a atenção do técnico o máximo possível”, afirmou Rowe sobre suas ambições para a Copa do Mundo. Seu desenvolvimento foi moldado por um foco na “arrogância em campo”, equilibrada com humildade fora dele.
Ele observou: “O medo de desperdiçar minhas qualidades me levou a dar sempre o meu melhor todos os dias, para não ter arrependimentos quando olhasse para trás, para minha carreira ou minha vida. Acho que isso transparece quando jogo.”
Rowe tem sido fundamental para a seleção sub-21 da Inglaterra, mas não joga pela equipe desde que ajudou a levar os Young Lions ao título do Campeonato Europeu no verão de 2025.
Um futuro retorno à Premier League
Depois de estrear na Premier League pelo Norwich em 2021, Rowe chegou a disputar 13 partidas na primeira divisão e considera essa competição o auge do esporte. Ele confirmou que espera voltar a colocar-se à prova lá no futuro.
“É a melhor liga do mundo. Estrear em 2021 foi uma honra e me fez querer disputar muitos jogos lá. A gente sempre aspira ao nível mais alto. Não sei quando, mas um dia quero voltar a jogar lá”, revelou Rowe.
Apesar de sua saída do Marselha ter sido complicada por mudanças táticas sob o comando do então técnico Roberto De Zerbi, ele continua grato pelo caminho que o levou à Itália: “No fim das contas, aquele episódio me trouxe até aqui.”
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Derrotando os Villans na Europa
O foco imediato de Rowe é o confronto decisivo das quartas de final da Liga Europa contra o Aston Villa. Para o londrino, a partida representa uma oportunidade perfeita para mostrar ao público inglês exatamente o que está perdendo. Ele acredita que o Bologna tem qualidade para superar os líderes da Premier League, desde que consiga igualar a intensidade da torcida local e encontrar sua eficácia diante do gol.
“Quero vencer e passar de fase. Já joguei várias vezes contra o Villa, um clube de alto nível. Eles têm um bom técnico e ótimos jogadores, como Harvey Elliott, que jogou comigo na seleção sub-21. Não vai ser fácil, mas também não vai ser fácil para eles”, explicou Rowe.