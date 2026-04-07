Jonathan Rowe sonha com o retorno à Premier League, mas o atacante do Bologna espera chamar a atenção de Thomas Tuchel para garantir uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo

Nascido nas proximidades do Estádio de Wembley, a ligação de Rowe à seleção nacional começou muito antes de ele se tornar profissional. Durante a infância, o famoso arco era visível do jardim de sua casa, e ele chegou a atuar como mascote durante um amistoso entre Inglaterra e Brasil em 2013.

Agora, com Thomas Tuchel no comando e a Copa do Mundo se aproximando, o jogador de 22 anos está desesperado para passar da seleção sub-21 para a principal a tempo do torneio na América do Norte.

“Sim, faltam dois meses e vou tentar chamar a atenção do técnico o máximo possível”, afirmou Rowe sobre suas ambições para a Copa do Mundo. Seu desenvolvimento foi moldado por um foco na “arrogância em campo”, equilibrada com humildade fora dele.

Ele observou: “O medo de desperdiçar minhas qualidades me levou a dar sempre o meu melhor todos os dias, para não ter arrependimentos quando olhasse para trás, para minha carreira ou minha vida. Acho que isso transparece quando jogo.”

Rowe tem sido fundamental para a seleção sub-21 da Inglaterra, mas não joga pela equipe desde que ajudou a levar os Young Lions ao título do Campeonato Europeu no verão de 2025.