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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Jonathan David não para mais: gol decisivo também com o Canadá. Juventus, os 25 milhões da recompra por parte do Atlético são poucos!

J. David
Mercado da bola
Juventus
Atlético de Madrid
Canadá

O atacante, emprestado pela Juventus ao Atlético de Madrid, depois do grande início de temporada na Espanha também balança as redes com sua seleção nacional

Em um amistoso disputado na madrugada, em Toronto, o Canadá venceu por 1 a 0 um Chile reduzido a nove homens, graças a um gol de Jonathan David. David, em grande fase, marcou o único gol do Canadá aos 12 minutos, completando para a rede após o goleiro chileno Lawrence Vigouroux fazer uma defesa prodigiosa em uma finalização de Cyle Larin à queima-roupa.


O Chile ficou com dez homens aos 36 minutos, quando Lucas Cepeda recebeu cartão vermelho direto por uma entrada com o pé alto que causou um ferimento sangrando em Richie Laryea. Cinco minutos após o início do segundo tempo, Gabriel Suazo foi expulso por acúmulo de cartões amarelos, deixando o Chile com nove homens.


  • DAVID, MOMENTO DE OURO, VALOR DE COMPRA DEFINITIVA BAIXO DEMAIS?

    David, que durante o verão se transferiu da Juventus para o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões, começou a temporada em grande estilo, tanto que é candidato a vencer o prêmio de jogador do mês de setembro em LaLiga. Com o Atlético de Madrid, marcou três gols em quatro partidas, incluindo um gol contra o Real Madrid, e agora também balançou as redes em sua primeira aparição da temporada por sua seleção.


    Depois da desastrosa temporada 2025-26 na Juventus, o canadense, nascido em 2000, parece ter voltado a ser aquele dos tempos de ouro no Lille. Vale lembrar que a Juventus o contratou em 2025 junto ao Lille sem custos de transferência, à parte as despesas com comissões aos agentes, e que, portanto, uma eventual venda definitiva de David em 2027 pode levar a Juventus a registrar uma mais-valia.


    Claro, se o atacante continuar assim em sua temporada, em Turim haverá muito arrependimento, porque nesse ponto os 25 milhões fixados para a opção de compra por parte do Atlético de Madrid seriam até pouco.

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  • 2025, David na Juventus sem custos de transferência

    Relembremos os termos da contratação de David pela Juventus em 2025: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter formalizado um contrato de prestação esportiva com o jogador Jonathan Christian David; em razão do registro do jogador, serão arcados custos acessórios de € 12,5 milhões, pagáveis em três exercícios. A Juventus assinou com o mesmo jogador um contrato de prestação esportiva até 30 de junho de 2030".

  • 2026, David da Juventus para o Atlético de Madrid

    Vamos relembrar os termos da transferência de David da Juventus para o Atlético de Madrid na última janela: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o Club Atlético de Madrid para a cessão temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos sobre as prestações esportivas do jogador Jonathan Christian David. O acordo prevê ainda a opção por parte do Atlético de Madrid de adquirir em definitivo os direitos sobre as prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual transferência definitiva é de € 25 milhões, pagáveis em quatro exercícios".

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