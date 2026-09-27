Jonathan David não para mais: gol decisivo também com o Canadá. Juventus, os 25 milhões da recompra por parte do Atlético são poucos!

Em um amistoso disputado na madrugada, em Toronto, o Canadá venceu por 1 a 0 um Chile reduzido a nove homens, graças a um gol de Jonathan David. David, em grande fase, marcou o único gol do Canadá aos 12 minutos, completando para a rede após o goleiro chileno Lawrence Vigouroux fazer uma defesa prodigiosa em uma finalização de Cyle Larin à queima-roupa.
O Chile ficou com dez homens aos 36 minutos, quando Lucas Cepeda recebeu cartão vermelho direto por uma entrada com o pé alto que causou um ferimento sangrando em Richie Laryea. Cinco minutos após o início do segundo tempo, Gabriel Suazo foi expulso por acúmulo de cartões amarelos, deixando o Chile com nove homens.