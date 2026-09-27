Jonathan David não para mais: gol decisivo também com o Canadá. Juventus, os 25 milhões da recompra por parte do Atlético são poucos!

David, que durante o verão se transferiu da Juventus para o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões, começou a temporada em grande estilo, tanto que é candidato a vencer o prêmio de jogador do mês de setembro em LaLiga. Com o Atlético de Madrid, marcou três gols em quatro partidas, incluindo um gol contra o Real Madrid, e agora também balançou as redes em sua primeira aparição da temporada por sua seleção.





Depois da desastrosa temporada 2025-26 na Juventus, o canadense, nascido em 2000, parece ter voltado a ser aquele dos tempos de ouro no Lille. Vale lembrar que a Juventus o contratou em 2025 junto ao Lille sem custos de transferência, à parte as despesas com comissões aos agentes, e que, portanto, uma eventual venda definitiva de David em 2027 pode levar a Juventus a registrar uma mais-valia.





Claro, se o atacante continuar assim em sua temporada, em Turim haverá muito arrependimento, porque nesse ponto os 25 milhões fixados para a opção de compra por parte do Atlético de Madrid seriam até pouco.