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Yosua Arya

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Jonathan David faz história enquanto Atlético de Madrid goleia o Osasuna por 4 a 0 na LaLiga

Atlético de Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Osasuna
Osasuna

Jonathan David entrou para os livros de história do Atlético de Madrid após marcar na contundente vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna em La Liga. O reforço de verão se tornou o primeiro jogador do Atlético neste século a marcar em seus dois primeiros jogos da liga, garantindo que a equipe de Diego Simeone mantivesse o ritmo de seus rivais na briga pelo título.

  • Atlético vence com tranquilidade

    O Atlético teve uma atuação dominante para garantir uma sonora goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna no Riyadh Air Metropolitano. A vitória convincente mantém a equipe de Diego Simeone firme na briga inicial pelo título de La Liga, comprovando sua força diante de uma torcida apaixonada em casa.

    David abriu o placar aos 24 minutos para ditar o tom dos mandantes. Outro reforço de verão, Lee Kang-in, ampliou a vantagem nove minutos após o início do segundo tempo, finalizando com categoria após assistência incisiva do David, que vive boa fase.

    Robin Le Normand e Alex Baena marcaram no fim, aos 63 e 82 minutos, respectivamente, para completar a goleada. A derrota pesada deixa o Osasuna na 13ª colocação, com apenas sete pontos em seus seis primeiros jogos.

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  • David escreve seu nome na história

    O grande momento da noite pertenceu a David, que alcançou uma marca notável com seu gol no primeiro tempo. O prolífico atacante tornou-se oficialmente o primeiro jogador do Atlético de Madrid no século 21 a marcar em cada uma de suas duas primeiras partidas de La Liga.

    Sua contribuição histórica deu a base para uma atuação ofensiva impecável da equipe da casa. Não satisfeito apenas em balançar as redes, David também virou garçom depois do intervalo ao servir Kang-in no crucial segundo gol, consolidando seu status como o nome do jogo.



  • Ausência de estrela não atrapalha o Atleti

    A enfática vitória por quatro gols foi conquistada sem contar com o astro do ataque Julian Alvarez. O atacante argentino ficou completamente fora da lista para a partida enquanto segue se recuperando de um frustrante problema muscular.

    Simeone já havia confirmado anteriormente os problemas físicos de Alvarez durante sua entrevista coletiva pré-jogo, levantando pequenas preocupações sobre as opções ofensivas da equipe. No entanto, a impressionante profundidade do elenco do Atletico se mostrou mais do que capaz de compensar sua ausência importante.

    A vitória vital em casa leva o Atletico a 13 pontos em seis partidas, deixando a equipe confortavelmente em terceiro lugar na tabela da Liga. Agora, o time está a apenas dois pontos dos grandes rivais do Real Madrid e do líder Barcelona.

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    Foco muda para o dérbi de Madri

    Simeone e seu elenco agora precisam se preparar imediatamente para o maior teste da temporada até aqui. O Atlético receberá o rival local Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano para um clássico de Madri muito aguardado e disputado com intensidade.

    Um resultado positivo contra o Madrid será absolutamente crucial para as ambições do Atlético na briga pelo título. O próximo confronto oferece uma oportunidade perfeita para o Atlético ultrapassar seus ilustres vizinhos na tabela da liga.

    Enquanto isso, o Osasuna estará desesperado para se recuperar rapidamente deste pesado colapso defensivo na capital espanhola. A equipe voltará para casa para seu próximo compromisso, quando está programada para receber o Rayo Vallecano.

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