O Atlético teve uma atuação dominante para garantir uma sonora goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna no Riyadh Air Metropolitano. A vitória convincente mantém a equipe de Diego Simeone firme na briga inicial pelo título de La Liga, comprovando sua força diante de uma torcida apaixonada em casa.

David abriu o placar aos 24 minutos para ditar o tom dos mandantes. Outro reforço de verão, Lee Kang-in, ampliou a vantagem nove minutos após o início do segundo tempo, finalizando com categoria após assistência incisiva do David, que vive boa fase.

Robin Le Normand e Alex Baena marcaram no fim, aos 63 e 82 minutos, respectivamente, para completar a goleada. A derrota pesada deixa o Osasuna na 13ª colocação, com apenas sete pontos em seus seis primeiros jogos.