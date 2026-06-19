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Jonathan David cala os céticos com um hat-trick histórico, enquanto a lesão de Ismael Koné ofusca a primeira vitória do Canadá na Copa do Mundo - Vencedores e perdedores da goleada dominante sobre o Catar

Vencedores & perdedores
Especiais e Opinião
Análises
Canadá x Catar
Canadá
Catar
Copa do Mundo
J. Marsch
J. David
I. Kone

O Canadá fez história com sua primeira vitória na Copa do Mundo masculina, graças ao hat-trick de Jonathan David e à pressão imposta pela equipe de Jesse Marsch, que dominou o Catar; no entanto, a grave lesão de Ismael Koné lançou uma sombra sobre uma noite de domínio em Vancouver.

VANCOUVER — A seleção canadense masculina de futebol já marcou pontos na Copa do Mundo e jogou com uma confiança sem precedentes, mas não havia um clima de comemoração avassaladora ao final da vitória por 6 a 0, na tarde de hoje, no BC Place, em Vancouver.

Após um primeiro tempo em que Jonathan David silenciou os céticos com dois gols e Cyle Larin marcou seu segundo gol em dois jogos, o segundo tempo foi marcado pela grave lesão sofrida pelo importante meio-campista Ismael Koné após receber uma entrada por trás.

Assim Madibo foi expulso pela falta, deixando o Catar com nove jogadores aos 51 minutos, depois que a equipe já havia ficado com dez após a expulsão de Homam Elamin por impedir uma clara oportunidade de gol no primeiro tempo. Koné, que parecia mais atordoado do que com dor, saiu em uma maca, sentado e acenando para os torcedores, após aparentemente sofrer uma lesão grave na perna, conforme mostrou o ângulo de close-up da transmissão.

O Canadá não demorou a reagir. Nathan Saliba, que substituiu Koné vindo do banco, marcou o quarto gol do Canadá em uma cobrança de falta aos 64 minutos. Ele ergueu a camisa de Koné em comemoração, trazendo a torcida de volta ao jogo e aliviando um pouco do clima sombrio que tomara conta do BC Place após a lesão de Koné. Jacob Shaffelburg marcou então o quinto gol, antes de David balançar as redes pela sexta vez, completando seu hat-trick.

A vitória marcou a primeira do Canadá em uma Copa do Mundo masculina. David se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick pela seleção anfitriã desde 1966, e o desempenho eletrizante do Canadá no primeiro tempo fez com que a equipe disparasse oito chutes a gol contra o Catar, um feito não visto em uma Copa do Mundo desde 1994.

Chegando à última rodada, o Canadá terá vantagem no desempate contra a Suíça; um empate já será suficiente para garantir a liderança do grupo e uma partida em casa nas oitavas de final, com a possibilidade de outra partida em casa nas quartas de final.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Vancouver...

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Jonathan David

    Jonathan David é um jogador imprevisível e, ao longo da semana, enfrentou muitas críticas após uma atuação decepcionante no empate na estreia contra a Bósnia e Herzegovina, partida em que foi substituído antes de completar uma hora de jogo.

    O atacante da Juventus sempre disse que deixa seus gols falarem por si — ele raramente fala com a imprensa — e foi exatamente isso que fez contra o Catar. Logo no início, sua energia foi impressionante, pressionando os zagueiros do Catar e ganhando as bolas perdidas. Não demorou muito para que ele deixasse sua marca no placar e calasse a boca de todos.

    Aos 16 minutos, um voleio estrondoso com o pé direito criou o rebote para Larin marcar seu segundo gol no torneio. Minutos depois, David aproveitou uma troca triangular perfeita entre Tajon Buchanan e Alistair Johnston, antes de mandar um chute certeiro para o fundo da rede, marcando seu primeiro gol na Copa do Mundo. Mais tarde, foi Larin quem deu o chute inicial, antes de David aproveitar o rebote.

    Nos momentos finais, ele voltou a furar a defesa para piorar ainda mais a situação, marcando o sexto gol do Canadá e se tornando o primeiro canadense a fazer um hat-trick na Copa do Mundo. Mesmo assim, as comemorações foram bastante contidas devido à lesão de Koné.

    Depois de todas as dúvidas sobre sua capacidade de se destacar nos momentos mais decisivos, David finalmente se destacou. O maior artilheiro de todos os tempos do país, agora com 42 gols, encontrou exatamente a confiança que milhões esperavam que ele encontrasse.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O meio-campo do Canadá

    A seleção canadense de futebol masculino (CanMNT) conquistou os três pontos, mas perdeu seu meio-campista mais importante, já que as jogadas criativas de Koné com a bola foram fundamentais para grande parte do sucesso do Canadá nas transições no meio-campo.

    Embora não tenha havido nenhuma atualização oficial, parece que o Canadá poderá ter que seguir em frente sem Koné pelo restante do torneio e, possivelmente, por um bom tempo ainda. Sem ele, o Canadá não tem outro jogador capaz de dar passes precisos entre as defesas, romper as linhas defensivas e trazer esse mesmo nível de confiança com a bola.

    As lesões assolaram a preparação do Canadá para a Copa do Mundo, então a abordagem de “colocar o próximo em campo” não é novidade. Eles estão recuperando Alphonso Davies, e Saliba marcou em uma cobrança de falta depois de entrar no lugar de Koné — todos bons jogadores, mas que não possuem o conjunto específico de habilidades que Koné trazia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Alistair Johnston

    Alistair Johnston esteve no limite durante toda a partida do Canadá, sob a ameaça de um cartão amarelo que o tiraria da última partida da fase de grupos do Grupo B contra a Suíça. Em vez de jogar com cautela, o lateral do Celtic mostrou-se tenaz em sua atuação, tornando-se uma figura central nas jogadas de sobrelotação pelas laterais ao lado de Buchanan, Koné e David.

    Ele deu a assistência para o segundo gol do Canadá e encerrou a noite com quatro cruzamentos precisos e seis grandes chances criadas. Ao mesmo tempo, evitou receber um cartão amarelo, mantendo-se apto para a última partida da fase de grupos, já que os cartões serão zerados antes das oitavas de final.

    Quando Koné caiu lesionado, Johnston, um dos jogadores mais expressivos no vestiário, foi consolar vários companheiros de equipe, ao mesmo tempo em que observava com cuidado seu companheiro caído no chão. Ele é um jogador fundamental para o sucesso da equipe, mas também demonstrou sua liderança em um momento difícil.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: A credibilidade do Catar na Copa do Mundo

    O Catar teve dificuldades para alcançar um resultado que nenhuma outra seleção havia conseguido nesta Copa do Mundo até o momento. Depois de terminar em último lugar na Copa do Mundo realizada em casa há quatro anos, a equipe parecia despreparada para o confronto contra os co-anfitriões desta edição.

    Eles demonstraram garra e determinação defensiva contra a Suíça, incluindo o gol no final da partida que garantiu um ponto na Copa do Mundo no empate em 1 a 1, mas perderam o controle da situação na quinta-feira.

    O técnico Julen Lopetegui, apesar de sua experiência em alguns dos maiores momentos do esporte, teve dificuldades para manter a compostura do time.

    O Catar provavelmente será eliminado do Grupo B e disputará sua última partida sem dois titulares. Se o desempenho de quinta-feira estiver próximo do nível que eles pretendem atingir no futuro, pode demorar um bom tempo até que cheguem novamente a uma Copa do Mundo.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: MaplePress, do Canadá

    A pressão agressiva do Canadá, com foco em sobrecarregar os jogadores nas laterais do campo, rendeu frutos abundantes na quinta-feira. Poucos minutos após o pontapé inicial, Buchanan e o ponta Ali Ahmed já haviam recuperado a posse de bola e forçado perdas de posse, enquanto o Catar se via reduzido a jogadas de bola longa e a apenas alguns breves momentos com a posse de bola.

    Ao longo da tarde, o Canadá forçou os adversários a duelos e venceu 33 deles, ao mesmo tempo em que pressionava constantemente o time adversário a correr atrás do placar. Com sua abordagem agressiva, o Canadá também conseguiu recuperar bolas que pareciam estar saindo de campo, criando oportunidades de ataque a partir desses momentos.

    Foi um esforço incansável do Canadá até o último minuto, e isso mostrou a concretização de tudo o que Jesse Marsch havia sonhado taticamente, sob os holofotes.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Os que criticam

    Antes do primeiro confronto contra a Bósnia, havia muita especulação sobre o impacto de Larin na frente do gol — a ponto de Marsch deixá-lo de fora do time titular em favor de Tani Oluwaseyi. Desde então, Larin marcou duas vezes, uma em cada partida.

    Depois que Larin silenciou os céticos em Toronto, as discussões passaram a girar em torno das dificuldades de David na frente do gol. Considerem esses céticos também dissipados, após seu hat-trick.

    Com a vitória retumbante, o Canadá mostrou que não só pode competir na Copa do Mundo, mas também brilhar. A equipe conseguiu isso mesmo sem Davies, dando ao capitão e astro mais uma semana para se recuperar antes de disputar a liderança do grupo contra a Suíça.

    Agora, o importante é se unir diante da ausência de Koné, com a esperança de que este grupo possa levá-lo consigo à medida que o torneio avança para seus momentos mais decisivos.