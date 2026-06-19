Jonathan David cala os céticos com um hat-trick histórico, enquanto a lesão de Ismael Koné ofusca a primeira vitória do Canadá na Copa do Mundo - Vencedores e perdedores da goleada dominante sobre o Catar

VANCOUVER — A seleção canadense masculina de futebol já marcou pontos na Copa do Mundo e jogou com uma confiança sem precedentes, mas não havia um clima de comemoração avassaladora ao final da vitória por 6 a 0, na tarde de hoje, no BC Place, em Vancouver.

Após um primeiro tempo em que Jonathan David silenciou os céticos com dois gols e Cyle Larin marcou seu segundo gol em dois jogos, o segundo tempo foi marcado pela grave lesão sofrida pelo importante meio-campista Ismael Koné após receber uma entrada por trás.

Assim Madibo foi expulso pela falta, deixando o Catar com nove jogadores aos 51 minutos, depois que a equipe já havia ficado com dez após a expulsão de Homam Elamin por impedir uma clara oportunidade de gol no primeiro tempo. Koné, que parecia mais atordoado do que com dor, saiu em uma maca, sentado e acenando para os torcedores, após aparentemente sofrer uma lesão grave na perna, conforme mostrou o ângulo de close-up da transmissão.

O Canadá não demorou a reagir. Nathan Saliba, que substituiu Koné vindo do banco, marcou o quarto gol do Canadá em uma cobrança de falta aos 64 minutos. Ele ergueu a camisa de Koné em comemoração, trazendo a torcida de volta ao jogo e aliviando um pouco do clima sombrio que tomara conta do BC Place após a lesão de Koné. Jacob Shaffelburg marcou então o quinto gol, antes de David balançar as redes pela sexta vez, completando seu hat-trick.

A vitória marcou a primeira do Canadá em uma Copa do Mundo masculina. David se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick pela seleção anfitriã desde 1966, e o desempenho eletrizante do Canadá no primeiro tempo fez com que a equipe disparasse oito chutes a gol contra o Catar, um feito não visto em uma Copa do Mundo desde 1994.

Chegando à última rodada, o Canadá terá vantagem no desempate contra a Suíça; um empate já será suficiente para garantir a liderança do grupo e uma partida em casa nas oitavas de final, com a possibilidade de outra partida em casa nas quartas de final.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Vancouver...