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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Joia do Manchester United, JJ Gabriel voa para Barcelona para conversas sobre transferência após soltar bomba sobre saída

J. Gabriel
Manchester United
Barcelona
Manchester United Academy
La Liga
Premier League

O adolescente do Manchester United JJ Gabriel viajou para Barcelona para manter conversas sobre uma possível transferência, depois de informar recentemente ao clube da Premier League seu desejo de encerrar imediatamente seu registro atual. O atacante, muito bem avaliado, desperta forte interesse de grandes equipes europeias antes de completar 16 anos no início do próximo mês.

  • Gabriel busca saída de Old Trafford

    A promessa do Manchester United JJ Gabriel voou para Barcelona enquanto tenta forçar uma saída do clube inglês. O jogador de 15 anos apresentou recentemente um surpreendente pedido para cancelar seu registro com efeito imediato. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o atacante deixou o Reino Unido na quinta-feira, viajando via França antes de desembarcar na Catalunha para conversas.

    Gabriel não treina com o Manchester United desde que marcou um hat-trick em sua estreia na Uefa Youth League, o que precedeu sua controversa ausência da convocação para a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah na Liga dos Campeões.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    Gigantes europeus monitoram o atacante

    O Barcelona mantém forte interesse em Gabriel há um período significativo. O clube espanhol já o havia convidado para uma visita às suas instalações em agosto de 2024, quando ele se encontrou com Lamine Yamal.

    Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain também monitoram a situação de perto. Embora jogadores do Reino Unido normalmente não possam se transferir para o exterior até completarem 18 anos, Gabriel tem passaporte irlandês. Essa dupla nacionalidade significa que ele está apto a se juntar a um clube sediado na União Europeia quando completar 16 anos em 6 de outubro. O Manchester United, até agora, recusou seu pedido para rescindir o contrato.

  • Carrick responde aos rumores de saída

    O técnico do Manchester United, Michael Carrick, abordou a crescente especulação em torno de Gabriel durante sua entrevista coletiva de sexta-feira. Carrick insistiu que proteger o jogador continua sendo a prioridade do clube neste período turbulento.

    "Ele é um garoto, JJ, e acho importante não expormos nada aqui", disse Carrick. "Com a exposição, o escrutínio e tudo mais, é preciso ter cuidado, ser sensato e pensar nele acima de tudo. A situação vai se resolver por si só, seja qual for a forma como isso vá se resolver. O importante é garantir que ele esteja bem."

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-seasonGetty

    O que vem a seguir para Gabriel?

    Gabriel deve desfalcar o próximo jogo da Premier League 2 contra o Brentford na sexta-feira, enquanto o impasse continua. Se o Manchester United mantiver o registro dele, o atacante não poderá se juntar a outro clube inglês nesta temporada. No entanto, com seu aniversário de 16 anos se aproximando rapidamente, uma transferência para o Barcelona ou outro gigante europeu parece cada vez mais provável se um acordo for alcançado para encerrar seus vínculos atuais.