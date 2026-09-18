Getty Images Sport
Traduzido por
Joia do Manchester United, JJ Gabriel voa para Barcelona para conversas sobre transferência após soltar bomba sobre saída
Gabriel busca saída de Old Trafford
A promessa do Manchester United JJ Gabriel voou para Barcelona enquanto tenta forçar uma saída do clube inglês. O jogador de 15 anos apresentou recentemente um surpreendente pedido para cancelar seu registro com efeito imediato. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o atacante deixou o Reino Unido na quinta-feira, viajando via França antes de desembarcar na Catalunha para conversas.
Gabriel não treina com o Manchester United desde que marcou um hat-trick em sua estreia na Uefa Youth League, o que precedeu sua controversa ausência da convocação para a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah na Liga dos Campeões.
- Getty Images
Gigantes europeus monitoram o atacante
O Barcelona mantém forte interesse em Gabriel há um período significativo. O clube espanhol já o havia convidado para uma visita às suas instalações em agosto de 2024, quando ele se encontrou com Lamine Yamal.
Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain também monitoram a situação de perto. Embora jogadores do Reino Unido normalmente não possam se transferir para o exterior até completarem 18 anos, Gabriel tem passaporte irlandês. Essa dupla nacionalidade significa que ele está apto a se juntar a um clube sediado na União Europeia quando completar 16 anos em 6 de outubro. O Manchester United, até agora, recusou seu pedido para rescindir o contrato.
Carrick responde aos rumores de saída
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, abordou a crescente especulação em torno de Gabriel durante sua entrevista coletiva de sexta-feira. Carrick insistiu que proteger o jogador continua sendo a prioridade do clube neste período turbulento.
"Ele é um garoto, JJ, e acho importante não expormos nada aqui", disse Carrick. "Com a exposição, o escrutínio e tudo mais, é preciso ter cuidado, ser sensato e pensar nele acima de tudo. A situação vai se resolver por si só, seja qual for a forma como isso vá se resolver. O importante é garantir que ele esteja bem."
- Getty
O que vem a seguir para Gabriel?
Gabriel deve desfalcar o próximo jogo da Premier League 2 contra o Brentford na sexta-feira, enquanto o impasse continua. Se o Manchester United mantiver o registro dele, o atacante não poderá se juntar a outro clube inglês nesta temporada. No entanto, com seu aniversário de 16 anos se aproximando rapidamente, uma transferência para o Barcelona ou outro gigante europeu parece cada vez mais provável se um acordo for alcançado para encerrar seus vínculos atuais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.