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Joia do Manchester United, JJ Gabriel treina no Barcelona enquanto Deco quebra o silêncio sobre a exigência de transferência do jovem talento
Gabriel treina na cidade de Barcelona após pedido de transferência
O jogador de 15 anos solicitou uma rescisão contratual repentina no mês passado para forçar uma saída do Manchester United. No entanto, o United rejeitou rapidamente a proposta, desesperado para manter um dos jovens talentos mais promissores do futebol.
Com o impasse se arrastando, o atacante se mudou temporariamente para a Espanha. De acordo com o Manchester Evening News, Gabriel está mantendo a forma física ao trabalhar com o treinador particular Jack Hunter no British School Stadium, em Castelldefels, na Catalunha.
O jovem e sua família visitam Barcelona com frequência e estão ansiosos para viabilizar uma transferência para o Camp Nou. Enquanto isso, o rival feroz Real Madrid também está acompanhando de perto sua situação, que evolui rapidamente.
- Crystal Pix
Carrick pede calma em meio ao escrutínio
Apesar do drama em andamento fora de campo, o técnico do United, Michael Carrick, recentemente tentou minimizar a situação. O ex-meio-campista destacou a necessidade de proteger a joia da base da atenção pública excessiva.
"Só vou repetir o que eu disse: ele é um garoto jovem, é importante que não coloquemos nada para fora aqui, com a exposição e o escrutínio precisamos ter cuidado", explicou Carrick. "Precisamos ser sensatos e pensar nele. A situação vai se resolver sozinha."
Deco afasta o Barcelona de estrela adolescente
Enquanto o estafe de Gabriel mira uma transferência para a Catalunha, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, tratou de esfriar rapidamente a especulação crescente. Falando no Portugal Football Summit, o dirigente do Camp Nou insistiu que seu clube não está buscando ativamente o inglês.
"Não há nada a dizer sobre esse garoto", afirmou Deco. "É normal que jogadores sejam ligados a nós. Isso sempre acontece. Há um mercado enorme para isso, com muitos interesses envolvidos, mesmo quando [os jogadores] são jovens. Mas não estamos interessados em nenhum jogador na situação dele."
Deco ainda ressaltou que o Barcelona não vai interferir enquanto Gabriel seguir vinculado ao Manchester United. Ele acrescentou: "Não tenho certeza do que está acontecendo, nem se ele ainda é jogador do Manchester United. Não estamos envolvidos nisso. Antes de tudo, precisamos entender como está a situação antes de tentarmos fazer alguma coisa. Falar sobre jogadores jovens, adolescentes, não é da nossa conta."
- Crystal Pix
Aniversário se aproximando e exílio do time principal
Gabriel vai comemorar seu 16º aniversário na próxima semana, embora regulamentos rigorosos o impeçam de assinar um contrato profissional com qualquer clube até completar 17 anos. Por enquanto, seu desenvolvimento segue totalmente indefinido após seu afastamento repentino do elenco principal.
Antes do pedido de transferência, Carrick estava preparado para dar ao adolescente sua estreia no time principal em um jogo da Copa da Liga contra o Brighton. Em vez disso, Gabriel foi deixado fora daquela derrota por 3 a 2, o que faz com que sua última partida competitiva siga sendo a vitória por 5 a 0 sobre o Sabah na Liga Jovem da UEFA no mês passado.
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