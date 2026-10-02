O jogador de 15 anos solicitou uma rescisão contratual repentina no mês passado para forçar uma saída do Manchester United. No entanto, o United rejeitou rapidamente a proposta, desesperado para manter um dos jovens talentos mais promissores do futebol.

Com o impasse se arrastando, o atacante se mudou temporariamente para a Espanha. De acordo com o Manchester Evening News, Gabriel está mantendo a forma física ao trabalhar com o treinador particular Jack Hunter no British School Stadium, em Castelldefels, na Catalunha.

O jovem e sua família visitam Barcelona com frequência e estão ansiosos para viabilizar uma transferência para o Camp Nou. Enquanto isso, o rival feroz Real Madrid também está acompanhando de perto sua situação, que evolui rapidamente.



