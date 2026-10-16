A presença do jogador em Barcelona naturalmente alimentou especulações sobre uma possível transferência para o Spotify Camp Nou. No entanto, as pessoas próximas a ele também estão priorizando seu bem-estar mental e sua privacidade em um momento em que seu nome domina as manchetes esportivas e os debates no rádio. Ao treinar em um ambiente familiar como Castelldefels, Gabriel pode se concentrar inteiramente em suas necessidades como jogador, sem a pressão imediata e o alvoroço que o acompanhariam em Manchester ou Madri.

Embora as aparições recentes tenham causado agitação, a ligação de Gabriel com a região não é novidade. O meio-campista visita Castelldefels todos os verões desde os oito anos de idade e considera a cidade uma segunda casa, onde se sente confortável e relaxado. Essa familiaridade teve grande peso em sua decisão de escolher a região como base de treinamento depois que optou por não seguir na base do Manchester United.

Sua história na Catalunha também se estende aos gramados: ele participou do prestigiado torneio MIC, na Costa Brava, em abril de 2025. Durante a competição, deu várias demonstrações da qualidade técnica de alto nível que levou olheiros a compará-lo a alguns dos maiores atacantes do futebol. Ao longo dos anos, ele também foi visto no Spotify Camp Nou como espectador, fazendo visitas guiadas ao estádio e conhecendo jogadores do Barcelona, como Lamine Yamal.