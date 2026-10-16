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Joia do Manchester United, JJ Gabriel é visto treinando em Barcelona antes de decisão iminente sobre transferência
Preparação intensa na Catalunha
A disputa pela contratação de Gabriel se intensificou, e o jovem inglês mantém a forma física em Castelldefels, cidade litorânea nos arredores de Barcelona. Segundo o Sport, o meia-atacante vem utilizando instalações locais para seguir uma rotina rigorosa de treinos, muitas vezes iniciando as atividades sob os refletores às sete da manhã. Os treinos ao nascer do sol têm como objetivo manter o adolescente em plena forma física enquanto ele avalia as propostas expressivas que recebeu de diferentes partes do continente.
Gabriel não treina sozinho. Ele viajou acompanhado de uma ampla equipe de apoio para garantir que seu desenvolvimento continue no rumo certo durante esse período de transição. Uma equipe técnica formada por sete ou oito especialistas, incluindo um fisioterapeuta e um nutricionista dedicado exclusivamente a ele, acompanha cada passo seu. Seu pai também está presente e supervisiona as atividades diárias enquanto o jovem se prepara para o próximo capítulo da carreira. Esse cuidado minucioso mostra a seriedade com que as pessoas próximas a Gabriel tratam sua iminente saída de Old Trafford.
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Uma ligação de longa data com o Barcelona
A presença do jogador em Barcelona naturalmente alimentou especulações sobre uma possível transferência para o Spotify Camp Nou. No entanto, as pessoas próximas a ele também estão priorizando seu bem-estar mental e sua privacidade em um momento em que seu nome domina as manchetes esportivas e os debates no rádio. Ao treinar em um ambiente familiar como Castelldefels, Gabriel pode se concentrar inteiramente em suas necessidades como jogador, sem a pressão imediata e o alvoroço que o acompanhariam em Manchester ou Madri.
Embora as aparições recentes tenham causado agitação, a ligação de Gabriel com a região não é novidade. O meio-campista visita Castelldefels todos os verões desde os oito anos de idade e considera a cidade uma segunda casa, onde se sente confortável e relaxado. Essa familiaridade teve grande peso em sua decisão de escolher a região como base de treinamento depois que optou por não seguir na base do Manchester United.
Sua história na Catalunha também se estende aos gramados: ele participou do prestigiado torneio MIC, na Costa Brava, em abril de 2025. Durante a competição, deu várias demonstrações da qualidade técnica de alto nível que levou olheiros a compará-lo a alguns dos maiores atacantes do futebol. Ao longo dos anos, ele também foi visto no Spotify Camp Nou como espectador, fazendo visitas guiadas ao estádio e conhecendo jogadores do Barcelona, como Lamine Yamal.
A disputa por um talento geracional
O Barcelona enfrenta forte concorrência para contratar o jogador frequentemente chamado de “novo Neymar” nos círculos do futebol inglês. Segundo relatos, Madrid e PSG estão dispostos a oferecer propostas financeiras significativamente mais altas para atrair o jovem de 16 anos e superar os outros clubes interessados. O Barcelona, porém, mantém sua filosofia de não entrar em disputas de ofertas caras por jovens jogadores e aposta em seu projeto esportivo para convencê-lo.
Fontes do Barcelona minimizaram a intensidade das negociações e indicaram que, até agora, houve apenas contatos superficiais com os representantes do jogador. O clube nega oficialmente ter apresentado uma proposta concreta de contrato e mantém a cautela, apesar do evidente talento de Gabriel. O Barcelona acredita que seu histórico comprovado de integrar adolescentes ao time principal será seu argumento mais forte quando a decisão final for tomada.
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Decisão final se aproxima
O impasse sobre o futuro de Gabriel não deve durar muito mais, e um anúncio definitivo é esperado nos próximos dias. Embora as ofertas financeiras de PSG e Madrid sejam atraentes, pessoas próximas ao jogador indicam que o projeto esportivo continua sendo o fator mais importante. A aposta do Barcelona no desenvolvimento de jovens e no caminho até o time principal pode ser decisiva, mesmo que sua proposta financeira não seja a mais vantajosa entre as dos interessados.
Para o Ma Utd, perder um talento com o perfil de Gabriel representa um golpe significativo para suas categorias de base, mas o jogador parece decidido a se transferir para a Europa continental. A próxima semana mostrará se os treinos em Castelldefels foram um prenúncio de uma transferência definitiva para a capital catalã ou apenas uma forma discreta de se preparar para uma transferência de grande repercussão para outro lugar.
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