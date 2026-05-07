Johnny Cardoso, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, sofre entorse no tornozelo, prejudicando suas esperanças de disputar a Copa do Mundo

O Atlético forneceu poucas informações concretas em uma breve publicação no X para anunciar a lesão de Cardoso.

No entanto, o tempo de recuperação normal para uma entorse grave no tornozelo é de várias semanas. Com os EUA programados para enfrentar o Paraguai na estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, as esperanças de Cardoso de disputar o torneio estão certamente ameaçadas.