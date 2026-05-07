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Johnny Cardoso, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, sofre entorse no tornozelo, prejudicando suas esperanças de disputar a Copa do Mundo
Uma Copa do Mundo sob ameaça
O Atlético forneceu poucas informações concretas em uma breve publicação no X para anunciar a lesão de Cardoso.
No entanto, o tempo de recuperação normal para uma entorse grave no tornozelo é de várias semanas. Com os EUA programados para enfrentar o Paraguai na estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, as esperanças de Cardoso de disputar o torneio estão certamente ameaçadas.
Perder um meio-campista titular?
O técnico Mauricio Pochettino tem feito várias experiências no meio-campo, mas Cardoso, quando está em forma, tem sido titular constante do técnico argentino. Ele parece ser uma aposta certa para a convocação deste verão e uma peça importante no meio-campo central ao lado do capitão Tyler Adams.
No entanto, os EUA contam com profundidade nessa posição. Tanner Tessmann, Sebastian Berhalter e Cristian Roldan têm impressionado sob o comando de Pochettino. Também pode ser uma oportunidade para o versátil Yunus Musah conquistar uma vaga no time.
Um final decepcionante para uma temporada impressionante
Cardoso tem impressionado no Atlético de Madrid após ter sido contratado por uma quantia avultada do Real Betis na temporada passada. O jogador natural de Nova Jersey disputou 30 partidas em todas as competições e provou ser uma peça sólida no meio-campo da equipe combativa de Diego Simeone. Ele consolidou sua vaga como titular nos últimos meses e parece pronto para continuar desempenhando um papel fundamental na equipe daqui para frente.
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A seleção masculina de futebol dos EUA continua sem lesões
A lesão de Cardoso é um revés para a seleção dos EUA, que, fora isso, aproveitou os últimos meses para recuperar a forma física ideal. Antonee Robinson, após lutar contra lesões no joelho e nos músculos, agora joga regularmente pelo Fulham.
Enquanto isso, Sergino Dest fez seu tão esperado retorno ao PSV na semana passada, após ficar alguns meses afastado devido a um problema no tendão. Pochettino espera poder contar com um elenco praticamente completo antes da Copa do Mundo em casa.