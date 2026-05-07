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Thomas Hindle

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Johnny Cardoso, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, sofre entorse no tornozelo, prejudicando suas esperanças de disputar a Copa do Mundo

J. Cardoso
Atlético de Madrid
Estados Unidos
La Liga
Copa do Mundo

O meio-campista da seleção americana Johnny Cardoso pode ficar afastado dos gramados por um longo período após sofrer uma lesão no tornozelo, informou o Atlético de Madrid nesta segunda-feira. O clube espanhol anunciou que ele sofreu uma “entorse grave”, mas não forneceu um prazo para seu retorno. Os Estados Unidos anunciarão a convocação para a Copa do Mundo no final de maio, com a estreia marcada para duas semanas depois.

  • Uma Copa do Mundo sob ameaça

    O Atlético forneceu poucas informações concretas em uma breve publicação no X para anunciar a lesão de Cardoso.

    No entanto, o tempo de recuperação normal para uma entorse grave no tornozelo é de várias semanas. Com os EUA programados para enfrentar o Paraguai na estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, as esperanças de Cardoso de disputar o torneio estão certamente ameaçadas.

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  • Perder um meio-campista titular?

    O técnico Mauricio Pochettino tem feito várias experiências no meio-campo, mas Cardoso, quando está em forma, tem sido titular constante do técnico argentino. Ele parece ser uma aposta certa para a convocação deste verão e uma peça importante no meio-campo central ao lado do capitão Tyler Adams.

    No entanto, os EUA contam com profundidade nessa posição. Tanner Tessmann, Sebastian Berhalter e Cristian Roldan têm impressionado sob o comando de Pochettino. Também pode ser uma oportunidade para o versátil Yunus Musah conquistar uma vaga no time.

  • Um final decepcionante para uma temporada impressionante

    Cardoso tem impressionado no Atlético de Madrid após ter sido contratado por uma quantia avultada do Real Betis na temporada passada. O jogador natural de Nova Jersey disputou 30 partidas em todas as competições e provou ser uma peça sólida no meio-campo da equipe combativa de Diego Simeone. Ele consolidou sua vaga como titular nos últimos meses e parece pronto para continuar desempenhando um papel fundamental na equipe daqui para frente.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    A seleção masculina de futebol dos EUA continua sem lesões

    A lesão de Cardoso é um revés para a seleção dos EUA, que, fora isso, aproveitou os últimos meses para recuperar a forma física ideal. Antonee Robinson, após lutar contra lesões no joelho e nos músculos, agora joga regularmente pelo Fulham.

    Enquanto isso, Sergino Dest fez seu tão esperado retorno ao PSV na semana passada, após ficar alguns meses afastado devido a um problema no tendão. Pochettino espera poder contar com um elenco praticamente completo antes da Copa do Mundo em casa.

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