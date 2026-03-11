Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Botafogo GFXGetty/GOAL
Joaquim Lira Viana

John Textor culpado? O momento de turbulência do Botafogo parece não ter fim após temporada histórica em 2024

Depois do auge recente, o clube vive início de ano turbulento, coleciona frustrações e volta a discutir os rumos da gestão de John Textor

A eliminação do Botafogo na pré-Libertadores escancarou um momento turbulento que parece não ter fim. O time foi derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil no estádio Nilton Santos e caiu ainda na terceira fase preliminar da competição, ficando fora da fase de grupos e sendo relegado à disputa da Copa Sul-Americana. A queda precoce interrompeu o sonho de mais uma campanha continental relevante e frustrou uma torcida que lotou o estádio esperando uma vitória. 

Mais do que o resultado dentro de campo, a eliminação reforça a sensação de que os problemas do Botafogo vão muito além do futebol jogado. O desempenho recente é reflexo de um período conturbado nos bastidores, marcado por erros administrativos e um ambiente instável. Nesse contexto, a derrota para os equatorianos acabou simbolizando um cenário maior: um clube que, apesar do talento do elenco, parece incapaz de encontrar estabilidade para competir em alto nível. 

O timing da crise também chama atenção. Nesta mesma semana, o Botafogo completa quatro anos desde a transformação em SAF, projeto liderado pelo empresário americano John Textor. Desde então, o clube viveu uma montanha-russa de emoções: altos investimentos e títulos deram lugar, agora, a um cenário de dúvidas e frustrações. O que começou como um projeto ambicioso que prometia recolocar o clube entre os protagonistas do continente hoje volta a levantar questionamentos sobre a condução da gestão e os rumos do futuro alvinegro.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-BOTAFOGO-SAO PAULOAFP

    Do inferno ao céu

    Em 2021, pouco antes da transformação em SAF, o Botafogo ainda vivia um cenário bem diferente do atual: disputava a Série B e tentava reorganizar um clube marcado por dificuldades financeiras e esportivas. A virada começou em 2022, quando a SAF passou a operar sob o comando de John Textor. Naquele primeiro ano do novo modelo, os resultados ainda foram modestos: 11º lugar no Campeonato Brasileiro, eliminação nas oitavas da Copa do Brasil e queda na semifinal do Campeonato Carioca. O futebol não encantava, mas havia sinais claros de evolução em relação ao cenário recente.

    Em 2023 veio o capítulo mais dramático dessa reconstrução. O Botafogo liderou o Brasileirão por 31 rodadas e parecia caminhar para um título histórico, mas uma sequência de resultados ruins na reta final transformou o sonho em frustração. O time terminou apenas na quinta colocação — um desfecho que muitos classificaram como um vexame esportivo. Ainda assim, olhando para o contexto, havia um progresso evidente: apenas dois anos após disputar a Série B, o clube brigava de igual para igual com potências do país, incluindo o Palmeiras, um dos elencos mais dominantes do futebol brasileiro na última década.

    O auge veio em 2024. Sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo conquistou a Copa Libertadores da América — a primeira da história do clube — e também o Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de 19 anos sem o título nacional. Com jogadores decisivos como Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, Alex Telles, Alexander Barboza e John, a equipe dominou o cenário nacional e parecia pronta para iniciar um ciclo duradouro no topo, rivalizando com Palmeiras e Flamengo. No fim daquele ano, a sensação era clara: um gigante havia despertado. Mas o que parecia o início de uma era acabou se transformando em algo bem diferente — e o tiro, ao que tudo indica, saiu pela culatra.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    • Publicidade
  • Alex Telles Tuco Correa Botafogo 2025Vitor Silva/Botafogo

    As consequências do sucesso

    O primeiro grande golpe foi a saída do técnico Artur Jorge, que deixou o Botafogo em janeiro de 2025 para assumir o Al-Rayyan, do Catar. Logo em seguida, começaram as perdas dentro de campo: Luiz Henrique foi vendido ao Zenit, Thiago Almada seguiu para o Lyon, Igor Jesus e John para o Nottingham Forest, entre muitos outros. Ao todo, mais de uma dezena de jogadores saíram logo após a dobradinha de títulos, desmontando a espinha dorsal do time que dominou o futebol brasileiro. 

    Sem o treinador e sem várias de suas principais peças, o clube entrou em uma sequência de mudanças. A sensação que fica é que 2024 foi um grande “all in” da diretoria: investimentos pesados trouxeram estrelas, mas, após a conquista dos títulos, o clube não conseguiu mantê-las. Muitos foram vendidos, e o dinheiro acabou direcionado para resolver outras questões estruturais, enquanto a reposição técnica no elenco ficou aquém. O resultado foi inevitável: o desempenho esportivo despencou, e o projeto que parecia pronto para dominar o futebol brasileiro perdeu força rapidamente.

    Desde a saída de Artur Jorge, técnicos passaram pelo cargo tentando reconstruir a equipe (como Renato Paiva, Davide Ancelotti e agora Martín Anselmi), mas nenhum conseguiu replicar o futebol intenso, dominante e ofensivo que marcou aquele Botafogo. Os resultados da temporada de 2025 refletem essa transição turbulenta: o Botafogo recuou para o sexto lugar no Brasileirão, caiu nas oitavas de final da Libertadores e parou nas quartas da Copa do Brasil. 

  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O transfer ban

    O fator decisivo para o início turbulento do Botafogo em 2026 foi o transfer ban imposto pela Fifa. A punição ocorreu porque o clube não havia quitado parte do pagamento da contratação de Thiago Almada, adquirido em 2024 junto ao Atlanta United. A dívida, de cerca de 21 milhões de dólares, levou a entidade a impedir o Botafogo de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências, o que afetou diretamente o planejamento da temporada. 

    O problema se arrastou por semanas e já era conhecido internamente desde o fim de 2025, mas só foi resolvido no início de fevereiro. Nesse período, o clube ficou impossibilitado de inscrever reforços recém-contratados, o que limitou as opções do técnico Martín Anselmi justamente na fase decisiva da pré-Libertadores. Jogadores que chegaram para fortalecer o elenco, como Cristian Medina, Edenílson, Júnior Santos e Nahuel Ferraresi, não puderam ser utilizados na competição, deixando o treinador com um grupo curto e pouco adaptado ao novo sistema tático. 

    As consequências foram claras dentro de campo. Sem reforços disponíveis e com carências em setores importantes, Anselmi teve que improvisar atletas em posições diferentes e trabalhar com poucas alternativas no banco. O episódio acabou simbolizando um problema maior de planejamento: enquanto o clube lidava com disputas financeiras e administrativas nos bastidores, o futebol acabou ficando em segundo plano. No fim, o transfer ban não explica sozinho a eliminação do Botafogo, mas se tornou um dos principais símbolos do caos extracampo que marcou o início da temporada.

  • Fluminense v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Foco no agora

    Com a eliminação na pré-Libertadores já consumada, o Botafogo tenta virar a página e olhar para o restante da temporada. Apesar da frustração, o calendário ainda reserva a disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. O desempenho da equipe nas próximas semanas deve ajudar a definir se o ano ainda pode ser resgatado ou se a crise tende a se aprofundar.

    O momento atual reacende uma discussão maior sobre o rumo do projeto esportivo. Desde que o clube se tornou SAF, em 2022, a gestão liderada por John Textor foi responsável tanto pelo auge quanto pelas turbulências recentes. Sob seu comando vieram investimentos, contratações de impacto e o ano histórico de 2024, mas também decisões que contribuíram para a instabilidade e bagunça na gestão que marcou as temporadas seguintes.

    Agora, o desafio é encontrar equilíbrio com o treinador Martín Anselmi. Depois de viver o melhor e o pior em um intervalo tão curto, o clube entra no restante da temporada com uma missão clara: provar que o projeto ainda tem fôlego para recolocar o Glorioso no caminho das vitórias.

Brasileirão
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Campeonato Equatoriano
Guayaquil City crest
Guayaquil City
GCI
Barcelona de Guayaquil crest
Barcelona de Guayaquil
BSC
0