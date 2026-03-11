John Textor culpado? O momento de turbulência do Botafogo parece não ter fim após temporada histórica em 2024

A eliminação do Botafogo na pré-Libertadores escancarou um momento turbulento que parece não ter fim. O time foi derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil no estádio Nilton Santos e caiu ainda na terceira fase preliminar da competição, ficando fora da fase de grupos e sendo relegado à disputa da Copa Sul-Americana. A queda precoce interrompeu o sonho de mais uma campanha continental relevante e frustrou uma torcida que lotou o estádio esperando uma vitória.

Mais do que o resultado dentro de campo, a eliminação reforça a sensação de que os problemas do Botafogo vão muito além do futebol jogado. O desempenho recente é reflexo de um período conturbado nos bastidores, marcado por erros administrativos e um ambiente instável. Nesse contexto, a derrota para os equatorianos acabou simbolizando um cenário maior: um clube que, apesar do talento do elenco, parece incapaz de encontrar estabilidade para competir em alto nível.

O timing da crise também chama atenção. Nesta mesma semana, o Botafogo completa quatro anos desde a transformação em SAF, projeto liderado pelo empresário americano John Textor. Desde então, o clube viveu uma montanha-russa de emoções: altos investimentos e títulos deram lugar, agora, a um cenário de dúvidas e frustrações. O que começou como um projeto ambicioso que prometia recolocar o clube entre os protagonistas do continente hoje volta a levantar questionamentos sobre a condução da gestão e os rumos do futuro alvinegro.