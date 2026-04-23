John Terry lança um severo aviso de que “não dá para comprar jogadores” aos treinadores interessados no cargo no Chelsea, ao publicar um vídeo “preocupante” no TikTok

Terry, que foi capitão da equipe durante sua era de maior sucesso, acredita que a possível ausência de competições europeias e as atuais restrições financeiras tornam o cargo pouco atraente para treinadores de nível mundial. O clube vem passando por uma fase de declínio sem precedentes, não tendo marcado gols em cinco partidas consecutivas do campeonato pela primeira vez em 114 anos.

O ex-zagueiro continuou: “Não vamos disputar competições europeias, espero estar errado. Estou realmente muito frustrado e, mais importante ainda, preocupado. Sinto a raiva, sinto a frustração dos torcedores do Chelsea. Mas ouça, vi 17 treinadores irem e virem durante minha época como capitão do Chelsea. O que os jogadores precisam fazer é simplesmente se unir e se concentrar de verdade no jogo do fim de semana, esquecendo todo o barulho ao redor e tudo o mais. Temos um jogo importantíssimo, é realmente difícil, mas também muito fácil para nós, jogadores, esquecermos o barulho e nos concentrarmos no que está à nossa frente, que é o jogo contra o Leeds no fim de semana. Já vimos isso acontecer repetidas vezes, mas talvez o futuro não esteja tão claro quanto sempre vimos.”



