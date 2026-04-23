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John Terry lança um severo aviso de que “não dá para comprar jogadores” aos treinadores interessados no cargo no Chelsea, ao publicar um vídeo “preocupante” no TikTok
A visão sombria de Terry
Terry admitiu estar profundamente preocupado com o futuro do clube, que busca seu terceiro técnico permanente nesta temporada. A vaga no Blues surgiu novamente depois que a diretoria demitiu Rosenior, que durou apenas 23 partidas de um contrato de seis anos e meio.
“Estou aqui sentado esta noite preocupado com o que vai acontecer com o nosso clube de futebol”, disse Terry em sua conta oficial no TikTok. “Vendo que precisamos de um técnico depois do fim de semana, não tenho certeza de quando a diretoria vai tomar uma decisão e trazer um novo técnico. Será que um técnico de verdade virá para o Chelsea Football Club neste momento, na situação em que nos encontramos? Não podemos comprar jogadores, parece que vamos ter que vender alguns, e esses serão nossos melhores jogadores, o que é sempre difícil.”
- AFP
A busca por substitutos de alto nível
Terry, que foi capitão da equipe durante sua era de maior sucesso, acredita que a possível ausência de competições europeias e as atuais restrições financeiras tornam o cargo pouco atraente para treinadores de nível mundial. O clube vem passando por uma fase de declínio sem precedentes, não tendo marcado gols em cinco partidas consecutivas do campeonato pela primeira vez em 114 anos.
O ex-zagueiro continuou: “Não vamos disputar competições europeias, espero estar errado. Estou realmente muito frustrado e, mais importante ainda, preocupado. Sinto a raiva, sinto a frustração dos torcedores do Chelsea. Mas ouça, vi 17 treinadores irem e virem durante minha época como capitão do Chelsea. O que os jogadores precisam fazer é simplesmente se unir e se concentrar de verdade no jogo do fim de semana, esquecendo todo o barulho ao redor e tudo o mais. Temos um jogo importantíssimo, é realmente difícil, mas também muito fácil para nós, jogadores, esquecermos o barulho e nos concentrarmos no que está à nossa frente, que é o jogo contra o Leeds no fim de semana. Já vimos isso acontecer repetidas vezes, mas talvez o futuro não esteja tão claro quanto sempre vimos.”
Reação à demissão de Rosenior
A decisão de se separar de Rosenior após apenas 106 dias dividiu opiniões. Enquanto alguns veem isso como uma medida necessária para conter uma sequência negativa que culminou na derrota por 3 a 0 para o Brighton, o ex-atacante do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink expressou surpresa com o momento em que a diretoria tomou essa decisão, considerando a duração do projeto inicialmente prometida.
“Estou chocado. Não esperava que isso acontecesse tão cedo”, disse Hasselbaink à Sky Sports News. “Sei que ele estava sob pressão porque, veja bem, o Chelsea é um grande clube, que espera vencer. Isso nunca aconteceu antes, ou faz muito tempo que eles não marcavam gols em cinco jogos, então as estatísticas não estão a seu favor. Mas, mesmo assim, como ele não está no Chelsea há tanto tempo, eu teria pensado que lhe dariam um pouco mais de tempo. Estou um pouco surpreso, mas, por outro lado, não estou, porque é futebol. A camisa é pesada, os torcedores estão acostumados a ganhar muitos troféus, acostumados a ver o time competindo semana após semana. O jogo (contra o Brighton) foi ruim.”
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As duas vias do Chelsea para a qualificação europeia
A derrota para o Brighton fez com que o Chelsea caísse para a oitava posição, ficando a sete pontos do Liverpool, quinto colocado, tendo disputado uma partida a mais. Embora estejam atualmente fora das vagas europeias, faltando apenas quatro partidas, a busca pela classificação para as competições continentais continua viva em duas frentes. Além da possibilidade matemática de subir na tabela da Premier League, a FA Cup oferece um caminho alternativo crucial; uma vitória na próxima semifinal contra o Leeds colocaria o time a um passo do troféu e de uma vaga garantida na Liga Europa.