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John Terry insiste que a Inglaterra é melhor que a Argentina, enquanto a lenda do Chelsea aposta que Harry Kane e companhia vão superar os atuais campeões de Lionel Messi
Terry está confiante na profundidade do elenco dos Três Leões
Enquanto a Inglaterra se prepara para um confronto histórico contra os atuais campeões mundiais, Terry fez uma avaliação otimista da batalha tática. O lendário zagueiro argumenta que, apesar do recente domínio da Argentina no futebol internacional, a qualidade individual das fileiras inglesas é, atualmente, inigualável no torneio.
Em entrevista ao Podcast da FIFA, Terry insistiu que cada jogador do time titular da Inglaterra é melhor do que seu homólogo na escalação argentina. “Não estou preocupado com a Argentina. Não olho para a Argentina e fico preocupado com a possibilidade de eles serem melhores do que nós. Acho que, jogador por jogador, somos melhores do que a Argentina”, disse ele.
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As estrelas da Inglaterra contra a experiência da Argentina
Enquanto Jude Bellingham e Harry Kane lideraram o ataque com seis gols cada, os sul-americanos se apoiaram fortemente no brilhantismo de Messi para avançarem nas fases eliminatórias.
No entanto, Terry reconheceu que o aspecto mental do jogo pode desempenhar um papel significativo em Atlanta. “Mas a experiência que eles têm nessas fases finais da competição pode, de certa forma, ser muito útil para eles”, observou ele, referindo-se ao núcleo da seleção argentina que conquistou quatro troféus importantes consecutivos.
Apenas cinco jogadores da Inglaterra – Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford e Jordan Henderson – permanecem da seleção que chegou às semifinais da Copa do Mundo há oito anos.
Contenção do maior de todos os tempos da Argentina
A narrativa da semifinal gira inevitavelmente em torno de Messi, que enfrenta a Inglaterra pela primeira vez em uma partida oficial da seleção principal. Embora Messi continue sendo o ponto central do ataque da Albiceleste, o ex-jogador da seleção inglesa Gary Pallister sugeriu que o jogador de 39 anos está mais vulnerável agora do que há uma década.
Terry, por sua vez, comparou a influência de Messi à de seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, Eden Hazard. “Ele será um dos melhores jogadores que costumam brilhar nas grandes ocasiões, e ele certamente faz isso. Quando você vê a Argentina contra o Egito e acha que está fora, mas com ele do seu lado, quando você tem alguém assim, só posso comparar isso a um Hazard no Chelsea.”
Ele acrescentou: “Quando você sabe que sempre tem uma chance de virar o jogo, seja perdendo por 1 a 0 ou 2 a 0, esses caras são simplesmente incríveis, e ele é isso para a Argentina.”
- AFP
A confiança vai aumentando no time
Terry não é o único ex-jogador de destaque a prever uma vitória dos Três Leões. O ex-ponta Joe Cole afirmou, de forma sensacional, que a Inglaterra vai neutralizar Messi, citando a velocidade superior da equipe de Tuchel. O clima no elenco é de crescente convicção de que a espera de 60 anos por um título importante pode finalmente estar chegando ao fim.
A Inglaterra chega ao confronto no Mercedes-Benz Stadium tendo marcado 13 gols ao longo da competição, enquanto a defesa da Argentina tem mostrado sinais de vulnerabilidade, sofrendo cinco gols em suas últimas três partidas das oitavas de final. Com ambas as seleções contando com talentos de nível mundial, o cenário está pronto para uma das partidas mais esperadas da história da Copa do Mundo.
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