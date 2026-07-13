John Terry insiste que a Inglaterra é melhor que a Argentina, enquanto a lenda do Chelsea aposta que Harry Kane e companhia vão superar os atuais campeões de Lionel Messi

A narrativa da semifinal gira inevitavelmente em torno de Messi, que enfrenta a Inglaterra pela primeira vez em uma partida oficial da seleção principal. Embora Messi continue sendo o ponto central do ataque da Albiceleste, o ex-jogador da seleção inglesa Gary Pallister sugeriu que o jogador de 39 anos está mais vulnerável agora do que há uma década.

Terry, por sua vez, comparou a influência de Messi à de seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, Eden Hazard. “Ele será um dos melhores jogadores que costumam brilhar nas grandes ocasiões, e ele certamente faz isso. Quando você vê a Argentina contra o Egito e acha que está fora, mas com ele do seu lado, quando você tem alguém assim, só posso comparar isso a um Hazard no Chelsea.”

Ele acrescentou: “Quando você sabe que sempre tem uma chance de virar o jogo, seja perdendo por 1 a 0 ou 2 a 0, esses caras são simplesmente incríveis, e ele é isso para a Argentina.”