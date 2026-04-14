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John-TerryGetty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

John Terry, ícone do Chelsea, deve assumir o comando de todas as decisões relacionadas ao futebol no Colchester United, à medida que a aquisição de £ 14 milhões se aproxima da conclusão

J. Terry
Colchester United
League Two
Chelsea
Premier League

O ex-capitão do Chelsea e da seleção inglesa, John Terry, prepara-se para liderar uma nova era de transformação no Colchester United, à medida que a aquisição multimilionária do clube da League Two chega à sua fase final. O lendário zagueiro faz parte, segundo relatos, de um grupo de investidores em negociações avançadas para adquirir o clube, onde deverá receber total autoridade sobre todas as principais decisões esportivas.

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    Terry lidera a oferta pública de aquisição

    O Colchester confirmou que está envolvido em negociações detalhadas com um grupo de investidores sobre uma possível venda. O ponto central desta oferta de 14 milhões de libras é Terry, pentacampeão da Premier League pelo Chelsea, que deve assistir ao jogo do Colchester contra o Accrington Stanley na noite de terça-feira. De acordo com o Telegraph Sport, caso a transação seja concretizada, Terry assumirá o controle total sobre a estratégia de contratações, o elenco e as nomeações para o cargo de técnico.

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    A diretoria confirma as negociações de venda

    Embora o lendário zagueiro central ainda não tenha se pronunciado publicamente, a atual diretoria do Community Stadium reconheceu que o acordo está caminhando para a conclusão. Essa transição poderia, potencialmente, aproveitar a experiência de Terry na base do Chelsea para facilitar futuros acordos de empréstimo para o time sediado em Essex.

    Ao abordar as negociações em andamento em um comunicado divulgado pelo clube, o proprietário Robbie Cowling disse: “O Colchester United está atualmente em discussões detalhadas com um consórcio a respeito de uma proposta de venda do clube. Nesta fase, não estamos em posição de comentar sobre quaisquer indivíduos ou empresas específicos envolvidos.

    "Mais detalhes só serão divulgados assim que a transação estiver totalmente concluída e todas as formalidades tiverem sido resolvidas. Enquanto isso, meu foco continua sendo garantir que qualquer decisão relativa à futura propriedade do clube seja a correta para o Colchester United, seus torcedores e seu sucesso a longo prazo."

  • Ambições de liderança

    Terry, que possui um diploma em gestão de clubes, há muito nutre ambições de assumir um cargo de liderança. O Telegraph Sport noticiou em 2023 que ele havia estudado a possibilidade de adquirir uma participação de 10% no Chelsea como parte de um consórcio que incluía o empresário do setor de tecnologia Harley Kisberg, o que envolvia o investimento de torcedores. Embora esses planos não tenham se concretizado, sua transição para uma função operacional abrangente no Colchester segue uma tendência de figuras de destaque investirem no futebol das divisões inferiores para impulsionar o crescimento profissional.

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    Um caminho ambicioso pela frente

    A chegada iminente de uma figura tão icônica ocorre num momento em que o time busca consolidar uma campanha estável, ocupando atualmente a 13ª posição na League Two, com 60 pontos em 42 partidas. Os jogadores de Danny Cowley enfrentam um calendário exigente até o final da temporada, e esse importante reforço de experiência pode ser vital para as perspectivas de contratações do elenco a longo prazo. Assim que as formalidades forem concluídas, o foco passará a ser se a imensa experiência de Terry poderá transformar o Colchester em um verdadeiro candidato ao acesso na próxima temporada.

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