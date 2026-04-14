John Terry, ícone do Chelsea, deve assumir o comando de todas as decisões relacionadas ao futebol no Colchester United, à medida que a aquisição de £ 14 milhões se aproxima da conclusão

Embora o lendário zagueiro central ainda não tenha se pronunciado publicamente, a atual diretoria do Community Stadium reconheceu que o acordo está caminhando para a conclusão. Essa transição poderia, potencialmente, aproveitar a experiência de Terry na base do Chelsea para facilitar futuros acordos de empréstimo para o time sediado em Essex.

Ao abordar as negociações em andamento em um comunicado divulgado pelo clube, o proprietário Robbie Cowling disse: “O Colchester United está atualmente em discussões detalhadas com um consórcio a respeito de uma proposta de venda do clube. Nesta fase, não estamos em posição de comentar sobre quaisquer indivíduos ou empresas específicos envolvidos.

"Mais detalhes só serão divulgados assim que a transação estiver totalmente concluída e todas as formalidades tiverem sido resolvidas. Enquanto isso, meu foco continua sendo garantir que qualquer decisão relativa à futura propriedade do clube seja a correta para o Colchester United, seus torcedores e seu sucesso a longo prazo."