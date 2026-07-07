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John Terry compara Jude Bellingham a Zinedine Zidane e alerta a Inglaterra de que ela PRECISA parar o craque do Arsenal para passar pela Noruega na Copa do Mundo
Terry compara Jude a Zizou
O ex-capitão do Chelsea já viu o suficiente das façanhas de Bellingham na Copa do Mundo para colocar o meio-campista no mesmo patamar que os grandes nomes do futebol. Após a emocionante vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México no Azteca, onde Bellingham marcou dois gols, Terry admitiu que está vendo traços de Zidane no jogo do jogador de 23 anos.
Em entrevista ao programa “Piers Morgan Uncensored”, Terry foi efusivo em seus elogios, afirmando: “Você viu o Jude ontem à noite? Eu o comparei a Zinedine Zidane e talvez tenha sido um pouco ambicioso, mas olhe para o jogo de ontem à noite e o que ele está fazendo: ele é incrível. Seus dois gols foram a cereja do bolo para mim, e que passe maravilhoso de Harry Kane para o segundo gol dele!”
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O grupo de liderança de elite da Inglaterra
Embora Bellingham esteja roubando as manchetes, Terry acredita que o núcleo desta seleção inglesa é o que a torna uma verdadeira candidata a levantar o troféu. O ex-zagueiro destacou um grupo específico de jogadores que se destacaram para liderar os Três Leões até as quartas de final da competição.
Terry observou: “Eles não podem se lesionar e precisam estar na vanguarda do nosso sucesso. Sem esses caras impulsionando a equipe, elevando o nível... há líderes no grupo. Harry Kane, já vimos isso em sua carreira no futebol; Jude Bellingham, mesmo sendo tão jovem, já está fazendo isso; Declan Rice; e também incluo Reece James nesse grupo.”
A ameaça de Odegaard
Apesar da euforia pela vitória sobre o México, uma partida difícil nas quartas de final contra a Noruega aguarda a equipe. Terry está convencido de que a chave para a vitória está em neutralizar o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, a quem ele considera o coração da seleção norueguesa. O meio-campista foi fundamental na vitória surpreendente da Noruega sobre o Brasil no início do torneio.
Terry alertou os jogadores de Tuchel: “Ouçam, a Noruega é uma boa seleção. Acho que eles são bem treinados. Acho que tudo o que funciona bem naquela equipe passa por Martin Odegaard. Se a Inglaterra conseguir neutralizar ele e Erling Haaland, então teremos uma chance enorme.”
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Como lidar com Haaland
Neutralizar Odegaard é apenas metade da batalha, já que Haaland continua a aterrorizar as defesas com sete gols em apenas quatro jogos, colocando o atacante do Manchester City lado a lado com Lionel Messi e Kylian Mbappé no topo da classificação da Chuteira de Ouro. Terry, um mestre nas artes defensivas, deu alguns conselhos severos a Marc Guehi e Ezri Konsa sobre como lidar com a máquina do Manchester City, apontando os erros de Gabriel Magalhães como uma lição.
Ao discutir a abordagem tática, Terry disse: “É difícil porque ele simplesmente consegue correr por trás de você. Ele é tão forte e tão rápido que você sempre precisa estar atento a isso. Quem mais eles têm na área? Um ou dois outros, mas não são uma ameaça tão grande quanto Haaland; então, quem estiver marcando Haaland na área, fique colado nele, mantenha-se totalmente focado nele, seja realmente egoísta e tire-o do jogo, porque a qualquer momento... Harry Kane faz isso, todos os grandes atacantes fazem isso, e Haaland provavelmente faz isso melhor do que qualquer um.”
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