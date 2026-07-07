John Terry compara Jude Bellingham a Zinedine Zidane e alerta a Inglaterra de que ela PRECISA parar o craque do Arsenal para passar pela Noruega na Copa do Mundo

O ex-capitão do Chelsea já viu o suficiente das façanhas de Bellingham na Copa do Mundo para colocar o meio-campista no mesmo patamar que os grandes nomes do futebol. Após a emocionante vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México no Azteca, onde Bellingham marcou dois gols, Terry admitiu que está vendo traços de Zidane no jogo do jogador de 23 anos.

Em entrevista ao programa “Piers Morgan Uncensored”, Terry foi efusivo em seus elogios, afirmando: “Você viu o Jude ontem à noite? Eu o comparei a Zinedine Zidane e talvez tenha sido um pouco ambicioso, mas olhe para o jogo de ontem à noite e o que ele está fazendo: ele é incrível. Seus dois gols foram a cereja do bolo para mim, e que passe maravilhoso de Harry Kane para o segundo gol dele!”



