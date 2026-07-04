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John Terry afirma que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, não ousaria repreender Trent Alexander-Arnold da mesma forma que fez com Djed Spence, enquanto Piers Morgan chama o astro do Tottenham de “um pirralho arrogante”
Fúria na linha lateral gera polêmica
Spence acabou sendo escalado no time titular da Copa do Mundo, e o lateral do Tottenham Hotspur foi alvo de uma reprimenda furiosa do técnico à beira do campo durante a recente partida da Inglaterra contra a República Democrática do Congo. A repreensão pública ocorreu após um incidente semelhante contra Gana, o que levantou questionamentos imediatos sobre o estilo de gestão do técnico, depois que várias estrelas criativas foram controversamente deixadas de fora da seleção para o torneio.
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Terry questiona a dinâmica da hierarquia
Ao participar do programa “World Cup Uncensored”, de Piers Morgan, Terry expressou profunda preocupação com a imagem transmitida pela reação de Tuchel. Ele sugeriu que os jogadores mais jovens ou recém-chegados ao elenco enfrentam um tratamento mais severo do que as superestrelas consagradas mundialmente.
Terry afirmou: “Não sei se vocês viram as imagens e os vídeos dele enlouquecendo com o Spence de novo durante a partida, na jogada do lançamento lateral. Não estou dizendo que ele esteja pegando no pé dele – mas parece que ele está realmente criticando-o. Mas vemos o incidente no treino sobre o qual falamos. Estou um pouco preocupado.
“Gosto muito do Tuchel e acho que ele é um técnico de primeira linha e de elite, mas quando vejo isso, penso: se fosse o Trent, não tenho certeza se ele se comportaria assim. Não tenho certeza se ele está falando assim com o Trent. E talvez essa seja uma das razões pelas quais ele escolheu alguns desses jogadores, porque ele pode agir assim com esses jogadores mais jovens ou com os novatos do elenco, na minha opinião. Isso é interessante.”
Tuchel já havia tentado justificar suas explosões verbais e a gestão rígida do lateral-direito desde o empate anterior contra Gana: “Eu queria que ele se envolvesse mais na fase ofensiva. Que iniciássemos nossos ataques um pouco mais abertos e que houvesse mais investidas pela última linha. Tenho que gritar porque, do contrário, ninguém me ouve.”
Comentaristas criticam a escolha do elenco
A polêmica intensificou os debates em torno das decisões controversas de Tuchel na escalação, que deixaram de fora do time figuras de destaque. Morgan não perdeu tempo e perguntou à lenda do Chelsea se a situação atual havia se tornado um conflito de personalidades, em vez de uma questão de habilidade futebolística.
O famoso apresentador de TV acrescentou: “Quero dizer, não se esqueça de que estamos falando de Djed Spence, que é um cara meio arrogante. Foi ele que, você sabe, se recusou a apertar a mão de Thomas Frank; foi ele que foi substituído e, em seguida, decidiu dar uma lição em Tudor voltando do banco e estendendo a mão.”
Terry então interrompeu o apresentador para aprofundar sua opinião sobre as capacidades do zagueiro e os sinais contraditórios de Tuchel como técnico: “Olha, não sou fã dele. Não acho que ele seja um bom zagueiro, nem um bom jogador de futebol. Ele jogou em um time do Spurs que está passando por muitas dificuldades este ano. Mas devo dizer que não vi o Tuchel fazer isso com mais ninguém. Parece que foram apenas duas ou três vezes que ele tirou o Spence do time. Mas, para mim, ele depois confiou nele e o escalou de novo. Concordo que é uma mensagem meio ambígua.”
Nicky Butt também criticou a abordagem rígida do técnico em relação à escalação, dizendo à Paddy Power: “Não me importa o que ele diga, e ele nunca vai admitir, mas a escalação está errada. Mas ele parece ser o tipo de técnico teimoso e arrogante, que simplesmente faz o que quer.
“No fundo, ele nunca vai admitir, mas sabe que deveria ter escalado Trent Alexander-Arnold, com 100% de certeza. Ele sabe que, faltando 15 minutos para o fim, com o placar em 0 a 0, deve ter olhado para o banco e desejado ter um Phil Foden ou um Cole Palmer lá.”
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O desafio de ser o país anfitrião se aproxima
Essas tensões são algo que Tuchel precisará resolver rapidamente, já que a Inglaterra enfrenta um confronto desafiador nas oitavas de final contra o México, país anfitrião do torneio. O time precisará demonstrar resiliência mental em um ambiente hostil, especialmente considerando a falta de fluidez ofensiva da equipe no terço final do campo. Uma seleção anfitriã altamente motivada será o teste definitivo para a obstinada filosofia de escalação do técnico, em que qualquer fracasso só aumentará as críticas aos jogadores que ficaram de fora.
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