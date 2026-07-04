John Terry afirma que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, não ousaria repreender Trent Alexander-Arnold da mesma forma que fez com Djed Spence, enquanto Piers Morgan chama o astro do Tottenham de “um pirralho arrogante”

Ao participar do programa “World Cup Uncensored”, de Piers Morgan, Terry expressou profunda preocupação com a imagem transmitida pela reação de Tuchel. Ele sugeriu que os jogadores mais jovens ou recém-chegados ao elenco enfrentam um tratamento mais severo do que as superestrelas consagradas mundialmente.

Terry afirmou: “Não sei se vocês viram as imagens e os vídeos dele enlouquecendo com o Spence de novo durante a partida, na jogada do lançamento lateral. Não estou dizendo que ele esteja pegando no pé dele – mas parece que ele está realmente criticando-o. Mas vemos o incidente no treino sobre o qual falamos. Estou um pouco preocupado.

“Gosto muito do Tuchel e acho que ele é um técnico de primeira linha e de elite, mas quando vejo isso, penso: se fosse o Trent, não tenho certeza se ele se comportaria assim. Não tenho certeza se ele está falando assim com o Trent. E talvez essa seja uma das razões pelas quais ele escolheu alguns desses jogadores, porque ele pode agir assim com esses jogadores mais jovens ou com os novatos do elenco, na minha opinião. Isso é interessante.”

Tuchel já havia tentado justificar suas explosões verbais e a gestão rígida do lateral-direito desde o empate anterior contra Gana: “Eu queria que ele se envolvesse mais na fase ofensiva. Que iniciássemos nossos ataques um pouco mais abertos e que houvesse mais investidas pela última linha. Tenho que gritar porque, do contrário, ninguém me ouve.”



