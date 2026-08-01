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John Stones vai "elevar o nível" com seu "carisma", diz técnico da Inter ao elogiar novo reforço antes de duelo com o Manchester City
Chivu celebra a chegada de Stones
O técnico da Inter, Chivu, celebrou a chegada de Stones antes do confronto de sua equipe com o Manchester City em Hong Kong, neste sábado. O treinador romeno ressaltou que, embora seu elenco ainda não tenha atingido 100% da forma física durante a pré-temporada, Stones traz um impulso vital em termos de liderança. A partida servirá como um teste essencial de ritmo de jogo para o elenco antes de retornar à Itália para o restante da programação de pré-temporada.
- Getty Images Sport
Chefe da Inter elogia zagueiro
Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Chivu expressou abertamente sua satisfação por garantir a contratação do defensor inglês. Ele afirmou: "Estou feliz com a chegada dele; ele é importante para nós por muitos motivos, pela sua qualidade, sua personalidade e seu carisma. Ele eleva o nível da nossa defesa.
"Neste momento, estamos aproveitando quem temos aqui, esperando por aqueles que retornam das férias pós-Copa do Mundo, e então ainda temos um mês restante na janela de transferências. O elenco é competitivo, mas você sempre precisa de jogadores-chave que possam fazer você dar esse salto de qualidade e permitir que você permaneça alinhado com as ambições deste clube."
Sobre o teste contra a equipe de Enzo Maresca e a abordagem do clube no mercado de transferências, o treinador acrescentou: "É especial enfrentar um grande time como o City. Obviamente, não estamos 100% fisicamente, mas faremos o nosso melhor. O elenco é competitivo, mas sempre há necessidade de jogadores importantes. Stones eleva o nível. Estamos de olho em oportunidades."
Inter busca mais opções para o elenco
A chegada de Stones não marcará o fim dos negócios de verão da Inter, com o clube buscando ativamente reforços para fortalecer a posição pela direita.
Chivu pediu calma ao mesmo tempo em que reiterou o compromisso da equipe em elevar o nível geral do elenco: "É preciso paciência, o mercado ainda é longo. Todos nós somos bons em entender o que está faltando agora, especialmente em relação à profundidade do elenco.
"Sempre pedi para elevar o nível e trazer jogadores importantes que queiram fazer parte deste grupo maravilhoso. Estamos atentos às oportunidades de elevar o nível que esses rapazes mantêm há muitos anos."
- Jan Huebner
Inter se prepara para a estreia
O amistoso contra o City serve como um parâmetro vital para Chivu avaliar a condição física e o ajuste tático de sua equipe antes do retorno à Itália. Integrar Stones à linha defensiva seguirá como foco principal ao longo do restante da pré-temporada para estabelecer um forte entrosamento em campo. A Inter dará o pontapé inicial oficial em sua campanha na Serie A 2026-27 com uma partida em casa contra o Monza em 22 de agosto.
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