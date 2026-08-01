Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Chivu expressou abertamente sua satisfação por garantir a contratação do defensor inglês. Ele afirmou: "Estou feliz com a chegada dele; ele é importante para nós por muitos motivos, pela sua qualidade, sua personalidade e seu carisma. Ele eleva o nível da nossa defesa.

"Neste momento, estamos aproveitando quem temos aqui, esperando por aqueles que retornam das férias pós-Copa do Mundo, e então ainda temos um mês restante na janela de transferências. O elenco é competitivo, mas você sempre precisa de jogadores-chave que possam fazer você dar esse salto de qualidade e permitir que você permaneça alinhado com as ambições deste clube."

Sobre o teste contra a equipe de Enzo Maresca e a abordagem do clube no mercado de transferências, o treinador acrescentou: "É especial enfrentar um grande time como o City. Obviamente, não estamos 100% fisicamente, mas faremos o nosso melhor. O elenco é competitivo, mas sempre há necessidade de jogadores importantes. Stones eleva o nível. Estamos de olho em oportunidades."