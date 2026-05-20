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John Stones se reunirá com Vincent Kompany e Harry Kane? O Bayern de Munique planeja uma oferta para contratar o zagueiro do Manchester City, com o contingente inglês prestes a crescer neste verão
O Bayern de Munique planeja uma reformulação da defesa
De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o Bayern está considerando seriamente uma jogada surpreendente para garantir os serviços de Stones. O gigante alemão identificou o jogador de 31 anos como um dos principais alvos em sua busca por reforçar a defesa. Caso o clube leve adiante seu interesse, estará em uma posição privilegiada para garantir sua contratação. Stones deve se tornar um jogador sem contrato neste verão, após passar 10 anos incríveis em Manchester, o que o torna uma das opções mais atraentes do mercado. Uma transferência para a Alemanha permitiria que ele se reunisse com seu ex-companheiro Kompany, que agora comanda o time bávaro, além de se juntar ao capitão da seleção nacional, Kane.
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O fim de uma década gloriosa
Stones chegou ao City vindo do Everton por 47,5 milhões de libras em 2016, tornando-se a segunda contratação de Pep Guardiola. Em 293 partidas, ele marcou 19 gols e ajudou o time a conquistar seis títulos da Premier League, além de um cobiçado troféu da Liga dos Campeões. Apesar de seu status de lenda, lesões recentes limitaram seu impacto.
Guardiola abordou recentemente essa questão, afirmando: “Não posso julgar seu desempenho porque ele tem estado um pouco fora de forma. Não tenho dúvidas em relação ao John. Quando ele atinge seu nível, é um zagueiro central de ponta. Só quero que ele esteja em forma e, infelizmente, como na temporada passada, na maioria das vezes isso não é possível. Ele é um companheiro de equipe adorável e incrível.”
Enfrentando a concorrência em todo o continente
Embora o campeão da Bundesliga seja uma opção extremamente atraente, ele não é o único clube acompanhando a situação. Tem-se falado de um retorno sentimental ao Everton, enquanto os gigantes espanhóis do Barcelona e o recém-promovido Coventry City também manifestaram interesse. No entanto, a imensa atração de jogar pelo Bayern, aliada à chance de trabalhar sob o comando de Kompany, pode ser decisiva. O time alemão está desesperado para renovar seu elenco após sofrer uma derrota dolorosa por 6 a 5 no placar agregado para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, apesar de ter reconquistado com facilidade o título do campeonato nacional. Adicionar um jogador versátil e vencedor inveterado às suas fileiras, sem dúvida, elevaria a solidez defensiva do time.
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O que vem por aí para o zagueiro?
Antes de definir seu futuro no clube, espera-se que Stones desempenhe um papel crucial na seleção inglesa de Thomas Tuchel na próxima Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Enquanto isso, o Bayern está totalmente focado em conquistar a dobradinha nacional ao enfrentar o Stuttgart na final da DFB-Pokal neste fim de semana, na esperança de ganhar impulso para a próxima temporada.