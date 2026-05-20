John Stones se reunirá com Vincent Kompany e Harry Kane? O Bayern de Munique planeja uma oferta para contratar o zagueiro do Manchester City, com o contingente inglês prestes a crescer neste verão

Stones chegou ao City vindo do Everton por 47,5 milhões de libras em 2016, tornando-se a segunda contratação de Pep Guardiola. Em 293 partidas, ele marcou 19 gols e ajudou o time a conquistar seis títulos da Premier League, além de um cobiçado troféu da Liga dos Campeões. Apesar de seu status de lenda, lesões recentes limitaram seu impacto.

Guardiola abordou recentemente essa questão, afirmando: “Não posso julgar seu desempenho porque ele tem estado um pouco fora de forma. Não tenho dúvidas em relação ao John. Quando ele atinge seu nível, é um zagueiro central de ponta. Só quero que ele esteja em forma e, infelizmente, como na temporada passada, na maioria das vezes isso não é possível. Ele é um companheiro de equipe adorável e incrível.”