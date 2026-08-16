Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

John Stones marca sua estreia pela Inter com um golaço, enquanto o ex-Manchester City mira a glória da Liga dos Campeões

J. Stones
Inter de Milão
Amistosos de clubes
Campeonato Italiano

John Stones não perdeu tempo para causar impacto em seu novo clube, marcando um golaço da vitória em sua estreia pela Inter contra o Real Betis no San Nicola. O ex-jogador do Manchester City mostrou exatamente por que a Inter brigou por sua contratação, com uma finalização precisa que sugeriu que ele será muito mais do que apenas um reforço defensivo.

  • Uma estreia dos sonhos em Bari

    Stones chegou oficialmente ao futebol italiano, e fez isso com o tipo de eficiência clínica normalmente reservada aos atacantes de elite que ele é pago para parar. Em sua primeira partida pela Inter, em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis, o internacional inglês precisou de apenas alguns minutos para colocar seu nome na súmula. Entrando em campo com apenas vinte minutos restantes no relógio, Stones exibiu sua qualidade técnica.

    O momento decisivo chegou no fim do jogo, quando Stones avançou para uma bola parada. Mostrando o instinto predador de um camisa 9 experiente, ele subiu para encontrar a bola alçada e executou um soberbo desvio de pé direito em direção à trave mais distante. Foi uma finalização descrita por quem acompanhava como "à la Lautaro" pela execução e pelo tempo de bola, garantindo uma vitória por 1 a 0 para o gigante italiano.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Em busca da glória europeia em Milão

    Stones expressou sua satisfação com o impacto imediato que causou nas icônicas listras pretas e azuis. O inglês está determinado a levar o maior prêmio do futebol europeu de clubes para San Siro, depois de já ter conquistado a competição com o Manchester City.

    Ao refletir sobre sua nova jornada, Stones deu uma reação emocionada à sua atuação de estreia e ao peso da camisa que agora veste. O ex-jogador do Everton disse: "A camisa da Inter é uma das mais bonitas da história do futebol: você consegue sentir a grandeza do clube em todos os lugares, tenho orgulho de fazer parte deste time especial. Queremos escrever novas páginas na história. A Serie A é difícil, há muitos times que vão brigar pelas vagas na Champions League. Saí da minha zona de conforto, quero levar a Champions League aos torcedores."

  • Reencontrou rostos conhecidos

    Um fator-chave na adaptação de Stones à vida na Itália será a presença de vários rostos familiares no vestiário da Inter. Aos 32 anos, ele está se reencontrando com Manuel Akanji, seu ex-parceiro de defesa no Man City. A dupla dividiu o campo de forma marcante quando o City derrotou a Inter na final da Champions League de 2023, em Istambul, mas agora tem a missão de formar uma muralha intransponível justamente pelo clube que um dia impediu.

    Stones falou com carinho sobre seu parceiro, destacando o respeito mútuo que existe entre os dois defensores de classe mundial. "Manuel é uma pessoa fantástica e genuína. Um jogador de classe mundial, estou feliz por me reencontrar com ele", observou Stones.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adaptando-se ao estilo italiano

    A mudança representa uma mudança tática significativa para Stones, que passou quase uma década aperfeiçoando a função de "Stonesy" como um híbrido de zagueiro e meio-campista em Manchester. Agora, ele enfrenta o desafio de se adaptar a um ambiente da Serie A que se orgulha da disciplina tática e de estruturas defensivas diversas. "Estou animado com este desafio e quero aprender um novo estilo de jogo com o qual não estou acostumado", concluiu Stones.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON