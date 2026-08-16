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John Stones marca sua estreia pela Inter com um golaço, enquanto o ex-Manchester City mira a glória da Liga dos Campeões
Uma estreia dos sonhos em Bari
Stones chegou oficialmente ao futebol italiano, e fez isso com o tipo de eficiência clínica normalmente reservada aos atacantes de elite que ele é pago para parar. Em sua primeira partida pela Inter, em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis, o internacional inglês precisou de apenas alguns minutos para colocar seu nome na súmula. Entrando em campo com apenas vinte minutos restantes no relógio, Stones exibiu sua qualidade técnica.
O momento decisivo chegou no fim do jogo, quando Stones avançou para uma bola parada. Mostrando o instinto predador de um camisa 9 experiente, ele subiu para encontrar a bola alçada e executou um soberbo desvio de pé direito em direção à trave mais distante. Foi uma finalização descrita por quem acompanhava como "à la Lautaro" pela execução e pelo tempo de bola, garantindo uma vitória por 1 a 0 para o gigante italiano.
- AFP
Em busca da glória europeia em Milão
Stones expressou sua satisfação com o impacto imediato que causou nas icônicas listras pretas e azuis. O inglês está determinado a levar o maior prêmio do futebol europeu de clubes para San Siro, depois de já ter conquistado a competição com o Manchester City.
Ao refletir sobre sua nova jornada, Stones deu uma reação emocionada à sua atuação de estreia e ao peso da camisa que agora veste. O ex-jogador do Everton disse: "A camisa da Inter é uma das mais bonitas da história do futebol: você consegue sentir a grandeza do clube em todos os lugares, tenho orgulho de fazer parte deste time especial. Queremos escrever novas páginas na história. A Serie A é difícil, há muitos times que vão brigar pelas vagas na Champions League. Saí da minha zona de conforto, quero levar a Champions League aos torcedores."
Reencontrou rostos conhecidos
Um fator-chave na adaptação de Stones à vida na Itália será a presença de vários rostos familiares no vestiário da Inter. Aos 32 anos, ele está se reencontrando com Manuel Akanji, seu ex-parceiro de defesa no Man City. A dupla dividiu o campo de forma marcante quando o City derrotou a Inter na final da Champions League de 2023, em Istambul, mas agora tem a missão de formar uma muralha intransponível justamente pelo clube que um dia impediu.
Stones falou com carinho sobre seu parceiro, destacando o respeito mútuo que existe entre os dois defensores de classe mundial. "Manuel é uma pessoa fantástica e genuína. Um jogador de classe mundial, estou feliz por me reencontrar com ele", observou Stones.
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Adaptando-se ao estilo italiano
A mudança representa uma mudança tática significativa para Stones, que passou quase uma década aperfeiçoando a função de "Stonesy" como um híbrido de zagueiro e meio-campista em Manchester. Agora, ele enfrenta o desafio de se adaptar a um ambiente da Serie A que se orgulha da disciplina tática e de estruturas defensivas diversas. "Estou animado com este desafio e quero aprender um novo estilo de jogo com o qual não estou acostumado", concluiu Stones.
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