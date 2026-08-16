Stones chegou oficialmente ao futebol italiano, e fez isso com o tipo de eficiência clínica normalmente reservada aos atacantes de elite que ele é pago para parar. Em sua primeira partida pela Inter, em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis, o internacional inglês precisou de apenas alguns minutos para colocar seu nome na súmula. Entrando em campo com apenas vinte minutos restantes no relógio, Stones exibiu sua qualidade técnica.

O momento decisivo chegou no fim do jogo, quando Stones avançou para uma bola parada. Mostrando o instinto predador de um camisa 9 experiente, ele subiu para encontrar a bola alçada e executou um soberbo desvio de pé direito em direção à trave mais distante. Foi uma finalização descrita por quem acompanhava como "à la Lautaro" pela execução e pelo tempo de bola, garantindo uma vitória por 1 a 0 para o gigante italiano.