AFP
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John Stones está em negociações com a Inter e a Juventus, enquanto o ícone do Manchester City abre as portas para um novo desafio na Série A
Fim de uma era de ouro no Man City
Stones está disponível para uma transferência gratuita após deixar o City com o término de seu contrato em 30 de junho. O jogador de 32 anos passou 10 temporadas no Etihad, conquistando seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2022-23 durante uma era de grande sucesso em Manchester.
Apesar da idade, o zagueiro central continuou fazendo parte dos planos da Inglaterra durante toda a campanha que levou a seleção às semifinais da Copa do Mundo de 2026, sendo titular em três partidas, incluindo as quartas de final e a semifinal, além de ter entrado como reserva na vitória nas oitavas de final contra o México. Consequentemente, seu valor continua incrivelmente alto em toda a Europa, com clubes de elite considerando sua disponibilidade uma oportunidade única no mercado.
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Gigantes italianos lideram a disputa por Stones
O Inter e a Juventus já iniciaram negociações formais com seus representantes, à medida que a disputa pela sua contratação se intensifica. De acordo com Fabrizio Romano, o zagueiro da seleção inglesa está considerando seriamente uma transferência para a Itália, destino ao qual ele estaria aberto, já que busca um novo desafio.
A chance de contratar um jogador de tão grande prestígio o tornou uma prioridade máxima para os dois gigantes da Série A. O experiente zagueiro oferece uma rara combinação de serenidade e inteligência tática que, na opinião dos possíveis interessados, transformaria e elevaria imediatamente suas defesas.
Os interessados da Premier League continuam de olho
A Itália não é a única opção em jogo. O Arsenal tem sido apontado como interessado em Stones, já que o técnico Mikel Arteta busca uma substituição para o lesionado William Saliba — uma conexão facilitada pelos três anos em que Arteta atuou como assistente de Pep Guardiola no City, onde se familiarizou com o estilo de jogo de Stones.
O Chelsea também foi citado como um dos clubes que acompanham a situação. Como não há valor de transferência envolvido, a decisão final cabe inteiramente a Stones e à sua avaliação de qual é o melhor destino para a próxima etapa de sua carreira.
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A questão da aptidão física que paira sobre qualquer mudança
Seja qual for o clube que vencer a disputa, ele estará assumindo certo risco. Stones disputou apenas 439 minutos na Premier League na última temporada devido a problemas na coxa, na panturrilha e nos músculos, após uma campanha igualmente interrompida na temporada anterior, na qual ele jogou apenas 547 minutos, e nunca ultrapassou 59% dos minutos disponíveis no campeonato em nenhuma temporada durante sua década no City. É o tipo de histórico de lesões que pode influenciar não apenas o interesse da Série A, mas também os termos de qualquer contrato que venha a ser oferecido a ele.
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