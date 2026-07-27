John Stones está em negociações com a Inter e a Juventus, enquanto o ícone do Manchester City abre as portas para um novo desafio na Série A

Stones está disponível para uma transferência gratuita após deixar o City com o término de seu contrato em 30 de junho. O jogador de 32 anos passou 10 temporadas no Etihad, conquistando seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2022-23 durante uma era de grande sucesso em Manchester.

Apesar da idade, o zagueiro central continuou fazendo parte dos planos da Inglaterra durante toda a campanha que levou a seleção às semifinais da Copa do Mundo de 2026, sendo titular em três partidas, incluindo as quartas de final e a semifinal, além de ter entrado como reserva na vitória nas oitavas de final contra o México. Consequentemente, seu valor continua incrivelmente alto em toda a Europa, com clubes de elite considerando sua disponibilidade uma oportunidade única no mercado.



