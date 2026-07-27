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Moataz Bellah El Hadedy

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John Stones está em negociações com a Inter e a Juventus, enquanto o ícone do Manchester City abre as portas para um novo desafio na Série A

Mercado da bola
J. Stones
Manchester City
Inter de Milão
Juventus
Campeonato Italiano

Tanto a Inter quanto a Juventus iniciaram negociações com os representantes de John Stones nesta semana, com o zagueiro do Manchester City demonstrando verdadeira disposição para um novo começo na Série A, à medida que sua busca de 32 anos por um novo capítulo ganha forma após sua saída do Etihad.

  • Fim de uma era de ouro no Man City

    Stones está disponível para uma transferência gratuita após deixar o City com o término de seu contrato em 30 de junho. O jogador de 32 anos passou 10 temporadas no Etihad, conquistando seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2022-23 durante uma era de grande sucesso em Manchester.

    Apesar da idade, o zagueiro central continuou fazendo parte dos planos da Inglaterra durante toda a campanha que levou a seleção às semifinais da Copa do Mundo de 2026, sendo titular em três partidas, incluindo as quartas de final e a semifinal, além de ter entrado como reserva na vitória nas oitavas de final contra o México. Consequentemente, seu valor continua incrivelmente alto em toda a Europa, com clubes de elite considerando sua disponibilidade uma oportunidade única no mercado.


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    Gigantes italianos lideram a disputa por Stones

    O Inter e a Juventus já iniciaram negociações formais com seus representantes, à medida que a disputa pela sua contratação se intensifica. De acordo com Fabrizio Romano, o zagueiro da seleção inglesa está considerando seriamente uma transferência para a Itália, destino ao qual ele estaria aberto, já que busca um novo desafio.

    A chance de contratar um jogador de tão grande prestígio o tornou uma prioridade máxima para os dois gigantes da Série A. O experiente zagueiro oferece uma rara combinação de serenidade e inteligência tática que, na opinião dos possíveis interessados, transformaria e elevaria imediatamente suas defesas.

  • Os interessados da Premier League continuam de olho

    A Itália não é a única opção em jogo. O Arsenal tem sido apontado como interessado em Stones, já que o técnico Mikel Arteta busca uma substituição para o lesionado William Saliba — uma conexão facilitada pelos três anos em que Arteta atuou como assistente de Pep Guardiola no City, onde se familiarizou com o estilo de jogo de Stones.

    O Chelsea também foi citado como um dos clubes que acompanham a situação. Como não há valor de transferência envolvido, a decisão final cabe inteiramente a Stones e à sua avaliação de qual é o melhor destino para a próxima etapa de sua carreira.

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    A questão da aptidão física que paira sobre qualquer mudança

    Seja qual for o clube que vencer a disputa, ele estará assumindo certo risco. Stones disputou apenas 439 minutos na Premier League na última temporada devido a problemas na coxa, na panturrilha e nos músculos, após uma campanha igualmente interrompida na temporada anterior, na qual ele jogou apenas 547 minutos, e nunca ultrapassou 59% dos minutos disponíveis no campeonato em nenhuma temporada durante sua década no City. É o tipo de histórico de lesões que pode influenciar não apenas o interesse da Série A, mas também os termos de qualquer contrato que venha a ser oferecido a ele.