John Stones está "animado por estar aqui" enquanto o ex-zagueiro do Manchester City chega a Milão para concluir transferência para a Inter

A espera está quase no fim para os torcedores da Inter, já que Stones chegou a Milão para acertar os últimos detalhes de sua transferência para San Siro. Após uma década de domínio no Etihad Stadium, o jogador de 32 anos está prestes a iniciar um novo capítulo na Itália, levando uma vasta experiência da elite europeia para a linha defensiva de Christian Chivu.

Ao chegar, Stones deixou clara sua empolgação com o desafio que vem pela frente em uma nova liga. "Estou animado por estar aqui, muito obrigado. Vejo vocês em breve, tchau", disse o defensor. De acordo com Sky Italia, o zagueiro está programado para realizar seus exames médicos e obter seu certificado de aptidão esportiva no CONI ainda hoje. Assim que essas formalidades forem concluídas, ele deve assinar um contrato de dois anos no valor de € 4 milhões por temporada.



