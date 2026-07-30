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John Stones está "animado por estar aqui" enquanto o ex-zagueiro do Manchester City chega a Milão para concluir transferência para a Inter
A chegada da Inter por estrela da Inglaterra
A espera está quase no fim para os torcedores da Inter, já que Stones chegou a Milão para acertar os últimos detalhes de sua transferência para San Siro. Após uma década de domínio no Etihad Stadium, o jogador de 32 anos está prestes a iniciar um novo capítulo na Itália, levando uma vasta experiência da elite europeia para a linha defensiva de Christian Chivu.
Ao chegar, Stones deixou clara sua empolgação com o desafio que vem pela frente em uma nova liga. "Estou animado por estar aqui, muito obrigado. Vejo vocês em breve, tchau", disse o defensor. De acordo com Sky Italia, o zagueiro está programado para realizar seus exames médicos e obter seu certificado de aptidão esportiva no CONI ainda hoje. Assim que essas formalidades forem concluídas, ele deve assinar um contrato de dois anos no valor de € 4 milhões por temporada.
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A reformulação defensiva de Chivu começa a ganhar forma
A chegada de Stones é vista como um grande golpe de mercado para a Inter na tentativa de defender seu Scudetto. Chivu tem sido enfático sobre o desejo de acrescentar experiência comprovada de títulos à sua linha defensiva, e Stones se encaixa perfeitamente nesse perfil. Durante sua passagem pelo Manchester City, o defensor somou 20 títulos importantes, incluindo seis troféus da Premier League e um da Liga dos Campeões.
No entanto, a contratação de Stones pode não ser o fim do recrutamento defensivo da Inter neste verão europeu. O diretor esportivo do clube, Piero Ausilio, confirmou recentemente que discussões ativas estão em andamento por Cristian Romero, capitão do Tottenham. O vencedor da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina segue como alvo prioritário, e existe a possibilidade de que tanto Stones quanto Romero cheguem caso Benjamin Pavard deixe San Siro durante a atual janela de transferências.
Além das posições de zaga, a Inter teria identificado Djed Spence como seu alvo prioritário para reforçar as alas.
Preocupações com a condição física e a forma na Copa do Mundo
Apesar de seu pedigree inegável, a campanha 2025-26 foi desafiadora para Stones por causa de problemas físicos persistentes. Problemas na coxa e na panturrilha o limitaram a apenas 18 partidas em todas as competições, levantando dúvidas sobre sua durabilidade a longo prazo. No entanto, ele silenciou parte dessas dúvidas com suas atuações pela Inglaterra na Copa do Mundo, em que disputou cinco jogos e ajudou a seleção inglesa a garantir o terceiro lugar.
O departamento médico da Inter prestará muita atenção a essas preocupações com lesões ao realizar hoje seus exames físicos. Os nerazzurri apostam no fato de que um novo começo em um novo ambiente ajudará o defensor a deixar para trás seus recentes problemas físicos.
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Detalhes finais antes do anúncio oficial
Todos os sinais apontam para um anúncio oficial nas próximas 24 a 48 horas, desde que não haja contratempos de última hora durante o processo de exames médicos. O acordo representa um duro golpe para Arsenal e Chelsea, ambos fortemente ligados ao defensor após sua saída de Manchester.
O experiente defensor deixa o Manchester City como uma das figuras mais condecoradas nos 132 anos de história do clube. Seu período sob o comando de Pep Guardiola o transformou em um dos defensores com melhor saída de bola do mundo, uma característica que Chivu está ansioso para integrar ao elenco da Inter.
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