John Stones confirma que vai deixar o Manchester City após uma década repleta de títulos em um vídeo emocionante

Stones acrescentou em um vídeo emocionante publicado no seu Instagram: "Este foi o meu lar nos últimos 10 anos e continuará sendo o meu lar pelo resto da vida. Foi uma verdadeira montanha-russa em muitos aspectos. Cheguei aqui ainda criança e agora vou embora como um homem — tendo me tornado pai, marido e, em campo, um jogador muito realizado. Realizei todos os meus sonhos e conquistei tudo aquilo que vim buscar aqui.

No início da minha carreira aqui, nunca imaginei que estaria nesta posição. Em primeiro lugar, por ter conquistado tudo, mas também pelo amor e pelo vínculo com todos. Todos os sonhos foram superados com louvor.”

Stones foi a segunda contratação de Guardiola no City, tornando-se o segundo zagueiro mais caro do mundo na época.

“Não acho que teria sido nem de longe tão bem-sucedido sem ele”, disse Stones. “Sou muito grato por ter podido passar tanto tempo com ele, conquistar tudo com ele. Sinto-me sortudo e grato pelo que ele fez por mim.”



