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John Stones confirma que vai deixar o Manchester City após uma década repleta de títulos em um vídeo emocionante
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O fim de uma era icônica da Etihad
Stones confirmou oficialmente sua saída iminente do Manchester City, marcando o fim de uma das passagens individuais de maior sucesso na história do clube. O jogador de 31 anos anunciou sua decisão por meio de uma postagem emocionante nas redes sociais, relembrando uma década repleta de domínio sem precedentes tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
Refletindo sobre sua trajetória de jovem promessa a ícone do clube, Stones escreveu na legenda de uma nova postagem no Instagram: “Dizem que todas as coisas boas têm um fim… mas o que vivemos foi o melhor e permanecerá para sempre como parte de mim”. Ele segue os passos do também veterano Bernardo Silva, que confirmou sua saída emocionante no início deste mês, enquanto o City inicia uma importante transição no elenco.
Uma despedida emocionante
Stones acrescentou em um vídeo emocionante publicado no seu Instagram: "Este foi o meu lar nos últimos 10 anos e continuará sendo o meu lar pelo resto da vida. Foi uma verdadeira montanha-russa em muitos aspectos. Cheguei aqui ainda criança e agora vou embora como um homem — tendo me tornado pai, marido e, em campo, um jogador muito realizado. Realizei todos os meus sonhos e conquistei tudo aquilo que vim buscar aqui.
No início da minha carreira aqui, nunca imaginei que estaria nesta posição. Em primeiro lugar, por ter conquistado tudo, mas também pelo amor e pelo vínculo com todos. Todos os sonhos foram superados com louvor.”
Stones foi a segunda contratação de Guardiola no City, tornando-se o segundo zagueiro mais caro do mundo na época.
“Não acho que teria sido nem de longe tão bem-sucedido sem ele”, disse Stones. “Sou muito grato por ter podido passar tanto tempo com ele, conquistar tudo com ele. Sinto-me sortudo e grato pelo que ele fez por mim.”
Uma década de conquistas sem precedentes
Desde que chegou do Everton em 2016, Stones tem sido uma peça fundamental da era de maior sucesso da história do Manchester City. Durante sua passagem por Manchester, o zagueiro ajudou o clube a conquistar 19 troféus importantes, incluindo seis títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e a Liga dos Campeões em 2023. Sua capacidade de avançar para o meio-campo e ditar o ritmo do jogo tornou-se uma marca registrada da campanha do City que resultou na conquista do triplo.
Em comunicado oficial confirmando sua saída, o clube declarou: “John Stones deixará o Manchester City no verão, encerrando uma passagem memorável e extremamente bem-sucedida de dez anos no Etihad.
“Dotado de uma técnica maravilhosa, um alcance de passe sublime aliado a um ritmo de trabalho excelente e uma leitura perspicaz do jogo, Stones foi, em muitos aspectos, a própria personificação do City de Pep Guardiola. Agora, o clube e todos os nossos torcedores dedicarão um tempo para prestar uma homenagem e uma despedida dignas a um excelente servidor do Manchester City Football Club no final da temporada.”
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As dificuldades com a boa forma física e o capítulo final
Apesar de seu status de lenda do clube, a decisão de se separarem surge em um momento difícil para Stones no que diz respeito à sua condição física. As lesões limitaram significativamente seu impacto nas duas últimas temporadas, e o zagueiro não é titular em nenhuma partida da Premier League desde outubro. Com o contrato prestes a expirar, ambas as partes decidiram que um novo começo é o melhor caminho a seguir, já que o City busca renovar suas opções defensivas.
No entanto, a história ainda não chegou ao fim. Stones continua fazendo parte do elenco na busca por mais títulos nas últimas semanas da temporada 2025-26. Com a disputa pelo título da Premier League chegando ao auge e a final da FA Cup se aproximando, o jogador carinhosamente conhecido como o “Beckenbauer de Barnsley” espera adicionar mais um conjunto de troféus à sua enorme coleção antes de se despedir definitivamente dos torcedores do Cityzens.