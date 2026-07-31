Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones, sem dúvida, entra para a história como uma lenda do clube apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante do seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido neste movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento da Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse uma prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mercado, já que, segundo relatos, superou Chelsea e Arsenal na disputa pela contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é a oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará no San Siro o ex-companheiro de City Manuel Akanji e vai acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua trajetória pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis