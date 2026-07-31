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Tudo sobre apostas na GOAL
John Stones Inter GFXGetty/ GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

John Stones, atormentado por lesões, precisava de um recomeço na Inter após a inevitável saída do Manchester City: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
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M. Palestra
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B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e isso não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso se transferindo por altas quantias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e os perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones, sem dúvida, entra para a história como uma lenda do clube apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante do seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido neste movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento da Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse uma prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mercado, já que, segundo relatos, superou Chelsea e Arsenal na disputa pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é a oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará no San Siro o ex-companheiro de City Manuel Akanji e vai acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua trajetória pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (do Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por quase ter triplicado seu dinheiro em um intervalo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave das equipes campeãs da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois que o Palace gastou pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, já que nenhuma de suas atuais opções confusas se destacou como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes citados, o que provavelmente significaria a saída de múltiplos integrantes do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entende que, embora seja um valor um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um preço razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League, internacional absoluto da França, e que está se aproximando dos anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill imediatamente dá ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para servir de base. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, virou internacional absoluto da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve papel tão fundamental tanto na classificação da equipe para a Liga Europa quanto na caminhada até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, sendo que o Forest diz ser a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um sucessor à altura do trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter esse perfil. É um jogador já testado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem disputou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri não estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (do Chelsea para o Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treino de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação condicional de compra. Foi reportado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste estágio qual será o valor, mas imagina-se que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo que deixará o clube muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido devido ao fato de Garnacho já vir há algum tempo sem mostrar a vivacidade e a marra que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de repetir os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios envolvendo Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer a pena, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará enganado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um clube do chamado “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo positivo para a nova contratação. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito fácil de ser convertido em compra por obrigação condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente esteve incluído em uma lista de relacionados. O treinador já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse jogando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, junto ao Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente alcançando a avaliação do campeão belga para o ponta. O clube vendedor estava em posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas no pós-Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O jogador da seleção grega teve uma grande temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez tenha de ser paciente para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem malsucedida pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente foi o melhor que o clube poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas um ano restante de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund vai receber de forma imediata, mas não se deve esquecer que ele teve um número considerável de lesões e lutou para manter regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muitas críticas ao Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se revelar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma superestrela em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, será exigido muito mais de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, este parece ser o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao recém-coroado campeão Arsenal, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela qual esperar, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram completamente impotentes para impedir que seu bem mais valioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que fortalece o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um baita golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Champions League, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do ‘esquadrão bomba’ do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores em termos de encontrar um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que assumisse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi convencido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar na Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de equipe nas categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, podemos ver algumas comemorações ‘frias’ durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um golaço na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo realmente difícil de aceitar, sobretudo porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United estava preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o fracasso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave defendendo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League, que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se revelando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City nesta fase da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro nível em termos de prestígio, o que faz desta uma enorme transferência para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o acerto da venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube irmão Strasbourg para fazer parte do elenco principal, atuando regularmente ao longo da campanha 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, contratado ainda jovem e de alto potencial junto ao clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto amargo, mas o dinheiro substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se transformar em um talento de nível mundial em Old Trafford, este não será um acordo lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa dúvida de todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em pânico, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a busca por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado por um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de mais opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que esteve entrando e saindo do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de 'futebol regular no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca de comando técnico no Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu futuro ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com o clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, sustentado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu aos Magpies um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram torrados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou no time de Eddie Howe terminando em 12º na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que esse provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a quantia de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85m por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, fica em aberto. Talvez seja apenas mais uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116m, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O jogador da seleção italiana provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para prosperar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que deem certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Mesmo assim, ele ainda é, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Em defesa da Inter, suas mãos podem muito bem ter estado atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais uma jogada muito astuta de Real, que vem ganhando reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real pagou, e essa quantia fica bem abaixo dos €30 milhões que, segundo relatos, o Real havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é mais um defensor pelo lado direito que é, sem dúvida, mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 jogos atuando como ala-direito, enquanto ajudava a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de alcançar duas finais da Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, após supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma quantia enorme, que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério nesta janela de transferências. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um jogador muito talentoso, de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos também pelo interesse em contratar Sandro Tonali, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, é uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de movimento lateral. No entanto, os londrinos do norte devem ser muito mais fortes na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um outro nível. Deve haver, claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos pelo PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim trata-se de uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de sua seleção antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como declarou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, esse era um acordo no qual o Bayern já vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador qualquer se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção marroquina muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conquistar espaço em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Depois do acordo para vender Ederson ao Manchester United, esta tem tudo para ser mais uma negociação astuta da Atalanta. O pacote significativo de € 55 milhões (£ 47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido no Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol teria dado aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria aos campeões do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até € 55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: trata-se de uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja academia frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, ser de quase £ 100.000 por semana, mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade de se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que reflete que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Baita negócio! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um 'falso 9', o que certamente não depõe muito a favor do português. Tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do mundo certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos € 75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos tirar uma coisa do caminho imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que claramente não nada em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai fazer gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, enfim, para o eterno coadjuvante virar protagonista. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Assim, o clube certamente ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro neerlandês, embora tenha sido informado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Spurs Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, em uma transferência separada, após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio pronto para retornar de seu período por empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro após surgirem aquelas informações sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um negócio com desconto por um jogador desse calibre deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente um negociador duro, e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem ótima saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança que têm feito muita falta ao time. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse de que se falou, então, se ele quer ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Spurs, o único caminho é subir de fato após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto os londrinos do norte atravessam o que provavelmente será um período de transição depois de afastarem a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas a equipe de Pamplona sempre estaria condicionada por uma pesada cláusula de 50% sobre uma venda futura em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e recebeu uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta do clube do nordeste ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande acerto, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode se provar uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados do campo, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma superestrela de verdade, embora o clube esteja, segundo relatos, confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter só 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador perfeito para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar um lugar entre os titulares, e isso pode exigir uma melhora em sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado no mercado por Yan Diomande, talentoso ponta do RB Leipzig muito bem avaliado, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratava do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar aos seus últimos meses em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse prendido a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título em 2024-25, então teria podido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi um enorme desperdício do tempo de todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar taxa de transferência, representa um risco diante de quão mal o zagueiro atuou ao longo de toda a frágil defesa do título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele redescobrirá sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e isso tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao completar uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar a confiança e sua melhor forma logo no início, então terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e criativo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia após nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua técnica, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade extraordinária, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre os quais o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou na disputa pelo título da Premier League da temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou a investida do Barca pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Há pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vinha sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barca, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e desfrutar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva já não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e se tornou uma peça defensiva-chave para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele está, sem dúvida, entre os melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, como ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de seguir em frente e sido abertamente crítico à forma como o clube vem sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era inegociável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas cabeças mais rodadas, mas o Chelsea precisa estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid dá início à sua movimentação de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar pesado por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador de “Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se encontra com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de mudar em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntar a um dos maiores clubes do planeta no auge. Foi amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, ele também tem grande chance de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente revezando no time titular do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa corresponder de imediato ou corre o risco de ter a notoriamente impaciente torcida do Bernabéu contra si, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro, durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool, que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, faça com que o nível caia ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Continua sendo uma transferência surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o motivo. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas segue a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado a segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em momento algum. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente a equipe ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um jogador ofensivo trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não será nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus problemas bem documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente arrumar a casa seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, por isso é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta temporada de Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade foi de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outro lugar, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: Coisa de sonho. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele próprio admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido e aí reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle